Duba: Liba je pracant a Berbr prostě Berbr, to sponzory nezajímá. Hesla o očistě jsou jen záminkou

před 21 minutami

Libor Duba, ředitel Ondrášovky, před volební valnou hromadou Fotbalové asociace ČR, na níž se bude ucházet o předsednickou funkci, odmítá mediální nálepky typu "Berbrův rezervní kůň"

Praha - Na žádnou z volených funkcí nebude na páteční valné hromadě Fotbalové asociace ČR aspirovat ani jediný mladší kandidát, nežli právě on, 34letý Libor Duba. A to se přitom ředitel Ondrášovky uchází rovnou o pozici fotbalového předsedy. Stejně jako Martin Malík, ředitel STES, a Petr Fousek, bývalý generální sekretář asociace.

"Má historie je neposkvrněná," zmiňuje v souvislosti se svým věkem i skutečností, že dosud nikdy nepracoval uvnitř fotbalové struktury, byť i jakožto zástupce sponzora už řadu informací a přehled o dění a situaci posbíral a získal.

Duba nyní nabízí asociaci své zkušenosti nastřádané v roli krizového manažera. Vzývané očistě fotbalu, o níž nyní hlasitě hovoří kupříkladu Jaroslav Tvrdík, boss Slavie, by se prý ani Duba nebránil. Jedním dechem však dodává, že na Tvrdíkem zmiňovaných kontroverzních jménech typu Romana Berbra či Miroslava Liby on sám žádný problém nevidí, naopak vyzdvihuje pracovitost jmenovaných.

"A směrem ke mně zcela odmítám mediální nálepky typu "Duba je Berbrův rezervní kůň nebo podobně, tak to opravdu není. Mládežnický pohár Ondrášovka Cup, který připravujeme v těsné spolupráci s několika krajskými fotbalovými svazy, už se nám letos rozrostl na úctyhodných 55 turnajů. Je to vlastně moje dítě, po těch turnajích osobně jezdím, s představiteli jednotlivých fotbalových regionů se tak už nějaký čas potkávám a naslouchám tedy často i diskusím o problémech, které je trápí."

Podstatnější nežli datum narození v občance jsou samozřejmě Dubovy předvolební priority a vize. Prezentuje se jako kandidát, jemuž na srdci leží zejména blaho a profinancování výkonnostního fotbalu. Proto by jako případně zvolený předseda mimo jiné rád přenastavil parametry smlouvy uzavřené loni mezi FAČR a světem profesionálního fotbalu, který sdružuje Ligová fotbalová asociace.

Úkolem ještě žhavějším je samozřejmě snaha o opětovnou stabilizaci vztahů mezi Fotbalovou asociací ČR a ministerstvem školství, narušeny byly kvůli policejním závěrům, že Miroslav Pelta, předseda FAČR, údajně manipuloval přidělování státních dotací. Ministryně Kateřina Valachová pak fotbalu veškeré dotace stopla. Až následně pozměnila názor a vyslala signály, že dotace fotbal dostane, byť patrně nikoli zcela kompletní, tedy v původně schválené výši.

Prý chtěli fotbal nechat vyhladovět

"V postupu ministerstva školství šlo o něco docela jiného, než je obvyklá dotační opatrnost. Použil se tu nástroj, kterým jako by se snad někdo pokusil fotbalovou asociaci úmyslně vyhladovět," přibrousil Duba svou rétoriku ve dnech, kdy nejistota kolem dotací gradovala.

A sotva se začala zklidňovat příslibem ministerstva, že ani FAČR nezůstane letos dotačně úplně na suchu, objevila se pro změnu fotbalově-politická půtka, která vyšla ze skutečnosti, že na zasedání delegátů české komory nepozval místopředseda Roman Berbr jednoho z kandidátů, konkrétně Petra Fouska, který si své znechucení z celé situace nenechal pro sebe a celý postup označil za nedemokratický.

Kandidát Duba po něm vzápětí vystartoval s velmi ostrou reakcí, která jen ilustrovala vyhrocené vztahy mezi jednotlivými stranami a fotbalovými skupinami, které je podporují.

"Není korektní, aby jeden z kandidátů prezentoval sám sebe jako mučedníka, kterého někdo někam nepozval a dělal si na tom body ve jménu 'očisty fotbalu'. Podobná vyjádření pouze destabilizují stav a vnímání fotbalového hnutí, což je ve vztahu k nejen finanční situaci dost nekorektní," uvedl Duba.

Sedíme v jeho pracovně na pražské Pankráci, v budově, ze které nejen Ondrášovku, ale i řadu svých dalších akvizic řídí společnost Arca Capital, impérium dravého slovenského finančníka Pavla Krúpy. Právě hlavní boss se v Dubově kanceláři zrovna teď krátce zastavil, jen kvůli pozdravu, a už zase spěchal dál.

Nabízí se otázka, jestli svou kandidaturu vidíte jako opravdu reálnou, to jest, zda svůj volební úspěch považujete za možný. Povíte nám, zda jste se už v tom duchu i s panem Krúpou domluvili, že by vás, jakožto nového fotbalového předsedu, patrně musel ve své firmě do budoucna oželet?

