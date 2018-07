Jablonec utrpěl debakl se Salcburkem, Baník v přípravě podlehl nováčkovi z druhé ligy

před 1 hodinou

Fotbalisté Jablonce podlehli na soustředění v Rakousku tamnímu mistrovi ze Salcburku 0:5, první porážku v letní přípravě utrpěl ostravský Baník.

Praha - Fotbalistům Jablonce hrubě nevyšel úvodní zápas na soustředění v Rakousku. Třetí celek uplynulé ligové sezony podlehl rakouskému mistrovi Salcburku vysoko 0:5 a utrpěl první porážku v letní přípravě.

Jablonec inkasoval dva góly v úvodních dvou minutách a i v dalším průběhu udělal řadu chyb, které soupeř ještě třikrát potrestal. Severočechům nebyl souzen ani jeden přesný zásah, v závěru totiž dvakrát trefili brankovou konstrukci.

"Vstoupili jsme do zápasu špatně a o té koncentraci na zápas si musíme popovídat. První půle byla z naší strany celkově špatná, nebudeme se vymlouvat na tréninky, i když je soupeř už možná o trochu dál. Inkasovat pět gólů je strašně moc. Dneska tam nebylo nic pozitivního. Musíme si to rozebrat a znova začít pracovat od nuly," řekl pro jablonecký web nazlobený trenér Petr Rada.

První porážku v rámci letní přípravy utrpěl i Baník Ostrava, který dokonce vůbec poprvé inkasoval. Slezané podlehli na půdě nováčka druhé ligy Prostějova 1:2.

"Jde o to, jak se prohraje. My prohráli s ostudou. Fotbal je takový, že když mu nedáte, on vám nedá taky," řekl kriticky trenér Baníku Bohumil Páník.

"Základní sestava, která do utkání vešla, byla lehkovážná, nefotbalová, a když už to bylo 2:0, byla taky vyplašená. Nebyla schopna se nějakým způsobem vzepřít. Ukazuje se, že někteří hráči, kteří dostanou příležitost, nejsou zkušenému kádru schopni konkurovat," dodal.

Karviná naopak proti druholigovému soupeři roli favorita potvrdila a Vítkovice porazila 4:1. Stejným poměrem si poradil i Zlín s Frýdkem-Místkem, který sestoupil do třetí ligy. Nováček nejvyšší soutěže z Opavy zvítězil 2:1 v polské Vratislavi a Mladá Boleslav si totožným výsledkem poradila s rumunským Sepsi.

Přípravná fotbalová utkání:

FK Jablonec - Salcburk 0:5 (0:3)

Branky: 1. Wolf, 2. Daka, 39. Ulmer, 61. Dabbur z pen., 87. Prevljak.

Sestava Jablonce: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista (46. Kratochvíl) - Masopust (73. Ikaunieks), Považanec (46. Chramosta), Trávník (66. Hübschman), Jovovič (46. Acosta) - Doležal (73. Pleštil). Trenér: Rada.

Prostějov - Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 4. a 19. Koudelka - 60. Fleišman.

Sestava Ostravy: Budinský - Mešaninov (60. Pazdera), Pokorný (60. Procházka), Stronati (46. Šindelář), Granečný (46. Fleišman) - Fillo, Hrubý, Kaloč (60. Diop), Bolf (46. De Azevedo) - Pedrinho (46. J. Šašinka), Baroš. Trenér: Páník.

Karviná - Vítkovice 4:1 (2:0)

Branky: 27. a 34. Ramirez, 48. Moravec, 88. Suchan - 59. Matěj.

Sestava Karviné: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Letič - Šisler (53. Suchan) - Moravec (59. Tusjak), Panák, Budínský, Kalabiška (20. Lingr) - Ramirez (79. Piroch). Trenér: Nádvorník.

Fastav Zlín - Frýdek-Místek 4:1 (0:0)

Branky: 53. Bartolomeu, 69. Džafič, 70. vlastní Farský, 75. Bačo - 58. Strnad.

Sestava Zlína: Šiška (46. Číž) - Tkadlec, Štěpánek, Bačo - Kopečný, Slaměna, Hronek (49. Gettler), Mehanovič, Holík - Džafič, Bartolomeu, Trenér: Bílek.

Vratislav - SFC Opava 1:2 (1:1)

Branky: 23. Cholewiak - 32. Schaffartzik, 57. Puškáč.

Sestava Opavy: Šrom - Helebrand, Radič, Hrabina - Řezníček, Schaffartzik - Jurečka, Janetzký, Freit - Puškáč, Smola. Trenér: Skuhravý.

FK Mladá Boleslav - Sepsi (Rum.) 2:1 (2:1)

Branky: 7. Ladra, 12. Komličenko - 3. Hadnagy.

Sestava M. Boleslavi: Šeda - Pauschek, Takács, Chaluš (46. Král), Fabián - Hůlka, Matějovský (62. Hubínek) - Konaté (78. Křapka), Ladra (62. Kateřiňák), Diviš (49. Mareš) - Komličenko. Trenér: Weber.