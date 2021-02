Potvrzeno, novým trenérem Sparty se stal Pavel Vrba, bývalý kouč Plzně i reprezentace

Novým trenérem fotbalové Sparty se ve středu večer stal Pavel Vrba. Sedmapadesátiletý kouč, který dovedl ke třem titulům Viktorii Plzeň a trénoval také českou reprezentaci, střídá Václava Kotala. Dosavadnímu trenérovi zlomila vaz špatná hra a spory se staršími hráči v kabině.

Pavel Vrba míří do Sparty | Foto: Reuters

"Jsem rád, že mě Sparta oslovila. Je to klub s nejvyššími ambicemi. Věřím, že tyto ambice, o kterých jsme se s vedením klubu bavili, naplníme. A budeme spokojení my všichni: tým, vedení i fanoušci," prohlásil Vrba ke svému jmenování.

"Pavel Vrba je v první řadě velký fotbalový odborník. Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi klubovými. Týmy, které vedl, se vždy prezentovaly kvalitní výstavbou hry a vyváženou ofenzivou a defenzivou," uvedl k angažování trenéra sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Na první pohled to vypadá, že poslední kapkou pro Kotalův vyhazov byla sobotní domácí porážka s Bohemians 1905, příchod Pavla Vrby se už ale ladil delší dobu.

Už po utkání Sparty v Opavě (3:0) deník Aktuálně.cz přinesl jako první informaci, že se schyluje k odvolání Václava Kotala a vystřídat ho má právě bývalý reprezentační trenér. "Těžko se dá ale odvolávat kouč, když se vyhrává," řekl tehdy zdroj blízký dění v klubu. V sobotu však Sparta podlehla Bohemians (0:1) a avizované výměně nestálo nic v cestě.

Kotal doplatil nejen na špatné výkony v posledních zápasech, jeho pád navíc podtrhl nesoulad v kabině, kdy mezi trenérem a staršími hráči v čele s Bořkem Dočkalem začala váznout komunikace. Na vině byl především dvaatřicetiletý záložník, který údajně při taktické poradě svému nadřízenému přede všemi oponoval. V posledních dvou zápasech také bývalý kapitán začínal pouze na lavičce.

ℹ️ Zkušený trenér Pavel Vrba přebírá A-tým AC Sparta Praha. Bývalý kouč české reprezentace se stává nástupcem odvolaného Václava Kotala a ve čtvrtek povede své svěřence na prvním společném tréninku.



👍 Trenére, hodně štěstí ve Spartě! #acsparta



➡️ https://t.co/rCjS3dpe55 pic.twitter.com/9pyqx2orPe — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 3, 2021

Momentálně Spartě patří v tabulce třetí příčka s dvanáctibodovým odstupem na vedoucí Slavii.

Kotal převzal A-tým Sparty před rokem v únoru poté, co Letenští v prvním kole jarní sezony podlehli doma Liberci 0:2. Osmašedesátiletý kouč následně Pražany pozvedl, posunul je na třetí místo ligové tabulky a vyhrál s nimi domácí pohár MOL Cup. S borci v rudých dresech odehrál ligových 31 zápasů s bodovou úspěšností 66,6 procenta, pod jeho vedením si na podzim zahráli i skupinu Evropské ligy.

"V první řadě bych chtěl trenérovi poděkovat. Pozici přijal v nelehké době a odvedl spoustu kvalitní práce, na kterou nyní budeme mít příležitost navázat," prohlásil sparťanský generální ředitel František Čupr.

💪 Triumf v MOL Cupu i dvě vítězství nad Celticem. Bude na co vzpomínat!



💙💛❤️ Díky, trenére! #acsparta pic.twitter.com/5jYopUqalS — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 3, 2021

"Václav Kotal tým na jaře minulého roku stabilizoval a nakonec jsme s ním na střídačce získali po šesti letech trofej a vrátili se do evropských pohárů, což bylo pro vývoj mužstva mimořádně důležité," zdůraznil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

"Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co trenér při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili," podotkl Rosický.

Pavel Vrba je hlavním strůjcem úspěchu Západočechů v poslední dekádě. Viktorii dovedl k třem ligovým titulům a třikrát si s nimi zahrál skupinu Ligy mistrů. Od prosince 2013 do června 2016 byl koučem českého národního celku, naposledy vedl bulharský Ludogorec Razgrad.