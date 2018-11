Chystá se velký comeback? Koukalová už zase maká v posilovně a zkouší bolavá lýtka

Zdar všem aktivním i pasivním sportovcům. Pořád se mě všichni ptáte, jestli se vrátím k biatlonu či nikoliv. Jak všichni víte, sportovní kariéru jsem musela ukončit téměř před rokem kvůli svým zdravotním problémům, a to především problémům s bolestmi nohou😔. Od začátku letošního roku jsem byla bez zásadní fyzické zátěže. Mě samotnou nyní zajímá, jak na tom vlastně moje tělo je. A to i přesto, že veškeré mé myšlenky se nyní upínají k rodině a k přípravám projektu, spojeného s mojí nadační aktivitou související mimo jiné i se sportem. Vím, že musím pozvolna, ale rozhodně si chci dát pár týdnů “do těla”😤👊. Hlava by chtěla, ale nohy možná nebudou fungovat. Tak uvidíme. Držte mi palce🤞🏻. Ale nebojte se, rozhodně nestartuji přípravu na olympiádu! Ráda bych se jen ujistila, že jsem pořád mladá holka a ne “šrot”😃. Vaše Gábi💋