Kučerovi se nezdála penalta. Byla jasná, mám ještě krvavý kotník, kontroval Skalák

Trenér fotbalistů Teplic Radim Kučera se po porážce 1:3 v pátém kole nejvyšší soutěže v Mladé Boleslavi netajil tím, že se mu nezdály některé verdikty rozhodčího Tomáše Klímy.

Vedle toho, že Severočeši dohrávali po vyloučení Martina Chlumeckého v oslabení a sám Kučera dostal na lavičce žlutou kartu, upozornil kouč Teplic na dříve nepotrestaný zákrok na Ondřeje Mazucha nebo odpískaný pokutový kop v první půli, po němž Boleslav vstřelila vítězný gól.

"Srovnali jsme v utkání na 1:1, svým způsobem jsme mohli být na koni, ale místo toho jsme si nechali dát zbytečný gól z penalty. I když co jsem se díval, neviděl jsem tam až tak velký a důrazný zákrok, že by to byl takový faul," uvedl Kučera na tiskové konferenci.

"Těžko říct, ani nevím jestli to vyhodnocoval VAR. Do poločasu to ale bylo 1:2, což nás trochu mrzelo. Druhá půle byla o tom, že jsme chtěli a museli hrát, ale soupeř dobře bránil a využíval každou šanci k brejku, zatímco my jsme vždy ztroskotali na předfinální fázi," přiznal teplický trenér.

S pochybnostmi ohledně pokutového kopu však faulovaný Jiří Skalák nesouhlasil. "Kdyby tohle nebyla penalta, tak nevím, co jiného by měla být. Šel tam do nesmyslného skluzu. Mám ještě krvavý kotník. Nevím, co trenér Kučera říkal, ale za mě to byla jasná penalta," bránil se následný autor vítězné branky.

Aktér nedovoleného zákroku Mazuch měl však v utkání také zdravotní potíže, kdy měl po zákroku Milana Škody z deváté minuty zkrvavená ústa a musel být ošetřen. Kvůli následnému šití zmeškal i start do druhé půle, do níž nastoupil dodatečně až po dvou odehraných minutách.

"Měl roztrženou pusu. Čtyři stehy, asi si to sám neudělal. Nebyla tam ani žlutá karta. Vypadl nám v první půli snad na čtyři minuty a na začátku druhé části také, protože se ta rána šila," přiblížil Kučera.

"Kdyby měl už Škoda tou dobou žlutou kartu, ve druhém poločase, kdy jsme šli do brejku a on přerušil hru a dostal teprve první žlutou, možná by obdržel druhou žlutou a červenou. Jsem rád, že to Mazuch dohrál, ale tyhle problémy nás během zápasu trochu provázely. Strávili jsme minimálně čtyři až pět minut hry bez něj," prohlásil Kučera.

Ačkoliv se v závěru snažili Severočeši nepříznivý vývoj vyrovnat, byly to oni, kteří nakonec dohrávali v oslabení. Po druhé žluté kartě byl vyloučený obránce Chlumecký.

"Jak jsem se bavil o té žluté kartě pro Škodu, tak se mi tento tento zákrok zdál na druhou žlutou také přísný. Je to ale zase jen můj pohled. Já pak dostanu žlutou kartu, za to že jsem řekl: 'Ku..a, to bylo na žlutou kartu'. To bylo vše. Nikoho jsem neurazil a za to jsem dostal žlutou kartu. To už jsou ale zbytečnosti. Možná kdybychom hráli v jedenácti, bylo by to určitě lepší," řekl teplický kouč.

Pozitivum alespoň viděl v situaci, že si Chlumecký bude moci distanc odpykat v týdnu během pohárového utkání s Benešovem a do dalšího ligového zápasu s Bohemians 1905 byl mohl být zpět.

"Pořád je to ale tak, že po dnešku nemáme tři body. Rvali jsme se o ně, ale stejně jako v Budějovicích je nemáme a to vždy mrzí a bolí," dodal Kučera, jehož tým je po čtvrté porážce v této sezoně na 14. místě neúplné tabulky.