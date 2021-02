Opava ani Zbrojovka záchranářský duel nezvládly, Bohemians a Karviná nezaváhaly

Bohemians v 18. kole Fortuna:Ligy porazili Zbrojovku Brno 2:1, Karviná přehrála Opavu poměrem 3:1. Dnes večer se ještě hraje duel mezi Plzní a Libercem (18:30).

Bohemians v utkání s Brnem vedli díky Tomáši Necidovi, za Zbrojovku srovnal Antonín Růsek, ale v 41. minutě rozhodl domácí Roman Květ. "Klokani" vyhráli poprvé v sezoně dvě kola po sobě a upevnili si 12. místo v tabulce. Brno nezvítězilo v pátém z posledních šesti ligových duelů a zůstalo na první nesestupové pozici.

"Vím, že je to fráze, ale uhrát vítězství bylo hrozně těžké. Pro nás je důležité dvojnásob, protože bylo se soupeřem ze spodku tabulky. Znamenalo taky potvrzení výhry na Spartě a odskočení do klidnějšího středu tabulky," řekl na tiskové konferenci trenéra Bohemians Luděk Klusáček.

Domácí otevřeli skóre v 10. minutě. Hronek přihrál před branku Necidovi, který navázal na vítěznou trefu z minulého kola na Spartě a potěšil i fanoušky na štaflích naproti hlavní tribuně.

O osm minut později málem odpověděl Růsek, jenže "nůžkami" v šestnáctce zamířil vedle. Napodruhé se už stejný hráč prosadil. V 26. minutě se k němu odrazil míč na hranici vápna a brankář Le Giang neměl proti výstavní střele do horního rohu šanci.

Zbrojovku vyrovnávací trefa nabudila a Štepanovský krátce poté střílel z úhlu, Le Giang však vyrazil na roh. Následně hostující křídelník zamířil z dálky těsně vedle.

Před poločase udeřilo na druhé straně. V 41. minutě vrátil "Klokanům" vedení Květ, který vypálil zpoza šestnáctky k tyči. Záložník Pražanů se trefil poprvé v ligové sezoně.

Ve druhém dějství si oba týmy vytvořily největší příležitosti až v závěru. V 84. minutě se míč ve vápně dostal k Sedlákovi, který však přízemní střelou na Le Gianga nevyzrál. Potom hostující gólman Berkovec špatně rozehrál, střídající Puškáč ale z úniku trefil jen břevno a z dorážky nepojistil vítězství ani Pulkrab.

Bohemians potvrdili, že se jim doma daří lépe než venku. V této ligové sezoně získali v Ďolíčku 17 z celkových 22 bodů. Vršovický celek neprohrál v nejvyšší soutěži s Brnem pošesté za sebou a doma od srpna 2002 dokonce podeváté po sobě.

"Nevezeme si žádný bod, jsme z toho hodně smutní a zklamaní. Snažíme se z každého zápasu vydolovat, co to jde. V žádném případě jsme sem nejeli pro bod. Chtěli jsme tady vyhrát, ale nakonec se nám to nepovedlo," uvedl trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Karviná poprvé na jaře vyhrála

Fotbalisté Karviné otočili slezské derby s Opavou a zvítězili 3:1. Po bezbrankové první půli šli do vedení hosté poté, co se trefil Aleš Nešický. Po hodině hry ale srovnal Michal Papadopulos, v 70. minutě otočil stav střídající Rafael Tavares a v 82. minutě přidal z opakované penalty pojistku Kristi Qose. Karviná poprvé v jarní části zvítězila a upevnila si 11. místo v neúplné tabulce. Opava nevyhrála už 12 kol a zůstala poslední.

Opavští přitom začali aktivněji a po rohu Nešického mnoho nechybělo, aby míč po Dedičově hlavičce zapadl k tyči. Na opačné straně pálil domácí Čmelík vysoko nad. Více ze hry měli opticky hosté, ale nadějné příležitosti nedotáhli do úspěšného konce.

