Vlkanova se uvedl v Plzni přihrávkou na vítězný gól. Jsme jak cirkus, divil se Svědík

Viktoria Plzeň pokračuje ve skvostném vstupu do sezony. Ve středu porazila Slovácko 3:0 a natáhla svoji ligovou neporazitelnost už na 27 zápasů v řadě. Naopak Baník pokračuje v mizerném vstupu do sezony, když nevyhrál už potřetí v řadě, tentokrát podlehl Zbrojovce 1:2. V dalších zápasech vyhrál Hradec Králové v Mladé Boleslavi 2:1 a Sigma remizovala s Libercem 1:1.

Obhájci titulu vylepšili klubový rekord na 27 ligových zápasů v řadě bez prohry a poskočili do čela neúplné tabulky o bod před Slavii, která od 20:00 hostí Teplice. Plzeň ale má k dobru ještě odložené utkání s nováčkem z Brna. Slovácko prohrálo druhé kolo po sobě.

"Myslím, že Slovácko mělo balon v držení víc než my, ale my jsme byli nebezpečnější a dávali góly. Dneska produktivita byla výborná. Porazit takhle velmi silný tým 3:0, to se cení," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

"Co se týká výsledku, tak je to pro mě ostuda. V tomhle jsme jak z nějakého cirkusu, že se nedovedeme připravit na to, co si řekneme. Je to už druhý zápas a je potřeba se z toho hodně rychle vzpamatovat," doplnil kouč Slovácka Martin Svědík.

V základní sestavě Viktorie nastoupil záložník Vlkanova, jehož přestup z Hradce Králové byl oficiálně oznámen dnes dopoledne. Od začátku dostal příležitost i Ndiaye, další plzeňský středopolař Kalvach kvůli zdravotním problémům nebyl ani na lavičce.

Souboj účastníků skupinové fáze evropských pohárů Západočeši otevřeli už ve 42. sekundě nejrychlejším gólem v ligové sezoně. Reinberk špatnou přihrávkou nabídnul míč Vlkanovovi, čerstvá posila našla rozběhnutého Kopice a ten přehodil brankáře Nguyena. Dvaatřicetiletý záložník si připsal premiérovou trefu v ročníku nejvyšší soutěže. Rekord v samostatné nejvyšší soutěži drží bývalý útočník Vratislav Lokvenc, jenž v roce 1994 skóroval už po necelých 11 sekundách hry.

"Uděláme takovou chybu a pustíme Plzeň do rychlého brejku. Pro mě je tohle směšné," prohlásil Svědík. "To, že jsme dali hned v první minutě gól, hodně pomohlo. I mně se uvolnily nohy," přiznal Vlkanova.

V dalších minutách ale domácí hodně chybovali a nebezpečnější byli dlouho hráči Slovácka, přestože si žádnou vyloženou šanci nevytvořili. Viktoria zahrozila až ve druhé části úvodní půle, ale Chorý v obou případech hlavičkoval nepřesně.

Plzeňští, kteří v závěru první půle přišli o zraněného Kopice, přidali pojistku ve druhé minutě nastavení, kdy se po závěru v šestnáctce prosadil z dorážky Bucha. Také čtyřiadvacetiletý středopolař se v ligové sezoně trefil poprvé.

"Kopiho (Kopice) jsme střídali kvůli svalovému zranění. Kalvach měl menší zdravotní problémy, radši jsme ho nechali, aby se dal dohromady. Není to nic vážného. Choras (Chorý) šel o půli také z toho důvodu, že ho trošku táhnul sval, tak jsme nechtěli riskovat. Kopi je pro nás nepříjemnost," přiblížil Bílek.

Slovácko mohlo v 55. minutě snížit, ale bývalý plzeňský hráč Mihálik zblízka vypálil vedle. Hosté stupňovali tlak a Reinberkovu ránu už musel zneškodnit brankář Staněk.

