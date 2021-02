Konec rozhazování. Sparta nemůže za hráče zaplatit 2,5 milionu eur, říká Rosický

Fotbalová Sparta je na dalším osudovém rozcestí. Angažmá trenéra Pavla Vrby je dalším pokusem vymanit se z neuspokojivých výsledků posledních let a vrátit Letenské na výsluní. Jedna z cesta má vést cestou menších výdajů, naznačil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Nový kouč Pavel Vrba se hned pustil se do práce. Ovšem navzdory původním prohlášením klubu nemůže čekat výrazné rozšíření kádru. Zimní přestupové okno se uzavírá v pondělí a nová posila na obzoru není.

"Máme kádr pětadvaceti fotbalistů, jsme v určité fázi strategie. Z toho vyplývá, že pokud někoho přivedeme, tak jasně hráče do základní sestavy, který nám pomůže okamžitě," vysvětluje Rosický.

Sportovní ředitel Letenských také naznačil, že Sparta nemá k dispozici tak tučný rozpočet jako v minulých letech.

Nicolae Stanciu, Václav Kadlec, Semih Kaya a další. Přestup každého z těchto hráčů stál Spartu v uplynulých letech desítky milionů korun, prvně jmenovaný dokonce stál něco kolem sta milionů korun.

S tím je teď konec. Sparta by se měla vydat skromnější cestou. "Musíme brát v potaz situaci v dnešním světě z hlediska covidu a financí. Nejsme teď v situaci, kdy bychom zaplatili za hráče dva a půl milionu eur," zmiňuje Rosický částku v přepočtu zhruba 65 milionů korun.

Trenér Vrba tak pravděpodobně absolvuje první půlrok na Letné kompletně s hráči, které zdědí po svých předchůdcích. Sám oznámil, že půjde spíše cestou poznávání současného kádru.

Vrbu čeká práce s mladíky

"Jednoznačně chceme navázat na to, co se na Spartě snažíme budovat," ubezpečuje Rosický.

"Mluvil jsem o strategickém nastavení, které máme. Pro mě jsou mnohem důležitější než rozestavení a systém principy hry a to, jak chceme, aby se Sparta prezentovala. V tom jsme jasně jednotní s trenérem Vrbou," líčí sportovní ředitel.

Současně se ovšem od Vrby očekávají výsledky. Před sezonou zástupci klubu prohlašovali, že chtějí skončit lépe než loni, kdy Sparta byla třetí. Cílem pro bývalého kouče Plzně je pro jaro tedy uhrát druhé místo, o které se jeho nový klub nyní dělí s Jabloncem.

"Musí se prolínat předvedená hra s výsledky. Trenéra Vrbu ofenziva vždycky strašně zdobila, měl jasně danou její strukturu. To od něj očekáváme," doplňuje Rosický. Na Spartě počítají s tím, že současně ale bude zabudovávat do mužstva talenty a rozvíjet je.

"Trenér Vrba akceptuje, že chceme pracovat s mladými hráči. V minulosti nikdy nebyl v klubu, kde se s nimi pracovalo tolik a byli tak kvalitní. Budeme jim nadále dávat šanci, ale mládí není zásluha. Chceme jim jen otevřít dveře, aby měli šanci na dobrou kariéru a dostali příležitost ve Spartě, pokud si ji zaslouží," upozorňuje.

Pro Rosického, který je sportovním ředitelem Sparty už přes dva roky, byl Vrba po konci Václava Kotala jasnou volbou.

"Jsem moc rád, že trenér Vrba je trenérem Sparty. Ví, jak vyhrávat, a my vyhrávat chceme. Přišel jsem před majitele s jasným návrhem, že trenérem Sparty by měl být Pavel Vrba. Tento návrh byl akceptován," popisuje lakonicky.

Právě vysoká úspěšnost ve Fortuna:Lize i na mezinárodním poli nakonec pro Vrbu rozhodla.

"Historie trenéra Vrby je svázána s vítězstvími, proto tady je. Principy hry, které jej vždycky zdobily, se slučují s našimi. Dokázal vyhrávat tituly, jednoznačně doufám, že to trenér Vrba dokáže také se Spartou," přeje si Rosický.

Rosický Kotala chce ve Spartě

Zatímco výběr nové tváře na trenérskou lavičku byl podle jeho slov jednoduchý, rozhodování o osudu Kotalovy štace jednoduché nebylo. Odmítl ale, že by jej konzultoval s hráči.

Dřívější zjištění Aktuálně.cz přitom poukázala na neshody mezi Kotalem a kapitánem Bořkem Dočkalem. "V žádném případě nekomunikuju s hráči o tom, kdo by měl být jejich nový trenér," odmítá Rosický.

"To rozhodnutí se rodilo velice těžko, protože Kotal odvedl velkou práci. Je to úspěšný trenér a dokázal to i se Spartou. Herní projev měl ale negativní tendenci a nemohli jsme to ignorovat, proto jsme se rozhodli vyměnit trenéra," vysvětluje.

Rád by s Kotalem spolupracoval i nadále. "Momentálně opouští klub, ale byl bych moc rád, kdyby do budoucna v jakékoli roli ve Spartě působil. Je to velice chytrý člověk, takového chcete v organizaci mít. Teď si potřebuje trochu odpočinout, vzít si distanc od všeho, co bylo. Určitě budeme chtít, aby u nás nadále působil," ujistil.

První zápas na lavičce Sparty čeká Vrbu v neděli v Olomouci. Utkání můžete sledovat v podrobné on-line reportáži na Aktuálně.cz.