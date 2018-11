Moravec: Jsem na tom skvěle, až mě to děsí. Nevěřil, že v biatlonu zase najde radost

před 3 hodinami

Zkušený český biatlonista zažívá naprosto opačné pocity, než před loňskou, výrazně nepovedenou sezonou. K jeho formě a psychické pohodě výrazně přispěl i nový trenérský tým.

"S trenéry jsem nadmíru spokojený," usmívá se Ondřej Moravec. "Zdeněk Vítek s námi neskutečně ožil, je plný elánu, nadšený. To jak on funguje, je pro nás něco, co jsme dlouho nezažili," popisuje biatlonista přístup kouče, který po jednom olympijském cyklu stráveném u ženské části reprezentaci přestoupil k mužům.

Silný entuziasmus sálá před startem nové sezony i ze samotného závodníka. Jaký rozdíl oproti loňské skepsi, která se nakonec proměnila v dlouhé trápení.

"Loni jsem celou dobu jenom doufal v nějaké zlepšení. Doufal jsem prakticky od srpna až do března. Marně," připomíná Moravec a dává hned do kontrastu se současným rozpoložením.

"Neměl jsem v přípravě žádné problémy a věřím, že jsem připravený zase se porvat o ty nejlepší výsledky. Jsem na tom tak skvěle, až mě to děsí," přiznává a ještě se vrací k další podstatné součásti změněného trenérského štábu. Tou je norský běžecký specialista Anders Bratli.

"Trochu jsem měl obavy, protože Norové někdy bývají trochu sobci a chovají se nadřazeně. S Andersem ale není žádný problém, je tichý a skromný. Jeho angažování byl skvělý tah, protože techniku běhu mají Norové zmáknutou jako nikdo," říká.

I díky tomu, že se mohl učit nové věci, si Moravec z přípravy odnáší samá pozitiva. "Tréninky mě zase bavily. Ani jsem v tomhle věku nečekal, že to ještě přijde. Nevěřil jsem, že v tom zase najdu takovou radost. Biatlon je pro mě zase koníčkem."

I Moravec, stejně jako celá řada jeho kolegů a kolegyň, po olympiádě zvažoval, zda v kariéře dál pokračovat. "Po tom, co jsem všechno zpackal a měl nejhorší sezonu minimálně za pět let, jsem si řekl, že takhle končit rozhodně nechci. Ale neznamená to, že se chystám na olympiádu do Pekingu, to ani náhodou," směje se biatlonista.

Momentální pohodu čtyřiatřicetiletý borec nijak nepřeceňuje. "Nemusí to vůbec nic znamenat. Jaro zimu nedělá," podotýká trojnásobný olympijský medailista ze Soči.

V létě se stal podruhé otcem. "Člověk vydrží víc, než čeká," usmívá se. "Moc nespím, nemám čas na nějaké větší odpočívání. Asi mi to vyhovuje. Děti dávají zabrat, ale možná to má nějaký blahodárný vliv na psychiku," přemýšlí nahlas.

Češi vyjedou do sezony s novými kombinézami, ve kterých dominuje černá barva, doplněná klasickými barvami národní trikolóry. Moravcovi se nové závodní ošacení líbí.

"Daleko víc, než předchozí kombinéza. Ale u lidí to zatím co jsem sledoval valný úspěch nemělo. Super je ta bílá čepice. Myslím, že ji žádný tým teď nenosí, je to dobrý poznávací znak. Vždycky to byl můj sen, protože ji dřív vozili Norové a mě se to hrozně líbilo. Jsem rád, že jsem se toho dožil," směje se biatlonista, jehož image v listopadu dotváří světlý knír. Po třech letech se Moravec opět zapojil do takzvaného Movemberu.

"Doma s tím moc spokojené nejsou. Manželka, ani moje matka. Ale mě nepřijde, že bych s tím vypadal nějak jinak, nevadí mi to a když to aspoň jednoho člověka přivede k tomu, jít na kontrolu kvůli rakovině, tak to bude užitečné," vypráví.

Po olympijské sezoně skončila řada hvězd, v mužském pelotonu namátkou Norové Ole Einar Björndalen, Emil Hegle Svendsen, nebo Američan Lowell Bailey. "Mohl bych říct, že to bude tím pádem lehčí. Ale nebude. Přijde spousta mladých, nových lidí, kteří čekali na šanci," uvědomuje si Moravec, že světová špička zůstane stejně široká a vyrovnaná, jako v předchozích ročnících.

Už za tři týdny dojde k prvnímu vrcholu sezony. Do Nového Města na Moravě se pochopitelně těší i Moravec.

"To je taková přidaná hodnota. Každý z nás má za cíl tam uspět. Je to dané tou nevšední atmosférou. Člověka vybičuje k extra výkonům," přikyvuje biatlonista před svou dost možná poslední sezonou.