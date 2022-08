Trefa Daňka Spartě stačila jen na bod. V Jablonci nevyužila dlouhou přesilovku

Fotbalisté Sparty v šestém kole první ligy jen remizovali v Jablonci 1:1. Pražany poslal v 10. minutě do vedení Kryštof Daněk, ale těsně před pauzou srovnal Miloš Kratochvíl. V 55. minutě byl vyloučen domácí Jakub Považanec, ale Letenští dlouhou přesilovku nevyužili.

V závěru nastavení dostal červenou kartu ještě další jablonecký hráč Jan Krob. Týmy se v lize rozešly výsledkem 1:1 potřetí za sebou, Sparta v nejvyšší soutěži neporazila Severočechy v posledních čtyřech duelech.

Pražané podruhé za sebou remizovali, potřetí z šesti kol nezvítězili a Slavia jim na čele tabulky může ve středu odskočit už na čtyři body. Jablonec stále čeká na první výhru pod trenérem Davidem Horejšem, čtvrtým nerozhodným výsledkem v ligovém ročníku a třetím po sobě potvrdil pozici remízového "krále".

Sparta nastoupila v rozestavení s dvěma útočníky Julišem a Čvančarou, který před angažmá na Letné působil právě v Jablonci. Trenér Severočechů Horejš kvůli dohodě klubů nemohl využít Polidara se Sejkem a vsadil na systém s třemi stopery.

Úvod vyšel lépe Spartě. Čvančara ještě na zadní tyči nezakončil přesně, ale v 10. minutě už hosté vedli. Po zmatcích a několika odrazech před jabloneckým vápnem se dostal míč k Daňkovi a ten přesnou přízemní střelou na bližší tyč překonal Hanuše. Devatenáctiletá letní posila Pražanů skórovala podruhé v ligové sezoně, k tomu má na kontě ještě dvě asistence.

Severočeši se postupně zvedli a do pauzy srovnali. Ve 28. minutě ještě Kratochvíl pálil jen do Holce, ale v poslední minutě už se stejný hráč prosadil. Jovovič na hranici ofsajdu vysunul do brejku Chramostu, který v úniku dvou na gólmana ještě přihrál Kratochvílovi a ten nemohl minout. Jablonecký záložník se prosadil poprvé v ligovém ročníku.

Sparťanský trenér Priske po přestávce vystřídal Juliše za čerstvého Sáčka a stáhl hru na jednoho hrotového útočníka. Ve 47. minutě se po standardce neprosadil Kratochvíl, na opačné straně neuspěl ani Daněk.

Za sedm minut domácím zkomplikoval zbytek utkání Považanec, který po faulu na Pavelku dostal od rozhodčího Machálka druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. Jablonečtí dohrávali v oslabení stejně jako v nedávném duelu s jiným pražským klubem Slavií.

Letenští se po příchodu střídajícího Drchala vrátili k rozestavení na dva útočníky. Sparťanům se v přesilovce příliš nedařilo a až na začátku 80. minuty zahrozil z přímého kopu Höjer, jehož dalekonosný pokus tečoval těsně vedle domácí Houska.

Pak měli ještě větší šanci v deseti hrající Jablonečtí. Chramosta po odvráceném rohu nastartoval do brejku Malínský, střídající křídelník postupoval od půlky sám na branku, ale Holce nepřekonal a proti oblíbenému soupeři neskóroval. Severočechům v závěru znatelně ubývaly síly, ale přestáli i situaci z 85. minuty, kdy Hanuš dobře zareagoval na teč vlastního spoluhráče Martince po centru střídajícího Mejdra.

V závěru šestiminutového nastavení byl ještě po druhé žluté kartě vyloučen i Krob, ale domácí následnou standardku ve dvojnásobném oslabení už ubránili. Oba týmy podruhé za sebou remizovaly 1:1.

Dynamo vyloupilo Ďolíček

Fotbalisté Českých Budějovic zvítězili v šestém kole první ligy na hřišti Bohemians 1905 2:1. Jihočeši triumfovali v nejvyšší soutěži po čtyřech zápasech, naopak Pražané potřetí za sebou nevyhráli.

Dynamo poslal do vedení Michal Škoda, po změně stran srovnal David Puškáč. Výhru hostů zařídila při svém debutu v české lize Branislav Sluka, pondělní posila ze Žiliny.

Záložník Bohemians Dostál si připsal 250. start v lize. První poločas moc šancí nenabídl. V šesté minutě Čmelíkův prohoz brankáře Valeše skončil těsně vedle. Za dalších sedm minut se už Dynamo radovalo. Čolič nacentroval do vápna a Škoda se hlavou do protipohybu domácího gólmana nemýlil. Čtyřiatřicetiletý útočník se trefil podruhé v tomto ligovém ročníku.

Po téměř půlhodině hry si první vážnější příležitost vypracovali i domácí. Hostující brankář Janáček vyrazil Hůlkovu hlavičku a dorážející Köstl míč překopl na tramvajovou zastávku. V závěru úvodního dějství přízemní střela záložníka Bohemians Petráka po rohovém kopu o kousek minula tyč. Na opačné straně Valeš vytáhl na roh Čoličův pokus zpoza šestnáctky.

Vršovičtí srovnali v 59. minutě. Hronek obral o míč váhajícího stopera Havla, nahrál Puškáčovi a ten překonal vyběhnutého Janáčka. Rovněž devětadvacetiletý útočník zaznamenal druhý gól v ligové sezoně.

