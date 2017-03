Video: Srazit Spartu dvakrát v ligové sezoně zvládla Slavia před 24 lety, v české lize zatím nikdy

před 36 minutami

Kurzy i sázkaři před fotbalovým derby "S" favorizují Slavii. V éře české ligy se jí ale ještě nikdy nepodařilo porazit Spartu dvakrát v sezoně.

Praha - Ještě ani jedinkrát v průběhu dosavadních 24 sezon samostatné české ligy se Slavii nepodařilo porazit Spartu v obou ligových zápasech jednoho soutěžního ročníku.

Podle bookmakerů i sázkařů má tentokrát velkou šanci to napravit. Jestli to zvládne, zjistíme v neděli v podvečer. Od 17.30 hostí Slavia v Edenu Spartu v derby, které do své slavné historie zapíše položku číslo 287.

Druhá Slavia jde do utkání s devítibodovým náskokem na třetí Spartu. "Derby je ale natolik specifické, že favorita nemá. Momentální postavení v tabulce a bodový zisk nehrají roli," snaží se z pozice favorita vymanévrovat Jaroslav Šilhavý, kouč Slavie, která pod jeho vedením neprohrála už v 19 soutěžních zápasech (17 v lize, 2 v poháru).

Sparta se snaží z herní i výsledkové krize, do níž spadla v úvodu jara pod vedením trenérské dvojice Požár-Holoubek, vybřednout pod taktovkou nového kouče Petra Rady. Ten zdůrazňuje svou touhu po uzdravení kanonýra Davida Lafaty: "Byl by pro nás plus, protože je to gólový hráč a měli bychom víc možností dopředu."

Co je důležité, derby dosud Lafatovi tradičně sedělo. V posledních 6 ligových duelech proti Slavii vsítil celkem 5 branek.

Na podzim ovšem na Spartě zvítězili slávisté zásluhou branek Mešanoviče a Zmrhala, přičemž Mešanovič si ještě za stavu 0:0 dovolil i luxus neproměněné penalty. Slavii tehdy teprve krátce vedl Jaroslav Šilhavý, jenž po méně zářivém vstupu do sezony střídal Dušana Uhrina. Ve Spartě po derby po dohodě s vedením klubu uvolnil trenérskou sesli Zdeněk Ščasný.

Slávistickou prioritou této sezony je samozřejmě zisk titulu, v souboji s Viktorií Plzeň nyní červenobílí ztrácejí jeden bod. A třeba kurzy Fortuny jim pro boj o titul připisují stejnou šanci, vyjádřenou shodným kurzem 1,92:1. Kdo by teď vsadil na to, že ligu ještě vyhraje Sparta, a trefil to, bral by vklad násobený 17.

Tipsport na derby vypsal následující kurzy: výhra Slavie 1,96 - remíza 3,24 - výhra Sparty 4,10. Fortuna má podobné a hlásí, že slávistickému úspěchu v derby věří 85 procent sázkařů, sparťanské výhře jen 10 procent z nich.

To vše navzdory skutečnosti, že slávistům kvůli 4 žlutým kartám, které už obdrželi v sezoně, budou scházet Jan Bořil a také klíčová jarní posila Jan Sýkora. Spartě ze stejného důvodu chybí Michal Kadlec.

Dvě výhry Slavia slavila na sklonku federální éry

Pokud by se Slavii podařilo zvládnout roli favorita a vyhrát ligové derby podruhé v sezoně, navázala by tak na svůj zatím poslední úspěch tohoto druhu ze sezony 1992/93, tedy z posledního ročníku federální ligy, který se na jaře dohrával už po rozdělení Československa.

Podívejte se na videa:

Na podzim 1992 tehdy slávisté zvítězili na Strahově 2:0, zásluhou branek Pavla Kuky a Jana Suchopárka z penalty. Sparťanům hodně vadil fakt, že sudí neuznali Sieglovu vyrovnávací branku pro domnělý ofsajd.

Slavia-Sparta 2:0, podzim 1992 | Video: youtube

V březnu se pak hrála odveta na Letné. I v ní dokázali slávisté vyhrát 2:0, když Petr Kouba nejprve pustil Juraškovu střelu z velké dálky. A skóre pak uzavřel Radek Bejbl.

Sparta-Slavia 0:2, derby z jara 1993 | Video: youtube

Navzdory tomu, že se svým rivalem prohrála Sparta v poslední sezoně federální ligy 1992/92 oba duely, stala se v ní mistrem s pětibodovým náskokem právě před Slavií.

V dlouhodobé historické bilanci každopádně jasně dominují fotbalisté Sparty.

Derby "S" v číslech CELKOVÁ BILANCE: 286 zápasů, 134 vítězství Sparty, 64 remíz, 88 výher Slavie, celkové skóre 517:429 ve prospěch Sparty.



LIGOVÁ BILANCE: 170 utkání, 85 výher Sparty, 35 remíz a 50 vítězství Slavie, skóre 296:212 pro Spartu.



LIGOVÁ BILANCE V ČR: 47 utkání, 24 výher Sparty, 15 remíz, 8 výher Slavie, skóre 69:39 pro Spartu.

Nedělní derby, které bude řídit sudí Pavel Franěk, začíná v 17.30, vysílá ho O2 TV a deník Aktuálně.cz vám z něj přinese online reportáž.

autor: Luděk Mádl | před 36 minutami

Související články