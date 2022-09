Sparta - Zlín. Letenští po pěti zápasech přivítají v sestavě hříšníka Kuchtu

O špatném startu Sparty do sezony se toho napsalo asi už mnoho. Neúspěch v předkole Evropské konferenční ligy, domácí prohra s Libercem, tlak všude, kam se jen podíváte. Poté ale přišla série, která značila, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Letenský celek vyhrál v Českých Budějovicích, doma s Olomoucí i v Mladé Boleslavi. A vždy o dvě branky. Před týdnem však po ne úplně přesvědčivém výkonu doma Priskeho svěřenci jen remizovali s Bohemians 1:1. Napravit to chtěli v Jablonci, který se v úvodu sezony poměrně trápí. Jenže ani 40 minut v početní převaze nepomohlo a Sparta podruhé brala jenom bod. Momentálně je tak pátá s 11 body, Plzeň a Slavia se ji nebezpečně vzdalují.