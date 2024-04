Že nám pomáhá neviditelná ruka? Vždyť šlapeme už několik let po sobě, usmál se Vrána

Korunovace nových (nebo staronových) šampionů hokejové extraligy se odkládá, finálovou sérii mezi Pardubicemi a Třincem rozhodne až ultimátní nedělní sedmý zápas. Dynamo totiž první mečbol neproměnilo a v Třinci prohrálo 1:4. Kapitána Ocelářů Petra Vránu potěšilo, jak se týmu vyplácí celoroční trénink, a odmítl pomoc záhadné "neviditelné ruky".

Pátý zápas finálové série měly ve středu na domácím ledě pod kontrolou Pardubice a zvítězily 3:0. V pátek se situace zrcadlově obrátila a ve Werk Areně vedl už v polovině zápasu 3:0 Třinec.

Utkání dovedl jistě k vítězství 4:1. Přestože má v nohách dvě série na sedm utkání s Českými Budějovicemi a se Spartou, přestože ho po porážce na východě Čech už mnozí odepisovali.

"Každý na to celý rok trénuje, aby tyhle zlomové situace vydržel. Každý ví, o co tady jde, a tu sílu najde. Celý rok na tohle trénujeme," vyprávěl třinecký kapitán Petr Vrána.

Za Třinec naskočil na celý zápas i Martin Růžička, byť po dobu celého play off bojuje se zraněním. V první třetině rozjásal fanoušky přesnou střelou do horního růžku, trefil se po dlouhých 20 zápasech.

"To bylo velké! Růža měl nějaké problémy, ale vrátil se a dal důležitý gól, který nás nakopl, zvedl nám sebevědomí. Pomohl hodně," uznal Vrána.

Naopak už zkraje šestého duelu odstoupil další útočník Andrej Nestrašil. "Má lehké zranění v horní polovině těla," odpovídal třinecký trenér Zdeněk Moták. Start Nestrašila v neděli však nevyloučil.

Druhý třinecký gól přidal Patrik Hrehorčák a ve druhém dějství po odrazu střely Tomáše Kundrátka od tyčky uklidnil domácí třetím zásahem právě Vrána. Pardubice si vzaly trenérskou výzvu, ale neúspěšně.

"Já jsem si hlavně nebyl jistý, jestli tu svou dorážku ustojím. Málem jsem zakopl, bylo to trochu se štěstím. A ta challenge? Kluci říkali, že tam byl Dan Voženílek v kontaktu s brankářem, ale že by to mělo platit. Bylo to důležité, hráli jsme pak více v klidu," potěšilo Vránu.

Ve středu po šestém zápase v Pardubicích odpovídal útočník Dynama Lukáš Radil na otázku, zda bude Třinec doma bránit a čekat na šance.

"Když hrál nad propastí, trošku náhodně dal vždycky gól. Nechci je podceňovat, ale jako by jim vždy nějak záhadně pomohla nějaká neviditelná ruka," poznamenal Radil.

Co na to Vrána po páteční výhře? "V tom to není. Už několik let po sobě šlapeme, snažíme se dělat věci správně. Nic jiného bych v tom nehledal," usmál se devětatřicetiletý kapitán.

Od jeho příchodu v roce 2019 slavil Třinec titul v každém play off, získal čtyři v řadě. Pokud v neděli dotáhne cestu za tím pátým, vyrovná rekord Vsetína z let 1995 až 1999. Zároveň by valašský klub dohnal i na prvním místě, co se týče celkového počtu českých titulů (šest).

Co víc, Oceláři by byli první v historii extraligy, kdo pro pohár dojde ve třech po sobě jdoucích dlouhých sériích na sedm zápasů (4:3).

"My si pokaždé něco najdeme," culil se Vrána. "Kdyby nám to před play off někdo řekl, bereme to. Teď je to 0:0 a jdeme do sedmého zápasu," dodal.

V neděli se v Pardubicích bude hrát od 19 hodin.

"Klíčová bude regenerace, nějaká kompenzační cvičení. Dobrý spánek, dobré žrádlo, dobré pití, prostě připravit se na ten zápas, abychom měli sílu a abychom mohli žrát led," přidal trenér Moták.

"Musíme se dobře nachystat, připravit se na výkon," přitakal pardubický protějšek Marek Zadina. Extraliga zažije sedmé finále po devíti letech. To poslední vyhrál Litvínov právě v Třinci v roce 2015.