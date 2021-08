Plzeň porazila i Karvinou a v lize je bez ztráty, Liberec naopak na výhru stále čeká

Fotbalisté Plzně doma porazili Karvinou 2:0, zvítězili i v pátém kole první ligy a vrátili se do čela neúplné tabulky o dva body před Spartu. Ve 33. minutě otevřel z penalty skóre Tomáš Chorý a čtvrt hodiny před koncem zvýšil Filip Kaša. Viktoria v nejvyšší soutěži zdolala slezského soupeře po třech zápasech. Karviná v lize nevyhrála pošesté za sebou a zůstala předposlední.

Milan Havel slaví svou trefu do sítě CSKA Sofia | Foto: Tomáš Liška

Západočeši se vítězně naladili na čtvrteční odvetu 4. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti CSKA Sofia, kam si povezou náskok 2:0 z domácího duelu. Svěřenci trenéra Michala Bílka vyhráli deváté z deseti soutěžních utkání v sezoně a potřetí za sebou neinkasovali.

Domácí odstartovali aktivně, ale až na nepřesnou Kayambovu střelu v úvodu svého bývalého gólmana Bolka neohrozili. Jeho protějšek Hruška naopak v 10. minutě vyrazil ránu Santose a Bartošák křížným pokusem minul branku favorita.

Plzeňský Hybš po kontaktu s Křapkou zblízka také zamířil vedle. Sudí Pechanec však při kontrole videozáznamu odhalil faul karvinského obránce a nařídil pro Viktorii penaltu, kterou ve 33. minutě proměnil Chorý.

Západočeši do konce první půle bez problémů kontrolovali hru. V nastaveném čase ještě Janošek trefil z přímého kopu horní síť branky hostů.

Druhé dějství příliš atraktivní fotbal nenabízelo. Karvinský Santos se dvakrát dostal k zajímavé hlavičce, ale poprvé trefil Hrušku a podruhé v 75. minutě zamířil vedle.

V 76. minutě přidali domácí pojistku. Janošek ze standardní situace nacentroval do šestnáctky a Kaša hlavou překonal Bolka. Stoper Viktorie se trefil poprvé v ročníku a celkově potřetí v nejvyšší soutěži.

Plzeň na svém stadionu v lize neprohrála pojedenácté za sebou. Karviná protáhla venkovní sérii bez vítězství na sedm zápasů.

Liberec je bez výhry

Fotbalisté Českých Budějovic v 5. kole první ligy porazili Liberec 1:0. Jediný gól utkání vstřelil v 18. minutě Martin Sladký. Slovan v nejvyšší soutěži podesáté za sebou nezvítězil, z pěti kol této sezony získal jediný bod a zůstal v tabulce poslední. Jihočeši po druhé výhře v ročníku poskočili na osmé místo.

Liberec přitom začal aktivněji a v úvodních minutách hrozil především z pravé strany. Nejprve po centru zprava hlavičkoval neúspěšně Rabušic, následně Koscelník poslal ostrý míč do pokutového území, ale českobudějovický brankář Vorel včas zasáhl.

Jihočeši hned z první nebezpečnější příležitosti skórovali. Pokus Basseye v 18. minutě ještě liberecký brankář Knobloch vyrazil, ale domácí pokračovali v akci. Po Hellebrandově centru z levé strany Sladký přetlačil Mészárose a hlavou skóroval. Pravý obránce si připsal první branku v dresu Dynama.

Vedoucí gól obrátil obraz hry. Dynamo výrazně ožilo a bylo nebezpečnější. Potvrdil to Mihálik, jehož střela ve 21. minutě skončila na břevně. Brankovou konstrukci do přestávky trefil také Brandner, který mířil do tyče. Liberec měl jednu velkou příležitost ke srovnání, po centru Gebre Selassieho hlavičkoval z dobré pozice Rabušic, ale těsně minul.

Ve druhé půli se hra vyrovnala. Slovanu pomohla střídání, v ofenzivě se prosazovali hlavně nově příchozí Gembický, Frýdek, Tupta a Nečas. V 72. minutě mohl na druhé straně zvýšit střídající Tolno, který mířil do břevna.

Častěji však byli po změně stran v koncovce hosté. Gembický, Frýdek ani Nečas se ovšem nedokázali prosadit a střelu Gebre Selassieho zlikvidoval brankář Vorel.

V 88. minutě mohl na opačné straně výhru domácího týmu pojistit Hora, ale jeho velkou šanci chytil Knobloch. V nastaveném čase zachránil tři body pro Dynamo Vorel, který vyrazil gólovou šanci Nečase. Jihočeši porazili v lize Liberec po 15 zápasech a poprvé od listopadu 2008.

Jablonci pomohla penalta

Fotbalisté Jablonce remizovali v 5. kole první ligy se Slováckem 1:1. Skóre otevřel ve 45. minutě hostující Václav Jurečka, bod Severočechům zachránil čtvrt hodiny před koncem z penalty Tomáš Čvančara. Slovácko dohrávalo v nastavení bez vyloučeného Josefa Divíška. Jablonec nevyhrál čtvrté ligové utkání za sebou a v tabulce je až jedenáctý. Tým z Uherského Hradiště bodoval ve čtyřech z dosavadních pěti kol.

