Slováci schytali děsuplný debakl 0:9. Kouč pak překvapil: S USA umíme hrát vyrovnaně

Katastrofální vstup do mistrovství světa hokejistů do 18 let řeší Slováci. S USA prohráli 0:9, když v každé třetině dostali po třech gólech. Kouč národního týmu Martin Dendis však našel na výsledku i pozitiva: "Když se nám dařilo plnit drobné detaily jako ve druhé třetině, ukázali jsme, že s USA umíme hrát vyrovnanou partii," prohlásil.

Takový start do turnaje si slovenští hokejisté určitě nepředstavovali. Na úvod šampionátu ve Finsku sice narazili na úřadující šampiony z USA, ale výsledek 0:9 čekal málokdo. "Musíme si sáhnout do svědomí. Nepodařilo se nám zachytit úvod zápasu, inkasovali jsme rychlý gól. Vzápětí přišlo vyloučení a gól na 0:2. Američané měli dobrý start a my jsme jim neznechutili hokej tak, jak jsme chtěli," hledal příčiny porážky kouč Martin Dendis. Zároveň však dospěl alespoň k nějakým pozitivům. Možná proto, že brutální výsledek úplně neodpovídal šancím či poměru střel, který Spojené státy ovládly "pouze" 35:24. "Když se nám dařilo plnit drobné detaily jako ve druhé třetině, ukázali jsme, že s USA umíme hrát vyrovnanou partii," prohlásil Dendis. To Američané viděli svůj vstup do skupiny A jasně. "Byl to zábavný zápas," usmíval se James Hagens, jenž vstřelil dva góly a přidal dvě asistence. Právě on by mohl být jedním z autorů dalšího dominantního představení Spojených států na světovém šampionátu. Stačí připomenout loňskou jízdu: první místo bez porážky, skóre 51:10. "Naším největším cílem je hrát jako tým, ale ano - přijeli jsme sem pro zlato," netaji se ambicemi Hagens. Slováky nyní čeká těžký úkol. Po debaklu se dát dohromady a co nejlépe se připravit na dalšího soupeře, kterým bude Lotyšsko. "Teď potřebujeme zapomenout na tenhle zápas. Začíná příprava na další duel proti Lotyšsku. Potřebujeme dobrou regeneraci a kvalitní spánek," vyhlásil Tomáš Pobežal, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem na slovenské straně.