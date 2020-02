Nechápu to. Hráči dělají chyby v základních věcech, zuří po remíze Sparty Kotal

Podle trenéra Václava Kotala musí fotbalisté Sparty zapracovat na základních věcech a vyvarovat se hrubých chyb. Pražané ani ve druhém utkání pod jeho vedením nevyhráli a po domácí remíze 2:2 se Zlínem ve 23. kole nejvyšší soutěže čekají na výhru čtyři ligové zápasy. Sparťané, kteří od 28. minuty hráli bez vyloučeného stopera Georgese Mandjecka, nedokázali dvakrát udržet vedení.

"Vůbec to nebylo o psychice. Bylo to o hrubých chybách, které jsme udělali. Obě situace, ze kterých jsme dostali gól, se daly vyřešit lépe. Snažíme se na hráče působit tak, aby plnili základní úkoly, ale asi to bude chtít dlouhodobější proces, nebo zkoušení dalších hráčů. Zkoušení metodou pokus-omyl se mi moc nelíbí, to je špatně," řekl Kotal na tiskové konferenci.

"V první řadě musíme zapracovat na tom, abychom se těchto hrubých chyb vyvarovali. Když vidíte první gól Poznara, tak je špatné postavení hráčů, kteří ho měli vykrýt. Poznar je při přihrávce v bočním postavení, náš hráč je čelem k míči, místo aby byl taky v bočním postavení. To znamená, že samozřejmě mu pak půlkrok krok chybí v řešení. To jsou pro mě základní věci. Musíme to hráčům vysvětlit, pracovat na tom a věřit, že se to zlepší," uvedl sedmašedesátiletý kouč.

"Řešení těch situací je někdy pro mě nepochopitelné. Když s těmi hráči pracujete na tréninku, vidíte, že jsou celkem dobře komplexně vybavení, celkem technicky. Nedovedu si vysvětlit řešení těch situací, zatím tedy," prohlásil Kotal.

U některých hráčů je podle něj potřeba zapracovat na sebedůvěře. "Je to pořád neustále o práci. Nabudit kluky, aby si věřili. Připadá mi, že se trošku v některých situacích bojí. Někteří zase mají sebevědomí na rozdávání. Někdy až to sebevědomí škodí v neprospěch," konstatoval někdejší trenér Hradce Králové, Jablonce a Brna.

Zlepšit se musí i efektivita v útoku. Sparťané skórovali v lize po 333 minutách. "Naše práce je pro mě pořád málo. Máme na čem pracovat. Musíme být efektivnější, protože Tetteh jde v prvním poločase sám na branku. Nevím, z jakého důvodu se zastavil, nevím, co tam vymýšlel, ještě jsem s ním o tom nemluvil. Nevím, co si o tom mám myslet, jestli se bál. Prakticky byl úplně sám," nechápal Kotal.

"Měli jsme tam víc příležitostí v pokutovém území, tam si musí hráč věřit, abychom to dohráli do finále. V Olomouci jsme měli 11 průniků do pokutového území a efekt z toho byl nula. Mě se to nelíbí, ale na lavičce s tím bohužel nic nenadělám," uvedl rodák z Náchoda, který po prvním jarním kole nahradil odvolaného Václava Jílka.

Celé utkání nechal na lavičce kapitána Bořka Dočkala. "Byl připravený, mohl hrát. Myslím, že to rozhodnutí bylo správné. Bořek Dočkal je určitě výborný hráč, ale prostě osobní souboje....," krčil rameny Kotal.

"Věděli jsme, že Zlín je ve středu samý osobní souboj. Tam jsme to řešili z toho důvodu, že jsme analyzovali utkání Zlína. Dvakrát prohráli, ale jejich koncentrace hry byla hodně ve středu, tak jsme chtěli posílit střed, abychom neprohrávali souboje. To byl ten hlavní důvod," dovysvětlil Dočkalovu absenci Kotal.