Domácí se probudili z letargie a v 70. minutě skórovali potřetí. Jemelka nacentroval do šestnáctky a Mosquera z voleje napálil míč o břevno do branky. Kolumbijský křídelník v této sezoně nejvyšší soutěže skóroval potřetí a osamostatnil se v čele týmové tabulky střelců. "Mosky to samozřejmě krásně trefil. Zaslouží si to za práci, kterou odvádí," chválil Bílek.

Hosté se snažili aspoň snížit, jenže střídající Kozák ve velké šanci přestřelil branku. Na druhé straně gólman Nguyen vyrazil Sýkorovu ránu a Jemelkovu hlavičku z brankové čáry odvrátil stoper Hofmann.

Plzeňští v lize porazili Slovácko popáté za sebou a protáhli sérii bez porážky na 33 soutěžních duelů. "Hráči by si měli uvědomit, že tímhle dělaji i nějaké jméno Slovácku. Ne, že přijedeme do Plzně a ostudně prohrajeme 0:3," dodal Svědík.

Zbrojovka vyhrála na Baníku

Baník Ostrava prohrál doma s nováčkem z Brna 1:2. Po první ligové trefě střídajícího Daniela Smékala sice vedli, ale Zbrojovka v závěrečné desetiminutovce otočila skóre díky gólům příchozích hráčů z lavičky Jakuba Řezníčka a Adama Fouska.

Baník před vlastními fanoušky prohrál třetí ze čtyř ligových duelů v této sezoně a v neúplné tabulce je dvanáctý. Zbrojovka, která má k dobru odložený duel v Plzni, bodovala ve čtvrtém z pěti kol a patří jí šesté místo.

Brno po domácí prohře se Slavií 0:4 reagovalo změnou v brankovišti, ale gólman Šiman se při své premiéře v aktuální sezoně v první půli tolik nezapotil. Baník se dostával k zakončení především po brněnských ztrátách, Klímovu ránu lapil Šiman, kterého se později znovu Klíma pokoušel pohotově zaskočit lobem z poloviny hřiště, ale přestřelil.

Hosté byli v první půli o něco nebezpečnější. Zásluhou Ševčíka přes střed pole několikrát přečíslili soupeře a v 26. minutě po akci ze strany střílel z dobré pozice uvnitř vápna Blecha, ale netrefil bránu. Po půlhodině hry se prokličkoval k ráně z šestnáctky Falta, ale ke štěstí Ostravských trefil přímo Laštůvkovu náruč.

Ostravský kouč Vrba se v pauze pokusil osvěžit hru Baníku nasazením Kuzmanoviče a domácí ofenzivě to znatelně prospělo. S jeho příchodem získali Slezané větší kvalitu i přesnost v kombinaci a brzy to přineslo i gólové ovoce. Kuzmanovič posadil po hodině hry ideální centr na hlavu dalšího střídajícího hráče Smékala, který míč "zatloukl" z malého vápna do sítě. Na premiérovou trefu v nejvyšší soutěži čekal 11 zápasů.

To už měli hosté pár vteřin na ploše i zkušeného střelce Řezníčka, který šel do hry až v průběhu utkání. Vzápětí se dostal i k nebezpečnému zakončení, míč z jeho hlavy ale šel těsně vedle tyče.

Řezníček se však ke slovu dostal ještě jednou a už mířil přesně. V 83. minutě dostal balon za obranu a levačkou vymetl ostravskou šibenici.

V závěru přišel pro domácí šok. Nejprve druhá Řezníčkova trefa neplatila kvůli ofsajdu, ale vzápětí propadl balon k Fouskovi a jeho skákavá střela skončila v pravém spodním rohu ostravské branky.

Ostrava podlehla v lize Brnu po čtyřech utkáních. Zbrojovka vyhrála v ligové sezoně i druhý venkovní duel.

