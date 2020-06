Šest let bez trofeje. Pohár je mezikrok k plné Letné na evropské scéně, vyzývá Dočkal

Kapitán fotbalistů Sparty Bořek Dočkal očekává, že jeho tým bude muset ve středečním finále domácího poháru MOL Cupu na hřišti Liberce svést bitvu.

Vítězství v poháru si Dočkal přeje nejen proto, aby Letenští ukončili šestiletý půst bez zisku jakékoli trofeje, ale i kvůli tomu, aby si zajistili start ve 3. předkole Evropské ligy. Třetí místo v lize, na kterém se Pražané momentálně nacházejí, totiž zaručuje start o předkolo dříve.

Kvalifikace evropských pohárů se v létě bude kvůli pandemii koronaviru a nabité termínové listině s výjimkou play off o Ligu mistrů hrát jen na jedno utkání místo tradičních dvou.

"Z tohoto pohledu by bylo fajn pohár vyhrát a být o jedno kolo dál. Tím, že se bude hrát na jeden zápas, je to dost nevyzpytatelné. Na jeden zápas je to vždycky trochu výhoda pro slabšího z dvojice. Nikdy nemůžeme vědět, koho nám los přiřadí. Pokud můžeme jedno kolo výhrou v poháru přeskočit, tak je to pro nás samozřejmě jedině výhoda," řekl na online tiskové konferenci Dočkal.

Triumf v poháru a návrat do Evropy vnímá téměř stejně důležitě. "Trofej, na kterou Sparta čeká dlouho, to je samozřejmě ta největší motivace, ale skoro na stejné úrovni je motivace dostat se do evropských pohárů a vrátit je sem na Spartu, zase tady zažívat zápasy před vyprodanou Letnou a hrát dobré zápasy i na evropské scéně. Tohle je mezikrok, který k tomu potřebujeme udělat," uvedl jednatřicetiletý záložník.

Utkání Sparty v Liberci bývají vypjatá. "Asi se nevyhneme tomu, že tu bitvu budeme muset podstoupit, s tím nikdo nemáme problém. Když jedeme do Liberce, automaticky se s tím počítá. Jednak je to prostředí, pak to, jak ten tým vnímá Spartu, jak se na ni chystá a s jakým zaujetím do zápasu jde," konstatoval bývalý hráč Slavie, Kladna, Liberce, Trondheimu či Philadelphie.

"Pak je tam spousta dalších menších věcí. To, v jakém období do Liberce přijedeme, je taky důležitá věc, protože když se tam hraje na podzim, tak se tam takový fotbal hrát nedá. Věřím, že v tomhle období tam bude hřiště připravené a bude v takovém stavu, abychom mohli kombinovat a mohli se snažit soupeře fotbalově přehrát. Pamatuji si zápasy v Liberci, kdy soubojů za hranou bylo hodně. Jde o to, jak to posuzuje rozhodčí," prohlásil Dočkal.

Pražané vyhráli na hřišti Slovanu jediný z posledních devíti soutěžních duelů. "Musím říct, že v Liberci je to trošku specifický zápas. Co jsem tam hrál naposledy, což bylo na začátku loňského jara, tak jsme vyhráli. Není to tak, že bychom tam jeli předem poražení nebo ve stavu, kdy pochybujeme sami o sobě," řekl Dočkal.

Letenští v roce 2014 ovládli ligu, domácí pohár a poté i Superpohár, u čehož byl i Dočkal. Od té doby však žádnou trofej Sparta nevyhrála, což Dočkal nečekal. "V roce 2014 jsem cítil, že je klub na cestě, že by v dalších letech mohl dominovat a přidávat jednu trofej za druhou. V tu dobu nečekal nikdo, že tak dlouho budeme na trofej čekat. Najednou člověk vidí, že je to první příležitost od té doby vůbec něco takového dokázat," uvedl kapitán české reprezentace.

Finále domácího poháru okusil poprvé v roce 2008, kdy s Libercem podlehl v penaltovém rozstřelu Spartě. "Tehdy mi přišlo, že takových zápasů bude ještě spousta, ale pak se najednou člověk blíží ke konci kariéry a vidí, že tak jednoduché to ve fotbale není a že každé šance na trofej je potřeba využít. Člověk nikdy neví, jestli se ta šance bude ještě někdy opakovat," konstatoval Dočkal.