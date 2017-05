Peníze máme na několik dnů. Na provoz si musíme půjčit od mezinárodní federace, zní z FAČR

před 49 minutami

Vedení fotbalové asociace přivítalo rozhodnutí odstupující ministryně školství Kateřiny Valachové o obnovení rozdělování dotací pro český sport včetně fotbalu. Přesto je situace na FAČR kritická a vedení asociace už předjednalo půjčku s UEFA.

Praha - Fotbalová asociace ČR přivítala rozhodnutí odstupující ministryně školství Kateřiny Valachové, která oznámila obnovení rozdělování dotací pro celý český sport včetně fotbalu.

Generální sekretář Rudolf Řepka dnes uvedl, že asociace má prostředky na provoz jen v řádech dnů. Aby vydržela do konce června, kdy podle dnešního vyjádření ministryně Kateřiny Valachové mají dorazit dotace z MŠMT, bude muset požádat o půjčku na UEFA. "Předjednali jsme s vedením UEFA půjčku ve výši 52 milionů korun. Případné dotažení úvěru ale necháme až po valné hromadě na novém vedení fotbalu," řekl Řepka.

"Paní ministryně nám na separátním jednání řekla, že by peníze měly přijít do konce června, ale rovněž nás upozornila, že dotace nemusí být v původní výši," upřesnil Řepka. "Nacházíme se v těžké situaci, i ten měsíc je pro nás velmi dlouhý termín. Hospodaříme už pět měsíců pouze s vlastními zdroji, což je pro nás problematické," dodal.

"Je potřeba si uvědomit, že máme za sebou téměř půl roku a z dotací jsme dostali částku okolo 200 milionů. Nemůžeme používat peníze z dotačních programů pro trenéry třeba na chod asociace," vysvětlil ředitel finančního oddělení asociace Libor Kabelka s tím, že fotbal na účtu peníze má, ale již na jiné předem schválené projekty.

Asociaci hrozilo, že nebude moci dotace čerpat vůbec, protože je jako právnická firma obviněná spolu se svým předsedou Miroslavem Peltou ze zneužití investičních dotací. Ministryně školství Valachová však na základě právní analýzy a dnešního rozhodnutí Národní rady pro sport oznámila, že v rámci presumpci neviny může FAČR o dotace žádat a peníze na chod svazů z programu pět jí budou vyplaceny do konce června jako všem ostatním sportovním svazům.

"S tím jsme na dnešní schůzku s ministryní šli, takže to bereme jako úspěch. Je jasné, že vzhledem k blížícímu se odchodu paní ministryně se může stát cokoli. Přijde nový šéf resortu a jiní úředníci, kteří na záležitost budou pohlížet jinak. Ale i ředitelem odboru sportu panem Pavlem Kaňkou nám bylo garantováno, že se tyto procesy nebudou měnit," řekl Řepka.

Za klíčové považuje, aby termín vyplacení do konce června byl dodržen, jinak podle něj nastane katastrofa nejen pro fotbal, ale pro celý český sport. "Kdyby se stalo, že finance do konce června nedorazí a příslib nebude splněn, tak by v té chvíli muselo dojít z naší strany k velmi represivním krokům. Sekretariát FAČR by byl paralyzován a nemohl by provozovat svou práci," prohlásil Řepka.

"FAČR organizuje více než 700 akcí, takže by se to týkalo i některých projektů. Když snížíte stav sekretariátu, tak to bude mít dosah na celý fotbal. Ze zprávy asociace víte, že největší částka je určena na mzdy zaměstnanců sekretariátu. Já ale nechci strašit své lidi. Výkonný výbor asociace dostane návrh personálního auditu, a poté už bude rozhodování na jiných lidech," vysvětlil na závěr Řepka.