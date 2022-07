Vlkanova si pochvaloval, že mu slávisté nadávali. Za výhru vypsal bonus do šatny

V létě se zdálo, že fotbalista Adam Vlkanova zamíří z Hradce Králové do Slavie, kluby se ale nakonec na podmínkách případného přestupu nedohodly. Sedmadvacetiletý kapitán zůstal v týmu "Votroků" a hned v prvním kole nové ligové sezony nastoupil s Východočechy proti celku z Edenu.

Reprezentační záložník připustil, že měl proti Slavii speciální motivaci a dokonce vypsal v kabině prémii pro případ bodového zisku. Nečekané výhry 1:0 si cenil o to víc.

"Musím říct, že to pro mě byl speciální zápas. Tím, že jsem moc v žádných jiných klubech ani nebyl, tak nikdy nic nevypisuji. Ale teď jsem vypsal bonus do šatny, když to zvládneme bodově. Takže jsem rád, že klukům něco můžu donést," řekl novinářům Vlkanova.

Během zápasu v Mladé Boleslavi, kde má Hradec domácí azyl, na něj občas nevybíravě pokřikovali slávističtí fanoušci. "Někdo se takhle chová, začne nadávat. Ale mně to nevadilo, naopak mě to ještě víc vtáhlo do zápasu, strašně moc mě to motivovalo. O to větší radost z vítězství mám," uvedl Vlkanova.

"Skandovali, nadávali. Před měsícem všichni chtěli, abych tam šel, teď na mě ti samí budou řvát, že mě nikdo nechce. Přitom mě chtěli oni. Ale já to chápu, prohrávali, hecují to. Je to super, když je to takhle vyhecované. Člověk je v zápase, není to mrtvé," doplnil ofenzivní záložník, který v červnu debutoval v české reprezentaci.

V průběhu nadstavbové části minulé sezony se s dnes již bývalým spoluhráčem obráncem Janem Mejdrem, který již přestoupil do Sparty, během utkání se Slováckem pohybovali ve VIP prostorách stadionu Slavie v Edenu. Za pár dní přitom Hradec Králové čekal zápas s hlavním konkurentem Pražanů v boji o titul Plzní.

Vlkanova i kvůli zranění už ve zbytku ligového ročníku nenastoupil a zdálo se, že zamíří do Slavie. Kluby se ale nakonec nedohodly, Hradec požadoval více, než Pražané nabízeli.

"V jednu chvíli jsem opravdu věřil, že to dopadne. Byli jsme tak nějak domluvení, ale kluby se neshodly. To už není na mně, abych hodnotil, zda je částka, kterou požaduje Hradec, hodně nebo málo. Jestli někdo mohl nebo nemohl dát víc. Takhle to prostě udělali. I když jsem čekal, že to nějak dopadne, tak jsem prostě v Hradci," řekl Vlkanova, kterému ve východočeském klubu za rok končí smlouva.

"Teď jsem v Hradci a dělám všechno pro to, abych byl tady s týmem co nejúspěšnější. Co bude dál, se uvidí. Mám rok do konce smlouvy. Buď se domluvím tady, nebo něco jiného. Ale teď jsem tady a bude hrát za Hradec, co to jen půjde," doplnil.

"Votroci" obrali Slavii podruhé za sebou, v minulé sezoně nad ní zvítězili 4:3 v úvodním kole nadstavbové části. "Jsme zkušenější. Dříve jsme takové zápasy většinou nedokázali dotáhnout do vítězného konce, dostávali jsme góly na konci. Dnes nás zachránil Reichlík (brankář Reichl). I jemu můžeme děkovat, že jsme vyhráli. Byl to skvělý ubojovaný výkon. Zalezli jsme do bloku a oni se k nám těžko dostávali. Slavia hrozila, až když nám už trochu ubývaly síly," dodal Vlkanova.