Jablonecký trenér Rada, který oslavil den před utkáním 63. narozeniny, udělal oproti čtvrteční výhře 5:1 nad Žilinou v úvodním utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy hned sedm změn v základní sestavě. Slovácko se muselo obejít bez kouče Svědíka, jenž si odpykával první část dvouzápasového trestu po vyloučení proti Hradci Králové a na lavičce jej nahradil asistent Mucha.

Lepší začátek měli hosté. V deváté minutě se dostal do nadějné střelecké pozice Petržela a překonaného brankáře Hanuše musel zastoupit na čáře Malínský. Severočeši kontrovali o chvíli později, kdy Houskovu odraženou ránu od tyče dopravil do sítě Čvančara. Radost z úvodní branky mu ale vzápětí sebral verdikt videorozhodčího, jenž gól neuznal pro ofsajd.

Jablonec přesto pokračoval v aktivitě a ve 24. minutě měl další šanci po úniku Smejkal, svou ranou však orazítkoval jen břevno Nguyenovy branky. Proti gólmanovi Slovácka neuspěl později ani pronikající Malínský.

Konec první části patřil hostům a útočníkovi Jurečkovi. Ten nejprve nevyužil možnost po přihrávce Sadílka a následně ho po chybě Zeleného a rychlém brejku vychytal Hanuš, jenž nastupoval ke svému 150. ligovému zápasu.

Když už se tak zdálo, že se oba týmy rozejdou do kabin smírně, našel Jurečku ještě jednou přesným centrem Holzer a sedmadvacetiletý útočník tentokrát nedal pohotovou hlavičkou Hanušovi šanci. Šlo o jeho druhou branku v této sezoně.

Hosté mohli na začátku druhé části svůj náskok zvýšit, jenže Holzer po prodlouženém autovém vhazování nezakončil přesně a následnou Reinberkovu střelu po centru Kadlece zneškodnil Hanuš.

Čtvrt hodiny před koncem se Jablonec dočkal vyrovnání. K nespokojenosti hostujících obránců posoudil sudí Petřík zákrok Kadlece na střídajícího Doležala jako nedovolený a nařídil pokutový kop. K němu se postavil Čvančara a poslal svou střelou Ngueyna na opačnou stranu. Jednadvacetiletý útočník vstřelil třetí ligový gól a druhý v této sezoně.

Hosté dohrávali závěr bez obránce Divíška, který byl ve druhé minutě nastaveném času vyloučen za zákrok na Hübschmana. Slovácko inkasovalo v této sezoně už pět červených karet - čtyři dostali hráči a jednu trenér Svědík.

Tým z Uherského Hradiště prohrál jediný z posledních devíti ligových zápasů a v Jablonci podruhé za sebou bodoval. Severočeši doma v nejvyšší soutěži podesáté po sobě neprohráli.

5. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - MFK Karviná 2:0 (1:0)

Branky: 33. Chorý z pen., 76. Kaša. Rozhodčí: Pechanec - Vlček, Váňa - Berka (video). ŽK: Janošek, Havel - Křapka, Papadopulos, Santos, Šehič, Jurásek. Diváci: 6520.

Plzeň: Hruška - Havel (84. Řezník), Kaša, Brabec, Hybš - Janošek - Kayamba (60. Ba Loua), Káčer (70. Šulc), Bucha, Falta (61. Mosquera) - Chorý (60. Beauguel). Trenér: Bílek.

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Buchta (46. Jurásek), Dramé, Šehič (72. Tavares) - Mikuš (61. Svoboda), Stropek (80. Nešický), Qose, Bartošák - Papadopulos. Trenér: Weber.

Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 18. Sladký. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Lakomý - Franěk (video). ŽK: Hora, Škoda, Novák, Horejš (trenér) - Faško. Diváci: 2679.

Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Králik, Talověrov, Novák - Hellebrand (78. Vais), Čavoš - Brandner (60. Tolno), Hora, Mihálik (78. Mršič) - Bassey (85. Škoda). Trenér: Horejš.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Mikula, Fukala - Koscelník, Purzitidis (56. Tupta, 80. Lehoczki), Faško, Mészáros (46. Gembický) - Rabušic (74. Nečas), Rondič (46. Frýdek). Trenér: Hoftych.

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)

Branky: 76. Čvančara z pen. - 45. Jurečka. Rozhodčí: Petřík - Paták, Hurych - Orel (video). ŽK: Štěpánek - Nguyen, Mucha (trenér). ČK: 90.+2 Divíšek. Diváci: 2487.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Surzyn (62. Krob) - Hübschman - Malínský (77. Vaníček), Martinec (62. Považanec), Houska (46. Pleštil), Smejkal (62. Doležal) - Čvančara. Trenér: Rada.

Slovácko: Nguyen - Šimko, Daníček, Kadlec - Reinberk (72. Tomič), Havlík, Kohút (64. Kalabiška), Sadílek, Holzer (84. Vecheta) - Petržela (64. Šašinka), Jurečka (84. Divíšek). Trenér: Mucha.