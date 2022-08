České Budějovice - Sparta. Letenští chtějí napravit mizerný start do sezony

V druhém kole Spartu čeká ne úplně jednoduchý soupeř. Duel v Českých Budějovicích je pro klub z Letné takzvaným "must win", na tomto místě totiž od postupu Jihočechů zpět do nejvyšší soutěže nevyhráli. Jednou zde remizovali 2:2 a dvakrát pak 0:0. Klub sice opustil po sezoně úspěšný kouč David Horejš, který zamířil do Jablonce, Budějovicím to však na kvalitě neubralo. Tým převzal Jozef Weber, který dříve vedl Mladou Boleslav nebo dvakrát Karvinou. Prezentoval se vždy ofenzivním fotbalem, v čemž by rád pokračoval i na jihu Čech. V úvodním kole to však vypadalo opačně, aktivnější byly Pardubice hrající v exilu v Ďolíčku. České Budějovice však byly produktivní a ze tří střel na bránu dvě proměnily v gól. Posílení výhrou si tak dnes na Spartu mohou opravdu věřit.