V 68. minutě Puškáč vypálil z dálky a pořádně protáhl českobudějovického gólmana. Domácí si vytvořili tlak, ale v 84. minutě zničehonic udeřili hosté. Broukal na polovině hřiště vysoko nakopl balon a dost možná nevědomky našel ve vápně Sluku, který lehkým přiťuknutím rozhodl o plném bodovém zisku Jihočechů. Třiadvacetiletý slovenský bek přitom posílil České Budějovice teprve v pondělí na roční hostování s opcí ze Žiliny.

České Budějovice vyhrály v lize v Ďolíčku nad Bohemians po sedmi zápasech a poprvé od října 2007. V aktuální ligové sezoně neprohrály venku ani třetí zápas, oproti tomu "Klokani" doma v ligové sezoně ve stejném počtu utkání nezvítězili.

Zlín porazil Pardubice

Fotbalisté Zlína porazili v šestém kole první ligy Pardubice 2:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže vyhráli. Domácí šli do vedení v první půli po vlastní brance Michala Hlavatého, v 71. minutě vyrovnal Vojtěch Sychra, ale tři body "Ševcům" zajistila trefa Roberta Hrubého ze 73. minuty. Krátce po ní byl vyloučen hostující Matěj Helešic. U pardubického týmu tak nevyšla premiéra Pavlu Němečkovi, který den před utkáním v roli dočasného kouče vystřídal odvolané dlouholeté trenéry Jiřího Krejčího a Jaroslava Novotného. Východočeši zůstali na posledním místě tabulky se třemi body.

Domácí si sice v úvodu vytvořili mírnou územní převahu, k jejímu vyjádření však chyběla přesnější finální přihrávka. V 11. minutě se jí sice od Procházky dočkal Jawo, ale hlavou mířil těsně vedle.

Brejkové pokusy Pardubic se mnohdy k brankáři Rakovanovi ani nedostaly, protože i jim chyběla přesnost. Hostům tak stačilo dobře bránit zejména standardní situace soupeře, což se jim na rozdíl od předchozích kol bez větších problémů dařilo.

Nudu první půle přeťala až 39. minuta. Reiter se prodral po pravé straně do šestnáctky východočeského týmu, kde si jeho přízemní centr nešťastně srazil do vlastní sítě Hlavatý. Gólman Budinský neměl nárok zareagovat.

Po přestávce kvalita hry vzrostla. Zlínští přidali na důrazu, akce více dohrávali do pokutového území. Střelecké příležitosti měli Čanturišvili a Jawo, ale oba mířili těsně vedle.

Také hosté přidali směrem dopředu. Blízko vyrovnání byl Hranáč po přímém kopu Hlavatého z pravé strany, ale pardubický stoper zamířil těsně vedle. Další nedůslednost zlínské obrany už hosté potrestali. Po levé straně unikl Sychra a podél padajícího Rakovana rozvlnil síť.

Domácím vrátil vedení velmi brzy Hrubý, který se zmocnil míče před pardubickou šestnáctkou a mířil přesně k tyči. Vzápětí šli hosté do deseti, neboť druhou žlutou kartu dostal Helešic.

Výhodu gólu a jednoho hráče navíc už "Ševci" udrželi a radovali se z ligové výhry po osmi zápasech a čtyřech doma. Pardubice venku prohrály i třetí duel v sezoně.

6. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Sparta Praha 1:1 (1:1)

Branky: 45. Kratochvíl - 10. Daněk. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Machač - Štěrba (video). ŽK: Považanec, Jovovič, Krob, Kratochvíl, Horejš (trenér) - Pavelka, Daněk, Minčev, Čvančara, Zelený. ČK: 55. Považanec, 90.+6 Krob. Diváci: 4958.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Hübschman (71. Malínský), Heidenreich - Surzyn, Houska, Považanec, Krob - Kratochvíl, Jovovič (76. Šulc) - Chramosta (90.+1 Kadlec). Trenér: Horejš.

Sparta: Holec - Wiesner (83. Mejdr), Sörensen, Zelený, Höjer - Daněk (74. Karabec), Pavelka (62. Drchal), Sadílek, Jankto (83. Minčev) - Čvančara, Juliš (46. Sáček). Trenér: Priske.

Trinity Zlín - FK Pardubice 2:1 (1:0)

Branky: 39. vlastní Hlavatý, 73. Hrubý - 71. Sychra. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Líkař - Adámková (video). ŽK: Procházka - Sychra, Hlavatý, Hranáč. ČK: 76. Hlavatý (Pardubice). Diváci: 3 610.

Zlín: Rakovan - Reiter (90.+1 Kovinič), Kolář, Procházka, Bartošák - Hlinka (81. Simerský) - Fillo (65. Vukadinovič), Hrubý (81. Dramé), Janetzký (90.+1. Hellebrand), Čanturišvili - Jawo. Trenér: Jelínek.

Pardubice: Budinský - Kostka, Vlček, Hranáč, Svoboda - Janošek (86. Mareš) - Sychra (79. Lima), Hlavatý, Vacek (64. Tischler), Helešic - Černý (79. Červenka). Trenér: Němeček.

Bohemians Praha 1905 - Dynamo České Budějovice 1:2 (0:1)

Branky: 59. Puškáč - 13. Škoda, 85. Sluka. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Szikszay (video). ŽK: Puškáč - Sluka, Sladký, Čmelík. Diváci: 4202.

Bohemians: Valeš - Köstl (85. Koubek), Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák (55. Jánoš), Kovařík (55. Hála) - Hronek (81. Mužík), Beran - Puškáč (81. Novák). Trenér: Veselý.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Sluka - Čolič (78. Sladký), Čmelík (90. Grič), Čavoš, Hellebrand (90. Hora) - Zajíc (77. Hais), Škoda (73. Skovajsa). Trenér: Weber.