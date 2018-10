Komentář: Plzni opět stačilo půl plynu, Sparta musí v derby věřit pevnosti na Letné

před 2 minutami

Sparťané znovu prohráli venkovní utkání. Před derby se Slavií se ocitli v těžké pozici a musí se upnout k úspěšnosti v domácím prostředí.

Komentář - Další komplikace přineslo uplynulé kolo fotbalové Fortuna:Ligy pro Spartu. Po suverénní domácí výhře nad Boleslaví odjeli Letenští plni sebevědomí do Zlína, sportovní ředitel a trenér Zdeněk Ščasný dokonce šetřil Tetteha pro derby, jenže na Moravě prohráli.

Sparta venku nebodovala potřetí v řadě, opět po výsledku 0:1. Trefně zápas se Zlínem zhodnotil obránce Lukáš Štetina, když řekl, že si není jistý, jestli domácí a venkovní utkání hraje stejná Sparta.

Skutečně, hra Sparty doma a venku se v letošní sezoně liší jako noc a den. Projevuje se to především na počtu vstřelených branek, kterých sparťané doma vstřelili téměř dvakrát víc. Přestože ve Zlíně makali, dřeli, nedokázali venku opět skórovat.

Zpětně hodnoceno se jako krok vedle jeví šetření Tetteha pro derby. Ghanský útočník Spartu na podzim táhne gólově a v základní sestavě proti ševcům nebyl kvůli karetnímu ohrožení před derby se Slavií. Především v první půli, kdy si Sparta vypracovala řadu pološancí a dobrých centrů do vápna by se jeho zabijácký instinkt hodil.

Jenže Sparta se neprosadila, prohrála, a teď se dívá na záda Baníku, který ji po 13. kole vystřídal na třetím místě. S ostravským klubem se teď musí naplno počítat. Peníze investované do kádru v minulé sezoně se začínají naplno projevovat.

Dost o ambicích Baníku pro zbytek sezony napoví už následující kolo, ve kterém se spolu střetnou kluby nejlepší čtyřky tabulky. Utkají se pražská "S" a Plzeň pojede právě do Ostravy.

Tam bude muset předvést lepší výkon než v neděli proti Slovácku. V prvním poločase Západočeši poslední tým uzamkli na jeho polovině a lidově řečeno soupeři nedali čuchnout. Velký tlak ale Vrbovým svěřencům vydržel jen úvodní čtvrthodinu. Po ní Plzeňští sklouzli ke sterilnímu a stereotypnímu obehrávání šestnáctky soupeře a nebýt nádherné rány Havla po rohovém kopu, mohlo z toho být velké trápení.

To nastalo ve druhém poločase. Do té doby bezzubé Slovácko přidalo na aktivitě a snadno pronikalo obranou Plzně do brankových příležitostí. V těch ovšem hosté ukázali, proč jsou aktuálně poslední v tabulce, byli krutě neefektivní.

Přesto Plzeň brala výhru. Přispěla k tomu spíš nešikovnost soupeře než dominance úřadujícího mistra.

Domácí zvýšili na 2:0 z penalty po laciném faulu Jurošky na Krmenčíka, a i když hosté následně snížili, další velké šance nevyužili. Nutno podotknout, že vstřelili dvě branky z ofsajdu. Druhá situace - neuznaný gól Zajíce - přitom byla maximálně hraniční a Plzeňští mohli jen děkovat zvednutému praporku sudího.

Situace před příštím kolem, kdy se hraje derby, je pro Spartu značně nepříznivá. Po pondělní dohrávce Slavie s Duklou může na čelo ztrácet už sedm bodů (teď ztrácí šest na Plzeň). Letenské tak může uklidňovat pouze fakt, že se utkání hraje na Letné, kde se jim daří výrazně lépe než venku.