Zoufalí lidé dělají zoufalá řešení, myslí si Řepka o příchodu kouče Rady. Ale Spartě před derby věří

Přestože je ortodoxním sparťanem a svou averzí ke Slavii se netají, musí bývalý stoper letenského týmu Tomáš Řepka přiznat, že před nedělním derby jsou na tom lépe sešívaní. Vinu na současné situaci podle něj nese vedení klubu a příchod Petra Rady je jen ukázkou jeho zoufalých činů.

Budete sledovat derby? Po dlouhé době do něj nejde Sparta v roli favorita, co tomu říkáte?

Podle postavení tabulky je logické, že Sparta není favoritem. I herně je Slavia na tom lépe. Ale Slavia na podzim taky nejela na Letnou v roli favorita a vyhrála. Takže si myslím, že to pro Spartu může být i výhodou, protože v Edenu může jen získat. Hlavně v derby asi není možné určit roli favorita. Můžete být klidně patnáctí, hrát s druhým a může to dopadnout úplně jinak. Nesázel bych na papírové předpoklady.

Myslíte, že prospěla Spartě další změna trenéra?

Nemyslím si, že pomůže změna trenéra…

Takže souhlasíte s většinou fanoušků Sparty, kteří volají po změnách ve vedení? Dokonce hned pětatřicet fanklubů z celé republiky poslalo otevřený dopis Danielu Křetinskému s tímto požadavkem.

Ono to asi o něčem vypovídá. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Takhle já vnímám angažování trenéra Rady. Nerozuměl jsem tomu, nechtěl jsem tomu věřit a pro mě to byl překvapivý krok vedení Sparty.

Jak moc podle vás chybí Spartě Bořek Dočkal?

Bořek je velmi kvalitní, hrál ve velké formě a neustále dokazoval, že tým táhne on. S jeho odchodem se ze hry Sparty trochu vytratila myšlenka, ale stále jsou v týmu kvalitní záložníci, mladí kluci, takže tak velký problém by to nemusel být.

Kde je tedy největší problém současné hry Sparty?

V týmu chybí komunikace. Schází nějaká persona, která by řekla dost. Něco podobného jsem čekal od Lafaty, ale bohužel to tak není. Možná to má z hrotu i daleko, ale není ho prostě slyšet. Kluci jsou fakt takové němé ryby a v uvozovkách mateřská školka. Myslím, že je to až moc uhlazené a hodné. To se ke Spartě asi nehodí. Neříkám, že je křičení na hřišti podmínkou zázračných výkonů, ale v téhle sezoně mi to prostě chybí.

Za mých časů vzadu řvalo pět lidí, to už jsme se trochu i přeřvávali. Těch pokynů bylo už možná trochu moc. Stopeři teď vůbec nemluví, ale není to jen o nich. Pokud hráči na hřišti spolu nekomunikují, je to fakt špatně.

Co říkáte obecně na současné stopery Sparty?

Kvalitní fotbalisté tam jsou, Mazuch a další zkušení kluci, kteří mají odkopáno v lize i venku spoustu zápasů. Třeba Michala Kadlece si ještě pamatuju, když začínal. To byl úžasný levý obránce a hrálo se s ním skvěle. Taky na hřišti mluvil. Je pro mě překvapení, že to na sebe nevezmou.

Nečekal jste konkrétně od Michala Kadlece více?

Asi ano, ale ne jen já. Ono se může stát, že se vrátíte domů a první dvě sezony vám nevyjdou. Ale to je obraz celého mužstva. Můžete být nahoře, mít formu, ale pokud tým nehraje dobře, tak vás to taky semele a spadnete do průměru. Ale myslím si, že Michal to ví a je natolik inteligentní a zkušený kluk, že si to uvědomuje. Ale není to jen o jednotlivcích, ale o celém týmu.

Možná fanoušci čekali i větší přínos od nejdražší ligové posily v historii Václava Kadlece, že?

U Kácy ta kvalita samozřejmě taky je, ale bohužel marodil. U mladých kluků je problém, že když odsedí půl sezony, pak se do toho těžko vracejí. Venca to ale v sobě má, myslím, že se do toho dostane. U něj bych dlouhodobý problém neviděl.

V zimě zase Sparta přivedla rumunského obránce Bogdana Vatajelua za částku okolo milionu eur. Jak hodnotíte jeho přestup?

A ještě si ani nezahrál. Ani nevím, kde vůbec kope (Vatajelu odehrál po příchodu do Sparty zatím pět utkání za juniorku. pozn. red.). Já říkám často, že Sparta není pro každého. Někteří se mi za tento názor smějí, ale všichni čekají od týmu největší úspěchy. Na Letné jsou velké nároky, takže musíte přijít a okamžitě hrát dobře.

Jaký je váš návod na zažehnání krize?

Pořádně trénovat a co nejdřív hodit začátek špatného jara za hlavu. Vydřít nějaké vítězství a zlomit to. Každá krize musí někdy odejít, nemá smysl se v tom babrat, protože špatná období v nějakých intervalech vždy přijdou a ve fotbale to platí obzvlášť. Taky jsem ve Spartě zažil krize, a dokud se v tom babráte, tak je to špatně, protože vás to neustále ubíjí. Mluvím z vlastních zkušeností. Tým se musí zavřít v kabině, vyříkat si určité věci a klidně si i vynadat. Semknout se, odjezdit zápasy po zadku a začít hrát.

Jak pokračuje vaše cesta k práci trenéra?

Musím udělat prvně přijímačky a pak mě snad vezmou…

A jak probíhá studium na přijímací zkoušky?

Musím jet ještě na svaz, kde si všechno ještě potvrdím. A pak by to mělo vyjít. Ale taky není podmínkou, že když zvládnu přijímačky, tak mě vezmou. Je tam třeba nějakých sto adeptů a vezmou dvacet nebo třicet. Mě teprve čeká studium A licence, až pak profilicence.

A začal jste už někde trénovat? Třeba kvůli praxi.

Praxe bude důležitá, ale nevím, zda je podstatná pro A licenci. Zatím jsem trénovat nezačal, soustředím se hlavně na přijímačky.

Jak myslíte, že začne vaše trenérská kariéra? Láká vás mládež, nebo se vrhnete rovnou do mužského fotbalu?

To nevím. Záleželo by na tom, jaké bych měl možnosti. Nevylučuju ani to, že bych se viděl třeba v managmentu klubu. Bavila mě i pozice sportovního ředitele, kterou jsem dělal v Mostě. Těch variant je asi více. Uvidím, jak to všechno dopadne. Původně jsem si myslel, že třeba za dva roky zmáknu áčko i profilicenci, ale ono to není tak jednoduché.

