Karviná na jaře jede, odvezla si cenný bod z Ďolíčku

Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali doma ve 23. kole první ligy s Karvinou bez branek.

Slezané neprohráli a neinkasovali ani ve třetím jarním utkání a z první barážové příčky v tabulce ztrácejí na třináctý Zlín dva body. Pražané na jaře bodovali podruhé a jsou jedenáctí.

"Zápas i tím, že skončil 0:0, nebyl pro diváky moc zajímavý. Nám se během celého utkání nepodařilo dostat Karvinou pod souvislejší tlak, hlavně na útočné polovině, tam nám chyběla větší odvaha. Příležitostí za celý zápas bylo opravdu málo. Remíza je asi zasloužená," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Poprvé od únorového návratu nastoupil v základní sestavě Pražanů záložník Mosquera. První ligový start od loňského května si připsal Ljovin a do útoku se vrátil uzdravený Pulkrab. Karvinská sestava zůstala oproti předchozímu kolu stejná.

První poločas nenabídl žádnou gólovou šanci. Ve 20. minutě nastřelil Ndefe ve vápně ruku Hůlky, domácí obránce ji ale měl u těla a rozhodčí Zelinka i přes protesty hostujících hráčů penaltu nenařídil.

"Klokani" poprvé zahrozili až v 35. minutě, jenže Mosquerovu střelu zblokoval Qose. Poté se domácí zvedli a několika centrovanými míči hosty pozlobili, k žádnému zakončení se však nedostali.

Až po změně stran si oba týmy vypracovaly velké příležitosti. Nejdříve Qose odvrátil v šestnáctce míč pouze k domácímu Schumacherovi, jehož střelu z první vytěsnil gólman Bolek mimo tři tyče.

"Podržel nás fantastickým zákrokem, to byla čistá šance Bohemky. Jsme rádi, že to zlikvidoval. V kritických momentech dokáže mužstvo podržet. Má to v popisu práce, ale klobouk dolů," pochválil trenér Karviné Juraj Jarábek Bolka, který i ve třetím jarním utkání udržel nulu. Na druhé straně zamířil po rychlém brejku Ndefe vedle.

Další velkou šanci měl po téměř hodině hry domácí Puškáč, který po Jindřiškově přihrávce vypálil do boční sítě. Rovněž Slezané znovu zahrozili, jenže Taiwo zamířil mimo. Poté se vyznamenal bývalý brankář Karviné Le Giang, který skákavou hlavičku hostujícího Šindeláře vyrazil na roh. "Jsem rád, že se mi to povedlo vytěsnit a že jsme vzadu udrželi nulu," uvedl Le Giang.

Bohemians v nejvyšší soutěži s Karvinou neprohráli a neinkasovali popáté za sebou a doma nepodlehli Slezanům ani ve čtvrtém ligovém zápase. Třetí z posledních pěti vzájemných duelů skončil bez branek. Karviná venku v lize neskórovala pošesté za sebou, ale po pěti utkáních tam alespoň bodovala.

"Myslím si, že výsledek odpovídá průběhu a remíza je zasloužená pro oba týmy. Chtěli jsme tři body, ale s bodem jsme spokojeni," konstatoval Jarábek.

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Kotík - Hrubeš (video). ŽK: Taiwo, Qose, Ndefe (všichni Karviná). Diváci: 4255.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Bederka, Schumacher - Bartek, Ljovin (86. Květ), Jindřišek, Mosquera (55. Vodháněl) - Pulkrab, Puškáč (77. Vaníček). Trenér: Klusáček.

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Moravec - Smrž (83. Hanousek), Qose, Janečka - Ba Loua, Lingr (70. Vukadinovič), Taiwo (90. Santos). Trenér: Jarábek.