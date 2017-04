FIFA řekla: Ne! Talent Dudl si ligu v Senici nezahrál a musel se vrátit do sparťanského dorostu

před 59 minutami

Fotbalové Spartě na jaře administrativně nevyšla hned tři hostování jejích hráčů. Zapůjčení Václava Dudla do slovenské Senice nepovolila FIFA

Praha - Osmnácté narozeniny oslaví až 22. září. Přesto už Václav Dudl stačil na Letné mocně přičichnout k dospělému fotbalu, hrál i Evropskou ligu. A Sparta chtěla, aby jaro odkopal v nejvyšší slovenské soutěži, v dresu Senice.

Jenže všechno ztroskotalo právě na tom, jak je Václav Dudl pořád mladičký. "U hráčů mladších 18 let musí mezinárodní transfery, včetně hostování, schvalovat FIFA. A ta nakonec tuhle změnu dresu nepovolila. Nevíme proč, požádali jsme ji o vysvětlení, které jsme zatím neobdrželi," říká Ondřej Kasík, mluvčí fotbalové Sparty.

Dudl si tak v Senici jen pár týdnů zatrénoval, v březnu zápasy nehrál, přestože byl zdravý a měl chuť se na Slovensku pořádně ukázat. Jenže se stále čekalo na administrativní vyřešení celého příběhu. A na jeho konci ukázala Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) palec směrem dolů.

"Hráč se proto vrátil do Sparty. Také zatím nemáme v ruce žádné konkrétní vysvětlení, proč se takhle na FIFA rozhodli," podotýká Pavel Pillár z agentury Sport Invest, jež Dudla zastupuje.

Kdyby šel Dudl hostovat kamkoli po Česku, problém by nenastal. FIFA si ale ve svých regulích vymínila že se bude vyjadřovat ke každému mezinárodnímu transferu hráče pod 18 let. "A její politika je taková, že přesunům tak mladých hráčů není příliš nakloněna," glosuje situaci Michal Prokeš, šéf mládežnického úseku na Fotbalové asociaci ČR.

V obecné rovině jde ze strany FIFA o reakci na to, že v uplynulých letech "dovážely" mnohé západoevropské velkokluby značné množství talentovaných mladíků zejména z Jižní Ameriky. Mnozí z nich se pak do vyšších věkových kategorií neprosadili a zůstávali po čase v cizí zemi tak trochu zoufalí a bezprizorní, v podstatě na ulici.

Proto se zavedly přísné kontroly, u kterých FIFA zkoumá a vyžaduje mnohé: Jestli se s dítětem přesouvají do nové země rodiče, jestli tam má zajištěné další vzdělávání a podobně.

FIFA napíše jen ano, či ne. Vysvětlení zatím nepřidala

V daném případě to vyznívá kapku paradoxně, ale popsaný mechanismus se vztahuje všechny, tedy i na Václava Dudla, který chtěl hostovat v Senici, tedy 300 kilometrů od Prahy. Navíc v zemi, kde se pořád domluví velmi dobře, přestože se narodil až 6 let po rozpadu federace.

Co přesně se FIFA na jeho hostování v Senici nelíbilo, není v danou chvíli známo. "Takové případy vždy vyřizuje primárně klub, do kterého hráč míří, tedy v tomto případě FK Senica, a to v těsné spolupráci se svou národní asociací, tedy se Slovenským fotbalovým svazem," vysvětluje Ondřej Kasík, mluvčí Sparty.

Na Letnou dorazilo z FIFA jen strohé vyrozumění, které neobsahovalo slůvko ANO, ale NE. A tak se Dudl musel vrátit do Prahy. A místo aby hrál slovenskou ligu, naskočil o víkendu za sparťanskou U-19 v české dorostenecké lize. V Karviné se podílel na výhře svých barev 2:1.

"Chtěli jsme, aby se už dostal do standardního kontaktu s mužským profesionálním fotbalem, jeho sportovnímu růstu by to jistě prospělo. V Senici by hrál nejvyšší slovenskou soutěž, bohužel se to z důvodů, o kterých jsme už hovořili, nepodařilo zrealizovat," podotýká Kasík.

Do Sparty už se vraceli Budinský s Novým. Z jiných důvodů

Do Sparty se už před pár týdny vrátili i další dva hráči, které chtěla původně poslat na hostování. Konkrétně brankáře Viktora Budinského do Mladé Boleslavi a obránce Martina Nového do Jihlavy. I tady ale nastal administrativní zádrhel - více zde. U nich šlo o sporný výklad pravidel, podle kterých by se v průběhu jedné sezony objevili už ve čtvrtém klubu, což normy neumožňují.

Jak už jsme popsali, Dudlův případ je z jiného soudku, šlo o jeho věku a nějaký, dosud nespecifikovaný důvod, proč ho FIFA do Senice nepustila.

FK Senica je v tabulce slovenské ligy průběžně osmá, trénuje ji bývalý gólman Miroslav Mentel, asistenta mu dělá Michal Ščasný, syn kouče, který Spartu vedl ještě v úvodu této sezony.

A právě Senica bývá častým cílem mladých českých talentů, které se chtějí v dospělém fotbale rozehrát, ale jejich kluby je nechtějí půjčovat české konkurenci. Jen Sparta sem za poslední roky vyslala Martina Frýdka, Milana Švengera či Milana Jiráska, ještě na podzim v Senici pravidelně hrával její mladý obránce David Březina. V senickém útoku nyní působí další sparťan Daniel Turyna i baníkovec Ondřej Šašnka. Spartou ostatně kdysi prošel i dnes už 33letý Luboš Hušek, kterého na aktuální senické soupisce také najdeme.

Z Evropské ligy přes slovenskou závoru zpět do dorostu

Václav Dudl chtěl v Senici rozvinout to, co na podzim 2016 pod trenérem Davidem Holoubkem načal už ve Spartě. Jeho práce a talent, ale i velká marodka v A-týmu mu pomohly k tomu, že se čtyřikrát objevil, byť ve třech případech jen na minutku, na hřišti v zápasech Evropské ligy, dalších 122 minut sehrál za Spartu v 5 duelech epojisteni.cz ligy, když v Hradci Králové nastoupil dokonce v základní sestavě. Další příležitosti dostal i v Mol Cupu.

Z Evropské ligy přes zablokovanou zastávku slovenské ligy v Senici se tedy vrátil zase do sparťanského dorostu. To jsou výkyvy jak na horské dráze, záleží nyní na Dudlovi, jak je vstřebá.

Chlapci z ročníku 1998 pod vedením Jana Suchopárka postoupili před pár dny na letní ME "19" do Gruzie, teoreticky by tam s nimi mohl jet i Václav Dudl (ročník 1999), ale na Strahově s ním počítají spíš ve výběru jeho vrstevníků, tedy pro U-18, který vede Luboš Kozel. A ten by chtěl za rok nejen zopakovat postup na ME "19", ale zkusit se odtud dostat i na MS "20" v roce 2019. Z letošního šampionátu v Gruzii bohužel další taková cesta na "svět" nevede, za rok se ta šance naskytne.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

autor: Luděk Mádl | před 59 minutami

Související články