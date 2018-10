Spartě změny neprospěly. Stále hledáme recept na zápasy venku, krčil rameny Štetina

před 2 hodinami

Sparta venku prohrála potřetí v řadě a klesla na čtvrté místo. Přístí týden může před derby na první Slavii ztrácet už sedm bodů.

Zlín - Tři zápasy v řadě už Sparta nedala na hřištích soupeřů gól. Tři zápasy venku nebodovala a především proto ztrácí na čelo tabulky aktuálně čtyři body. Přitom pokud Slavia v pondělí porazí Duklu, může její ztráta narůst až na sedm.

Sparta ve Zlíně nedokázala herní převahu v prvním poločase přetavit v branky, ve druhém už měl více ze hry Zlín a nakonec rozhodl v 85. minutě domácí Jean-David Beauguel po centru zprava.

"Ve druhém Zlín začal víc napadat a z toho pramenily naše ztráty ve středu hřiště a nakonec z toho byl i gól," mrzelo obránce Lukáše Štetinu.

Ten nastoupil ve středu tříčlenné obrany. Sportovní ředitel Letenských Zdeněk Ščasný udělal před zápasem změny v sestavě. Nenastoupili ani Kanga, ani Tetteh, do hry se naopak dostal Josef Šural.

Proti Zlínu, který hraje běžně rozestavení 3-5-2 nastoupila Sparta se stejným rozestavením. Přibližně po hodině hry ale začal Zlín hrozit, a to především po pravé straně. "Byli jsme si toho vědomí. Proto jsme vystřídali a dali hru na čtyři obránce, ale paradoxně v tu chvíli jsme inkasovali," mrzelo trenéra Ščasného.

Spartu trápí nevyrovnanost výkonů. Doma je bez porážky druhým nejlepším celkem soutěže se skóre 15:4. Jenže venku, kde hrála ještě o zápas víc získala jen deset bodů a je v tomto ohledu v lize pátá.

Sami sparťané ovšem nevědí, v čem rozdíl ve výkonnosti vězí. "Na to neznám odpověď. Doma jsme silní, přehráváme soupeře a nemyslím si, že by na venkovní zápasy jezdila jiná Sparta. Je mi to záhadou, nevím," krčil rameny Štetina.

Nicméně Sparta nebyla ve Zlíně zdaleka tak dominantní jako v pondělí doma proti Mladé Boleslavi. "V prvním poločase jsme drželi míč, ale žádnou čistou šanci jsme si nevypracovali. Druhý poločas byl o to horší, že jsme ani nedrželi míč. Neumím si to vysvětlit. Doma jsme silní, góly dáváme. Tady jsme v podstatě ani žádnou gólovou šanci neměli," shrnul Štetina.

Sparta tak před derby se Slavií není v dobré pozici. Na sešívané může před zápasem ztrácet až sedm bodů. Navíc se na Letenské dotáhl na rozdíl dvou bodů Zlín a Baník je dokonce předskočil. "V derby musíme uspět, musíme to zvládnout," ví sportovní ředitel Ščasný.