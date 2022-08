Švancara: Bez Hancka je Sparta slabší. Pokud chce bojovat o titul, neměla ho pouštět

"Brno si na Slavii troufalo, ale narazilo na velkou kvalitu, která ho sestřelila. Utkání s Bohemians zase ve Spartě vyvolalo mnoho otázek. Nerozumím, proč pouštěli Hancka, když chtějí bojovat o titul," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Brno se nebálo Slavie docela logicky, protože hrálo v úvodu soutěže dobře, nasbíralo sedm bodů, proti Slovácku předvedlo slušný výkon, potrápilo a porazilo Olomouc a Boleslav.

Očekávání bylo velké, vyprodaný stadion, kluci se těšili. Chtěli Slavii po vyčerpávajícím zápase s Rakówem nachytat. To se nepovedlo, narazili na velkou kvalitu, která je tak sestřelila, že se neprosadili ani proti deseti. Mě nejvíc mrzí, že nedali gól, protože fanda za to, že přišel, by si to zasloužil.

Prohra doma 0:4 je krutá. Doufám, že kluky nesrazí, že to nebude výsledek, který poznamená celý podzim. Je dobře, že se hraje hned za dva dny, trenér Ríša Dostálek musí do Ostravy nachystat sestavu, která vystoupí sebevědomě. Chci, aby kluci se nebáli hrát dopředu, odvážně. Baník také není úplně v pohodě, bude sice lehčí soupeř než Slavia, ale o to bude víc namotivovaný.

Nepřekvapilo mě, že Viktorka Plzeň vyhrála gólem v nastavení. Pokračuje v minulé sezoně, kdy rozhoduje jediným zdařilým úderem v závěrečné fázi zápasu. Má pořád svůj styl, bojuje až do konce, v němž trenér Michal Bílek protočí sestavu. Ani jinou možnost nemá. Hráči vědí, že se věk zastavit nedá, pro některé to bude možná poslední sezona. Liga mistrů a slavní soupeři jsou pro ně tou největší odměnou.

Už delší dobu říkám, že Sparta pořád není, co bývala. Teď udělala dva slušné výsledky za sebou, trochu se zvedla i herně, ale proti Bohemians přišel další zápas, který vyvolal mnoho otázek. Jestli je dobře, že na lavičce sedí cizinec, jakou nasadit sestavu, co hrát, kdo má formu, kdo za další rozčarování může. Pořád mi připadá, že sestavování kádru nějak skřípe. Pustili Hložka, řekli Dočkalovi, že je konec. A teď odešel Hancko. Nevím, jestli bych ho pustil, když bych chtěl hrát o titul.

Slyšel jsem názor, že bez něj bude obrana děravá. Já jen upozorňuju, že góly dostávala i s ním, akorát Hancko byl velkou osobností do kabiny i na hřiště. Vzal na sebe penaltu, vyjel nahoru, prosadil se při standardce. Určitě chybí, bez něj jsou Letenští slabší. V útoku jsem zvědavý, jestli si vyhoví Čvančara s Kuchtou, až mu skončí trest. Oba jsou kohouti, třeba jim to nebude fungovat. Sparta potřebuje víc dobrých výsledků za sebou, aspoň čtyři, pět, což se jí nedaří.

Petr Švancara (45) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

V tabulce střelců nyní vládne nizozemský útočník Mick van Buren. Známe ho dobře, vždycky šance měl, ale neproměňoval je, to ho vyhnalo ze Slavie. Zahazoval jich hodně. Teď mi připadá zkušenější, ví, kam si stoupnout, může mít výbornou sezonu. Ve spolupráci s Frýdkem tvoří silné tahové duo směrem kupředu, Liberec z toho jen těží.

Velké starosti čekají Pardubice. Pořád hrají v azylu, fandům se nechce jezdit na každý zápas tak daleko, navíc na stadionu v Ďolíčku, kde trávník dostává zabrat. Přitom Východočeši chtějí hrát fotbal, mají fáze, kdy se jim daří. Ale body nepřicházejí. Pokud se rychle nezvednou, budou se v tom piplat, když máte po pěti kolech jen tři body, je to problém. V mých očích jsou jedním z kandidátů na boj o záchranu.

(Poznámka redakce: Vedení fotbalových Pardubic v pondělí odpoledne oznámilo, že odvolává trenéry Jiřího Krejčího a Jaroslava Novotného. Zpráva o jejich konci byla zveřejněna až po sepsání tohoto komentáře.)

Nejsou v tom ovšem samy. Už se proslýchá, že olomoucký trenér Václav Jílek to má dost nahnuté. Tak už to u nás bývá, když nejsou výsledky, a Sigmě se nedaří ani herně, tak zmizí trenér. I když co může dělat, když mu Vraštil proti Hradci udělá takový faul a pošle mužstvo do oslabení. Myslím si, že nemá úplně špatný mančaft, ale pokud hned nepřijde nějaký úspěch, spekulace o jeho odvolání budou jen narůstat.