"Samozřejmě, jinak bych nekandidoval. Celá ta diskuse vlastně odstartovala, když se policisté 3. května objevili na Strahově v sídle FAČR. To jsme ještě netušili, jakých rozměrů ta věc dosáhne, že se pan Pelta ocitne ve vazbě, nastane zásadní problém kolem dotací a podobně. Už tehdy se mi ozvali předsedové několika fotbalových krajů.

Kteří?

"Jestli vás to zajímá, pan Berbr za Plzeňský kraj mezi nimi nebyl. Pan Liba ze Středočeského KFS ano. A další. Následně jsem věc probral i s manželkou a poté i s panem Krúpou. Domluvili jsme se na dvou základních variantách, tedy že mě zvolí, či nezvolí . A z nich budeme vycházet. Pokud bych snad zvolen byl, potřeboval bych ve firmě ještě tři až šest měsíců na předání agendy svému případnému nástupci. Zároveň by samozřejmě bylo nutné začít ihned řešit situaci ve fotbale. Zprvu by to muselo krátce běžet paralelně."

Máte hypoteticky připravené scénáře svých prvních kroků na FAČR?

"Najdete je v mém tříbodovém programu. Prvním z nich je finanční restrukturalizace. Museli bychom vyhodnotit situaci, vyčíslit částku, se kterou asi bude možné v rozpočtu opravdu reálně počítat. A pak začít analyzovat jednotlivé projekty asociace. A rozdělit je do tří kategorií. Na ty, co je máte finančně pokryté, na ty, co alespoň částečně - a na ty zbývající, co bychom je asi museli začít pomalu odpískávat."

Předvolební bojová linie do značné míry kopíruje okraje propasti, jež začala oddělovat český profesionální fotbal od toho ostatního. Co si o jejich vztahu myslíte?

"V médiích se vám teď přímo vedle sebe potkávaly zprávy o tom, jak kvůli zastavení dotací může český fotbal na řadě úrovní rychle vykrvácet - a vedle nich informace o tom, kdo chce do ligy koupit tu či onu posilu a kolik přitom utratí milionů. To asi hovoří samo za vše, na druhou stranu si uvědomuji, že i ve většině prvoligových klubů dá ohromnou práci sehnat na fotbal peníze. Já jsem z Jihlavy, tam nebýt pan Vaculík, tak prostě fotbal v tomhle městě není. Pořád ale trochu nechápu jednu věc."

Povídejte.

"Léta jsme tu poslouchali, proč je nutné zvýšit autonomii profesionálního fotbalu na FAČR, protože se v rámci asociace a také STES dělá z pohledu ligových klubů údajně všechno špatně, hovořilo se také o profesionálním managementu soutěže, co bude na tom novém produktu pracovat - a tři roky utekly a já nevidím ani ten slibovaný management. Jediné, co vidím, jsou neustálé drobné výpady, vedené třeba v závislosti na tom, kdo zrovna vede komisi rozhodčích. V dlouhodobém horizontu se ta témata vůbec nemění."

Kam byste chtěl ten vztah posunout?

"Všude, kde profesionální ligy fungují, přispívají 21-29 procenty ze svého výnosu fotbalu neprofesionálnímu. A u nás je to naopak, minimálně 100 milionů se z účtů FAČR přeposílá ročně na Ligovou fotbalovou asociaci. To mi nepřijde jako vyvážené."

Nyní před volbami volají mnozí, kupříkladu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, po příležitosti zvýšit důvěryhodnost českého fotbalu. A to tím, že by do výkonného výboru nebyli zvoleni lidé jako Roman Berbr, Dagmar Damková či Miroslav Liba, s jejichž jmény už se pojily mnohé konfrontace. Pro vás osobně jde o lidi důvěryhodné? Nemůže jejich opětovné setrvání v pozicích komplikovat další jednání se státem či sponzory?

"Se sponzory je to jednoduché, sám reprezentuju jednoho z nich, takže vím, co takové sponzory zajímá. Ať už jde o české kluky, co si firmu vybudovali sami od piky, nebo o nadnárodní firmu s centrálou třeba ve Francii, všechny je zajímá jen ekonomický benefit, jaký jim spojení s fotbalem může přinést. A ten benefit s panem Berbrem prostě spojen není."

Konkrétně ve vašich očích je tedy v souvislosti s osobou Romana Berbra teď i dříve všechno v nejlepším pořádku. A i kdyby náhodou nebylo, žádným reálným dopadům kvůli tomu fotbal nečelí? Opravdu jste přesvědčen, že v celé zemi není ani jediný ředitel, manažer, či podnikatel, co by ho temné články o panu Berbrovi od sponzoringu fotbalu neodradily?

"Roman Berbr je prostě Roman Berbr, já lidi hodnotím podle práce, kterou odvedou. Zmínil jste slovo očista. Já neříkám, že není potřeba. Ale zároveň říkám i to, že lidé požadující pod tlakem personální změny, zde pod záminkou "očisty" fotbalu, žádnou reálnou očistu rozhodně nepřinesou."