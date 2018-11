Tichý, skromný, ale u tratě křičí na flákače. České biatlonisty pohání norský žolík

před 2 hodinami

Po olympijských hrách si musí zvykat na spoustu změn. Čeští biatlonisté mají před novým čtyřletým cyklem program plný týmových novinek. Především kvůli rošádám na trenérských postech. Od ženské prezentace přišel Zdeněk Vítek a pomáhá mu norský asistent Anders Magnus Bartli. A právě seveřan přinesl do mužstva hodně svěží vítr.

Zásadní slovo u mužského národního týmu má jako hlavní trenér Zdeněk Vítek, během jehož éry u žen Gabriela Koukalová ovládla Světový pohár, stala se mistryní světa, nebo naposledy Veronika Vítková přivezla olympijský bronz. Má tedy na co navazovat.

"S holkama jsme zažili krásné věci, krásné výsledky, ale myslím, že ony i já jsme už potřebovali změnu," komentoval Vítek důvody k přeskočení do mužské reprezentace.

Asistenta mu vedle Aleše Ligauna dělá nová norská posila. Bývalý biatlonista Anders Magnus Bartli, který se novému sportovnímu řediteli přihlásil sám a projevil zájem spolupracovat právě s českými závodníky.

"Je to super kluk, takový tišší typ, ale v práci má jasno. Chce aby se to všechno někam posouvalo a to je důležitý. Kluci ho respektujou a funguje to," pochvaluje si Vítek.

Ondřej Moravec mu dává za pravdu. "Je to hrozně skromný a pokorný člověk. O trochu mladší než já, pamatuju si ho ještě, jak závodil. Prakticky se neprojevuje, občas je mi ho líto. Sedíme na snídani třeba dvě hodiny klábosíme, a on je schopný tam hodinu, hodinu a půl sedět a poslouchat. Něco mu sem tam přeložíme, ale ta jazyková bariéra tam vždycky bude," říká český reprezentant.

Norsky se v českém týmu nikdo nedomluví a zdaleka ne všichni umí dobře anglicky. "Nejsem žádný dobrý angličtinář, ale nějak lidsky se vždycky domluvíme. Je vnímavý. On si tu cestu, jak nám něco předat, najde," nepochybuje Vítek.

Zatímco on a asistent Ligaun sledují závodníky na střelnici, Bartli má za úkol pozorovat svěřence na trati a pilovat s nimi techniku běhu.

"Celá sezona se tomu přizpůsobuje, hodně se posiluje vršek těla a taky trochu jiným způsobem než dřív. Pro laika to není takový rozdíl, ale je to teď víc o švihu. Víc se zapojí vršek a šetří se nohy. Pohyb je ekonomičtější," vysvětluje Vítek.

Ve společenské místnosti je Bartli možná zticha, ale u trati je pěkně slyšet a reprezentantům nedá nic zadarmo. "Při běhu nás driluje. Dost to bolí a je to náročné," potvrzuje Moravec.

"Někdy by si to chtěl člověk na tu střelnici tak trochu odťapat, ale najednou se někde z lesa vynoří Anders, zakřičí a vy si jen řeknete: Né, já zas musím přidat," směje se Michal Krčmář.

Vítek si libuje, že se může starat jen o povinnosti, které má jako hlavní trenér na střelnici. "Tím, že kluci objíždějí tříkilometrová kola, snadno si je na trati najde a cepuje je. Někdy už jim to leze na nervy, ale chtějí se posouvat a zlepšovat, a kdyby tam nestál, poleví v koncentraci a nic jim to nedá," přizvukuje kouč mužů.

Úsporou času je pro něj i to, že se Bartli hodně věnuje analýze běhu jako takového. "O tohle jsem se u ženského týmu staral částečně já, tolik jsem ale nepoužíval kameru jako teď Anders. To je pro analýzu lepší, ale i tak to sebere dost času," říká Vítek.

Další z novinek v mužském týmu je pomoc bývalé střelkyně Kateřiny Emmons, která se ale do přípravy zapojila až v jejím závěru. "Katka má čtyři děti, najít pro ně hlídání je složité a její manžel Matt je u americké biatlonové reprezentace. Ale musím říct, že na mě příjemně zapůsobila v tom, že přišla s různými způsoby, jak vyladit polohu se zbraní. I já se učil, jak jen to šlo," hlásí Vítek.

U starších biatlonistů už stejně nová učitelka tolik nepomůže jako u mladších závodníků. "U těch mladších se udělaly nějaké změny a řekl bych, že minimálně na střeleckém trenažeru bylo vidět zlepšení. V tréninkovém módu to funguje, uvidíme, jak v závodním. S Katkou jsou každopádně kluci v kontaktu a uvidíme se na Světovém poháru v Novém Městě," říká trenér.

Do prvního dílu Světového poháru v nové sezoně Vítek nominoval vedle zkušeného Moravce, Šlesingra a Krčmáře i Tomáše Krupčíka nebo Adama Václavíka.

"Je to nominace jen pro Pokljuku. Pro Hochfilzen ještě uvidíme. Vždycky je to o tom, jak se rozjede sezona. Plány můžeme mít jakékoliv, ale pak se to po prvních závodech proškrtá a je to zase všechno jinak," dodává.

Biatlonový kolotoč začíná už v neděli závody štafet.