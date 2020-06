Slovan vyhlíží den D. Finále bude otevřené, doma máme obrovskou výhodu, věří Hoftych

Přestože fotbalisté Liberce půjdou do středečního finále českého poháru MOL Cupu proti Spartě v roli outsiderů, podle trenéra Pavla Hoftycha je zápas naprosto otevřený. Věří, že když Severočeši zahrají na hranici možností a vše se jim sejde, mohou vítěznou trofej získat. Za velkou výhodu považuje domácí prostředí.

"Všechno, co se odehrálo v sezoně, se teď maže. Finále je výjimečný a naprosto specifický zápas, který veškeré rozdíly stírá. Sparta je ambicemi a hlavně rozpočtem jinde než Liberec, což ale neznamená, že bychom měli menší touhu vyhrát. Pokud ve finále trefíme den D a všechno se nám sejde, můžeme proti Spartě uspět. Bude to naprosto otevřená záležitost. Doběhli jsme do cílové rovinky a bude to kdo s koho," uvedl v tiskové zprávě Hoftych.

Na své první pohárové finále se hodně těší. "Velmi si vážíme toho, že jsme došli až do finále. Měli jsme těžký penaltový rozstřel na Slovácku, těžký zápas v Olomouci. Teď bychom chtěli tu třešničku na dortu. Budeme se rvát o to, aby pohár zůstal tady. Oba týmy mají obrovskou motivaci, vítěz poháru má i lepší postavení pro poháry než třetí mužstvo v lize," řekl Hoftych při videokonferenci.

Jeho svěřenci Spartu v této sezoně dvakrát porazili, v posledním vzájemném duelu 20. června ale na úvod ligové nadstavby prohráli na Letné 1:4. Letenské po odvolaném kouči Václavu Jílkovi v únoru převzal Václav Kotal.

"Se Spartou jsme předtím dva zápasy vyhráli, ale to byla pod trenérem Jílkem. Dnes má trenéra Kotala, jsou to určitě odlišné styly. Trenér Kotal je velmi zkušený pragmatik, který ví, co chce po mužstvu. Podařilo se mu stabilizovat sestavu, jsou poctiví směrem dozadu. Je vidět, že má autoritu u hráčů. Sparta je určitě kompaktnější. Snažíme se tam najít určité slabší články," uvedl Hoftych.

Finále se nově nehraje na neutrální půdě, ale na stadionu týmu, který byl ke dni semifinále hůře postavený v lize. "Řekl bych, že je to obrovská výhoda, než kdybychom měli hrát na Spartě. Je to pro nás příjemné, že je to domácí stadion. Kluci to tu znají, mají svou domácí kabinu. Určitě lepší než hrát na Spartě, jsme za to rádi," podotkl Hoftych.

Nemyslí si, že na utkání bude mít vliv náročný program po koronavirové přestávce. "Kluci už dnes ty zápasy hrají na krev, ale je to vidět nejen u nás, ale i u soupeřů. Všichni hráči v první i druhé lize jedou obrovský zápřah, na který nejsou zvyklí. Ale hráči jsou za to rádi, je to lepší, než aby jen trénovali. Neumím si představit, že by ve finále se Spartou někomu došly síly a my bychom ho nevyhecovali k tomu, aby ještě pokračoval dál. Nebojím se, že bychom to nedali," dodal třiapadesátiletý kouč.