Hradec vyhrál v Boleslavi

Fotbalisté Hradce Králové zvítězili 2:1 na hřišti Mladé Boleslavi a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Utkání v mladoboleslavské Lokotrans Aréně, kde hrají oba týmy v této sezoně své domácí zápasy, gólově otevřel v 41. minutě Daniel Vašulín. V 55. minutě sice srovnal z penalty Milan Škoda, v 72. minutě ale vystřelil svému týmu třetí výhru za sebou bývalý hráč Středočechů Vojtěch Smrž. "Votroci" výsledek udrželi, ačkoliv dohrávali nastavený čas bez vyloučeného Erika Prekopa.

Mladoboleslavští nenavázali na sobotní vítězství 3:0 nad dalším východočeským celkem Pardubicemi a jsou jedenáctí. Středočeši v lize podlehli Hradci Králové po osmi vzájemných utkáních.

Oba týmy o víkendu zvítězily, základní jedenáctky tak zůstaly s jedinou vynucenou výjimkou nezměněné. Hradec už se musel obejít bez kapitána a ofenzivní opory Vlkanovy, který dnes stvrdil přestup do týmu obhájců titulu z Plzně. Sedmadvacetiletý reprezentant opustil klub po osmi letech.

Mladoboleslavští měli stejně jako proti Pardubicím v úvodu dva brzké rohové kopy, na rozdíl od duelu v Ďolíčku se z nich ale tentokrát kanonýr Škoda neprosadil. Na obě branky mu před čtyřmi dny přihrál Matějovský, jenž dnes nastoupil se žlutě zbarveným číslem na dresu pro krále asistencí úvodních pěti kol.

Jedinou šancí divácky nepříliš atraktivní první půle dlouho byla Pechova rána zpoza vápna, která těsně minula tyč Reichlovy brány. V závěru poločasu ale udeřili z ojedinělé akce hosté. Kubala prostrčil míč mezi obránci na Vašulína, který přehodil padajícího Polačka a připsal si druhý gól v ligové sezoně.

Domácí, kteří nastoupili do druhé půle bez zraněného Kubisty, byli za větší aktivitu odměněni v 55. minutě, kdy sudí nařídil po zákroku na Marečka pokutový kop. Neúspěšného exekutora ze zápasu s Pardubicemi Matějovského tentokrát zastoupil Škoda a s přehledem zaznamenal čtvrtou trefu v ligovém ročníku.

Vzápětí mohli jít hosté po Polačkově špatném odkopu znovu do vedení, Kubalův pokus z velkého úhlu ale vyhlavičkoval z brankové čáry Suchý. Další chyba slovenského gólmana už ale vedla ke gólu. Smrž napřáhl z pětadvaceti metrů a míč se po přízemní střele svezl Polačkovi po rukavicích do sítě. V sezoně nejvyšší soutěže se trefil poprvé.

Hektická závěrečná čtvrthodina přinesla nejprve nebezpečný Pechův volej, o poznání blíž vítězné pojistce byl ale na druhé straně Rada, jenž trefil z přímého kopu břevno. Východočeši dohrávali závěr bez vyloučeného Prekopa, který přišel na hřiště až v 68. minutě. Nápor domácích i poslední Maškovu šanci v šesté minutě nastavení ale přestáli.

Sigma remizovala se Slovanem

Olomouc poslal v zápase s Libercem do vedení v 36. minutě Mojmír Chytil, za hosty vyrovnal po hodině hry střídající Denis Višinský. Liberec v 69. minutě oslabil vyloučením Maxim Talovjerov, ale domácí přesilovku nevyužili. Sigma nevyhrála páté kolo za sebou, po čtyřech prohrách alespoň bodovala, a v neúplné tabulce je čtrnáctá. Liberec neprohrál v nejvyšší soutěži potřetí po sobě a je čtvrtý.

V 10. minutě došlo k málo vídané situaci. Nejprve po rohu trefil domácí záložník Spáčil břevno, odražený míč pak hlavičkoval Zmrzlý, ale i on trefil jen brankovou konstrukci. O dvě minuty později vychytal Vliegen Zorvana a z dorážky Růsek přestřelil. Velký nápor tak Sigma nezužitkovala.

