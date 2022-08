Ousou měl v Brně vidět jen žlutou, Sörensen zůstal na hřišti správně

Fotbalová komise rozhodčích se v pondělí vyjádřila ke sporným verdiktům z uplynulého kola Fortuna:Ligy. Sudí podle ní správně nechali zápas s Bohemians dohrát obránce Sparty Asgera Sörensena, naopak slávista Aiham Ousou byl do sprch v utkání se Zbrojovkou poslán neprávem.

Patrně největší emoce ze všech víkendových verdiktů vzbudilo vyloučení Ousoua. Švédský bek v utkání se Zbrojovkou Brno dostal za strčení do střídajícího Musy Alliho žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů však sudí Tomáš Klíma svůj původní verdikt změnil a pro hostujícího obránce utkání v 57. minutě předčasně skončilo.

Podle komise rozhodčích bylo ale toto rozhodnutí chybné. "Rozhodčí na základě intervence VAR nesprávně vyloučil hostujícího hráče (Aiham Ousou, pozn. red.) za zmaření zjevné brankové možnosti. Faulující hráč byl sice posledním obráncem a útočící hráč by postupoval sám na brankáře, ale vzhledem tomu, že útočník byl blízko brankové čáry a na brankáře by šel z nevýhodného úhlu, žlutá karta za zmaření slibně se rozvíjející akce by v tomto případě byla dostatečným trestem," napsala ve svém pondělním oznámení komise, která současně dodala, že případ byl pro arbitry složitý na posouzení.

Z verdiktu sudích, kteří poslali Ousoua do sprch, byl ostatně hodně zaskočený i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "V životě jsem ještě nezažil červenou kartu za takový moment. Kdyby to ještě rozhodl rozhodčí na hřišti, ale že do toho vstoupí VAR a pošle ho tam (k monitoru), je pro mě strašné překvapení," prohlásil lodivod Slavie po zápase, který sešívaní vyhráli 4:0.

Otazníky následovaly také po verdiktu rozhodčího Pavla Orla, který v sobotním duelu mezi Spartou a Bohemians (1:1) nevyloučil domácího beka Asgera Sörensena. Ten ve 30. minutě zastavoval nebezpečný únik soupeře hraničním faulem, při kterém držel Davida Puškáče tak vehementně, že ho málem vysvlékl z trenek.

I v tomto případě se ale nejednalo o zmaření jasné brankové příležitosti, a tak žlutá karta pro dánského beka padla podle komise rozhodčích správně.

"Faulující hráč byl sice v tu chvíli posledním obráncem, ale k přestupku došlo blízko pomezní čáry a bylo pravděpodobné, že by útočící hráč musel podstoupit ještě jeden souboj s obráncem, který sice byl v tu chvíli dál od brankové čáry než útočník, ale měl výhodnější pozici uprostřed hrací plochy," napsala komise ve svém stanovisku.

Správný postoj zaujali rozhodčí i v zápase mezi Slováckem a Libercem (1:2), ve kterém byl vyloučen Vlastimil Daníček, jenž stáhl k zemi unikajícího Matouška. Tím podle komise vedené Radkem Příhodou skutečně zhatil jednoznačnou brankovou příležitost, a tak byl po zásluze ještě před poločasovou přestávkou poslán do sprch.