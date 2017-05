Sponzoři uvnitř fotbalové války: Slavia končí s Ondrášovkou. K volbám se vyjádřily Gambrinus a Pepsi

před 1 hodinou

Ke vzrušené situaci v českém fotbale poskytli svá stanoviska dva sponzoři, pivovar Gambrinus a PepsiCo.

Praha - Propojení byznysu s fotbalem se začíná projevovat i v souvislosti s páteční volbou nového vedení Fotbalové asociace ČR. Ta proběhne v atmosféře aféry spojené s dosavadním předsedou FAČR Miroslavem Peltou, obviněným z manipulací při rozdělování dotací.



Jedním z kandidátů na Peltovo uvolněné křeslo je i Libor Duba, ředitel Ondrášovky, který bývá zařazován do sféry vlivu místopředsedy asociace Romana Berbra. Ten je naopak velkým trnem v oku slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka, který volá po očistě fotbalu od Berbrovy mocenské kliky. Slavia proto také podporuje jiného kandidáta na předsedu FAČR, konkrétně Petra Fouska.

Atmosféra je vyhrocená natolik, že Jaroslav Tvrdík jménem Slavie sdělil už před několika dny právě Liboru Dubovi, že Slavia je rozhodnuta odstoupit od sponzorské smlouvy a nebude se chtít nadále se značkou Ondrášovka spojovat.

Ve hře jsou ale i sponzoři, kteří podporují českou ligu nebo reprezentaci. V otevřeném dopisu se k situaci vyjádřil pivovar Gambrinus.

"Téměř dvě desítky let děláme jako partner vše pro to, abychom maximálně přispěli k dobré reputaci českého fotbalu a spokojenosti fanoušků. Proto považujeme za naši povinnost důrazně delegátům (valné hromady) připomenout, o jak moc při páteční volbě nového vedení FAČR jde," vyjádřil se marketingový manažer pivovaru Gambrinus Marek Dvořák.

Gambrinus neznepokojuje pouze kauza ovlivňování dotací pro sport, ale také vyhrocená atmosféra před nadcházející valnou hromadou. "Vyzýváme delegáty, aby se oprostili od nejrůznějších vlivů z prostředí fotbalové asociace i mimo ni a volili nové vedení fotbalu s tím nejlepším svědomím," pokračuje Dvořák.

Doporučení Pepsi směřuje k Fouskovi

Mezi partnery fotbalové reprezentace patří společnost PepsiCo, jejíž generální ředitel Josef Neumann sleduje vzedmutou předvolební situaci také velmi pozorně. "Fotbal potřebuje, aby ho řídil člověk s jasnou vizí, který má k fotbalu dlouhodobý vztah a může nabídnout i mezinárodní kontakty." Aniž by Neumann kohokoli jmenoval, jeho charakteristika z dostupných kandidátů sedí bez diskuse nejpřesněji na Petra Fouska, který v asociaci v různých rolích strávil řadu let a na mezinárodní scéně patří do odborných komisí UEFA a FIFA.

O tom, co by se případně dělo, kdyby průběh či výsledky valné hromady FAČR firmu, kterou řídí, zklamaly, nechtěl Josef Neumann spekulovat. "Každé poškození kreditu asociace snižuje komerční hodnotu fotbalového produktu, to je podstata věci."

Také Gambrinus žádá delegáty, aby do čela českého fotbalu zvolili kandidáty, kteří přicházejí s jasnou, konkrétní a realistickou vizí. "Chceme takové vedení asociace, které fotbalu vrátí dobré jméno a bude mít zároveň důvěru fanoušků, odborné i široké sportovní veřejnosti," vysvětluje za pivovar Gambrinus Dvořák.

Český fotbal rovněž nyní hledá nového titulárního sponzora, který v příští sezoně nahradí společnost ePojisteni.cz. Návrat ke Gambrinus lize se ale podle Dvořáka nechystá. "Žádná taková jednání neprobíhají, a pokud se nepodaří fotbal nasměrovat na správnou cestu, nebude to možné ani v budoucnu," dodává Dvořák.