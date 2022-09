Jestli za Priskeho nebude sparťanská šatna bojovat, tak je hodně prohnilá, říká Fukal

"Dánský kouč sparťanského týmu Brian Priske vzal hanebný výkon v Jablonci na sebe, to se jen tak nevidí. Za takový charakter se vyplatí bojovat. Jestli ne, tak je sparťanská šatna už hodně prohnilá," říká pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal v komentáři k fotbalové Fortuna:Lize.

Priske prohlásil, že je to jeho odpovědnost. Z mého pohledu je to borec, který se jen tak nenajde. Něco takového se moc nevidí, zvlášť v našich zeměpisných šířkách. Já zažil spíš trenéry, kteří si vždycky úspěch sobecky přivlastňovali a nezdar hodili na hráče. Priske tím navíc i dost riskuje, vždycky mu to vedení může připomenout.

Priske se však zachoval hodně odvážně. Vzal tlak na sebe, setřásl ho ze svých svěřenců. Vzkázal jim - já ho ustojím, vy se soustřeďte na hru a vyhrávejte. Za takový charakter se vyplatí bojovat.

Vzpomínám na trenéry, kteří mě v mančaftu nechtěli, přesto jsem na hřišti nechal všechno. Hráč přece bojuje především sám za sebe. Utopit trenéra, což je v silách hráčů, není těžké, ale tohle je spíš vyburcuje. Jestli ne, tak je sparťanská šatna už hodně prohnilá.

Nic přitom v Jablonci neprokaučoval, nenašel jsem jeho chybu, že by špatně střídal nebo zvolil divnou taktiku. Nevyhrát proti deseti - v konci utkání přišel Jablonec ještě o jednoho hráče, ale to už nemělo význam - byla větší ostuda než ztráta doma s Bohemkou. A to ještě domácí Malínský šel v oslabení sám na brankaře, něco takového se nemůže stát. Hráči by se měli především zamyslet sami nad sebou, kdo za to mohl.

Slovácko prohrálo nula tři v Plzni. Prohrát se může, o gól, po boji, ale nula tři je dost. Nějaké výmluvy, že mělo za sebou náročný program a cestování, neberu, dostat gól v první minutě není únavou. Spíš nekoncentrovaností. Nemyslím, že by se Slovácko domnívalo, že je velký mančaft a výsledky už urve fotbalem. To ani trenér Martin Svědík nedovolí. V Plzni však vysloveně zklamalo.

Nová plzeňská posila Adam Vlkanova nastoupil po jednom tréninku hned v základu. Někomu to může připadat jako risk, že není s ostatními ještě sehraný, ale já bych ho postavil taky.

Natrénováno určitě po přípravě s trenérem Miroslavem Koubkem má, jeho inteligence mu umožní okamžitě zapadnout do nového mančaftu. Neznal moc kolegy, ale on je typ, že je rychle pozná. A v ostrém zápase.

Teplický trenér Jiří Jarošík přiznal, že některé klíčové hráče na Slavii pošetřil na důležitější zápas doma proti Jablonci. Jako klad v šestigólovém debaklu našel, že se mu nikdo nezranil a nebyl vyloučený, což se proti hbitým a šikovným slávistům stane snadno. Já ho ovšem nechápu.

A hlavně bych to nebral jako teplický fanoušek.

Ten by rád viděl svůj mančaft v srdnatém boji proti favoritovi, chtěl by být na něj hrdý, jak Slavii na její půdě vzdoruje. Očekávala se porážka, ať by nastoupily Teplice v jakékoli sestavě, ale ta se prorokovala už v Ostravě a hleďme, Teplice tam vyhrály.

A připomeňme si, jak na jaře zaskočila Slavii doma poslední Karviná. Každý zápas má svou hodnotu, zvlášť na začátku ligy, kdy spekulace, kdo nás čeká příště, je strašně brzy a skoro závadná. Porážka 0:6 navíc moc sebedůvěry do duelu s Jabloncem nepřidá.

Nejlepším střelcem ligy je slávista Standa Tecl. Přiznávám, že mě to překvapuje, na druhou stranu je vidět, jak na sobě neustále tvrdě pracuje. Moc mi jsou sympatické jeho rozhovory, kdy neustále tvrdí, že hlavní je mančaft, nikoli on.

Vybavuji si posměšky, které na něj chodily, když šance zahazoval. Byly až urážlivé, ale dokládaly ubohost jejich autorů, nikoli jeho.

Tecl je hráč českého špičkového klubu, něco musí umět. Kvalitu prokázal už mnohokrát. Vždyť v Plzni dal gól Manchesteru City, Lyonu, Neapoli. Nikdy jsem o jeho střeleckých kvalitách nepochyboval, přestože bylo období, kdy se mu nedařilo.

Troufám si předpovídat, že trenér Pavel Vrba pozici v Baníku Ostrava ustojí. Nejde přece o něj, něco divného je v celém týmu, i když nevím co, nejsem u toho.

Především říkám, že nemá tak kvalitní mančaft, jak si mnozí místní namlouvají. Vzali trenéra, který chce hrát fotbal, ale nyní musí začít od základních věcí - bojovnost, přístup, nasazení. To dost postrádám, proto se perou sami se sebou.

Pardubice už trenéry vyměnily, ve Zlíně však padly. Kdyby hned první zápas po výměně vyhrály na hřišti stejně ohroženého týmu, bylo by to hezké, ale i dost nepřirozené. Krizi prožívaly už na jaře, a jak se pak v nadstavbě zvedly. Letos porazily Liberec, potrápily Plzeň, našel bych v těchto utkáních věci, které se podařily, a na nich bych stavěl. Stejně jako Baník musí začít od základu.