Branky začaly padat až po změně stran. Na konci 50. minuty našel Mondek přesným centrem Nešického, který střelou bez přípravy propálil domácího brankáře Ciupu. Opavská zimní posila dala i druhý gól svého týmu v jarní části sezony.

Krátce nato našel Hellebrand Helešice, jenž z ideální pozice těsně minul bránu Karviné. Hosty to následně mrzelo, protože soupeř o chvíli později srovnal. Po centru Bartošáka se hlavou prosadil Papadopulos a trefil se počtvrté v ligové sezoně.

Za dalších 10 minut rozehrál Qose prudký přímý kop a balon na přední tyči protečoval až do brány střídající Tavares. Brazilský ofenzivní hráč navázal na gól z minulého kola v Teplicích.

"Opava byla 60 minut určitě lepším týmem. Ale my jsme se po vyrovnávacím gólu a střídáních naštěstí dostali na koně a zápas jsme zvládli," konstatoval karvinský trenér Juraj Jarábek, který v minulém kole scházel na lavičce, protože byl v izolaci kvůli koronaviru. "Před druhým gólem přišel zbytečný faul. Bráníme standardku kombinovaně a nezareagovali jsme. To bylo šílené, stupidní gól," posteskl si Kováč.

Opavu obrat rozhodil a o 10 minut později bylo s hosty ještě hůře. Sudí Klíma po poradě s videorozhodčím nařídil penaltu za Helešicovu ruku a Qose opakovaným pokusem zvýšil. Jeho dloubák sice Fendrich chytil, ale sudí nechal pokutový kop zahrávat znovu a albánský záložník už tentokrát nezaváhal.

Karviná naplno bodovala po čtyřech kolech a doma zvítězila poprvé od 8. listopadu. Opava se slezským soupeřem prohrála i druhé utkání v této sezoně.

"Potvrdilo se to, na co jsme se připravovali. Herně absolutně nesedí to, kde se Opava nachází. Hrají velmi dobrý fotbal, musím je pochválit. Tři body jsou pro nás velmi důležité," uvedl Jarábek. "Je to komplikace, ale jedeme dál. Je to furt dokola, ale nezbývá nám než věřit. My věříme. Pořád zbývá 16 kol. Příště máme Příbram a to je zápas o všechno. Musíme ho zvládnout," dodal Kováč.

18. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Zbrojovka Brno 2:1 (2:1)

Branky: 10. Necid, 41. Květ - 26. Růsek. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Šimáček - Orel (video). ŽK: Bederka, Pulkrab - Pernica, Sedlák, Vaněk. Bez diváků.

Sestavy:

Bohemians: Le Giang - Dostál, Krch, Hůlka, Vondra - Vaníček (62. Puškáč), Květ, Jindřišek, Vodháněl (62. Bederka) - Necid (74. Pulkrab), Hronek (90.+3 Ljovin). Trenér: Klusáček.

Brno: Berkovec - Pernica, Dreksa, Šural - Štepanovský (76. Pachlopník), Bariš, Sedlák, Fousek (60. Texl), Moravec (60. Vaněk) - Růsek, Hladík (76. Fila). Trenér: Dostálek.

MFK Karviná - SFC Opava 3:1 (0:0)

Branky: 60. Papadopulos, 70. Tavares, 82. Qose z pen. - 50. Nešický. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Poživil - Adámková (video). ŽK: Papadopulos, Bartošák, Dramé - Dedič, Fendrich, Smola, Kováč (asistent trenéra). ČK: 84. M. Hampel (Opava, kondiční trenér). Bez diváků.

Sestavy:

Karviná: Ciupa - Jursa (65. Tavares), Santos, Dramé (65. Šindelář), Bartošák - Qose, Herc - Čmelík (55. Haša), Smrž, Ostrák (55. Mikuš) - Papadopulos (89. Mangabeira). Trenér: Jarábek.

Opava: Fendrich - Didiba, Kulhánek, Schaffartzik - Mondek (83. Rataj), Nešický (90.+3 Koschatzký), Tiéhi, Hellebrand (83. Smola), Helešic - Kania, Dedič. Trenér: Skácel.