Nicméně Liberci dělala hra Hanáků stále problémy. Domácí se lépe pohybovali, byli důraznější v osobních soubojích a Slovan směrem dopředu k ničemu vážnému nepustili.

Zaslouženého vedení se Olomouc dočkala ve 36. minutě. Chytil si zpracoval v šestnáctce míč, obtočil se kolem Jana Matouška a přesnou střelou k tyči nedal libereckému brankáři šanci. Chytil se stal prvním dvougólovým střelcem Sigmy v ligové sezoně.

Vyrovnat mohl v závěru prvního poločasu Van Buren, v jediné šanci svého týmu během úvodního dějství trefil jen boční síť. Byl to však signál ke zvýšení ofenzivních aktivit Slovanu po změně stran. V 53. minutě se Trefil vyznamenal při střele Van Burena.

Srovnání se hosté dočkali v 59, minutě, Gebre Selassie přiťukl ve vápně míč střídajícímu Višinskému, jehož tečovaná střela přelobovala gólmana a skončila v síti. Devatenáctiletý záložník se dočkal první ligové trefy.

Rozmach Severočechů zbrzdil červenou kartou za faul bez předchozího napomenutí Talovjerov. Ve více než dvacetiminutové přesilovce Sigma opět vyvinula velký tlak, šance měli Chvátal i Zorvan, ale druhý triumf v ligové sezoně nepřidala. Olomouc doma v lize s Libercem poosmé v řadě neprohrála.

6. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)

Branky: 1. Kopic, 45.+2 Bucha, 70. Mosquera. Rozhodčí: Berka - Hájek, Kříž - Franěk (video). ŽK: Mihálik, Trávník, Sinjavskij, Kalabiška (všichni Slovácko). Diváci: 9121.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Ndiaye (79. Čermák), Bucha - Kopic (45.+1 Sýkora), Vlkanova (69. Jirka), Mosquera (79. Pilař) - Chorý (46. Bassey). Trenér: Bílek.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík - Petržela (83. Brandner), Kohút (74. Ljovin), Trávník (56. Kozák), Holzer (56. Sinjavskij) - Mihálik (74. Vecheta). Trenér: Svědík.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 1:1 (1:0)

Branky: 36. Chytil - 59. Višinský. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Růsek, Pokorný, Jan Matoušek - Červ, Kozel (trenér). ČK: 69. Talovjerov (Liberec). Diváci: 2879.

Sestavy:

Olomouc: Trefil - Chvátal, Poulolo, Pokorný, Zmrzlý - Breite (79. Greššák), Spáčil (90.+2 Beneš) - Navrátil (79. Vodháněl), Růsek (63. Jakub Matoušek), Zorvan - Chytil. Trenér: Jílek.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý, Mikula - Jan Matoušek (82. Fukala), Červ, Varfolomejev (46. Višinský), Frýdek (89. Purzitidis) - Kozák (46. Rondič), Van Buren (70. Prebsl). Trenér: Kozel.

Baník Ostrava - Zbrojovka Brno 1:2 (0:0)

Branky: 60. Smékal - 83. Řezníček, 90. Fousek. Rozhodčí: Orel - Paták, Caletka - Proske (video). ŽK: Šehič, Sanneh, Kuzmanovič - Ševčík. Diváci: 7277.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Takács, Pojezný, Šehič - P. Jaroň (57. Smékal), Boula (85. Miškovič), Kaloč, Buchta - Klíma (82. Fleišman), Tijani (46. Kuzmanovič). Trenér: Vrba.

Brno: Šiman - Hrabina (82. Fousek), Endl, Šural, Divíšek (66. Ali) - Falta (59. Texl), Blecha (82. Přichystal), Ševčík, Souček, Granečný - Hladík (59. Řezníček). Trenér: Dostálek.