Proti kouzlu Wimbledonu je Plíšková imunní: Nic speciálního, lidé jsou tady ztuhlí

před 32 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Někoho neopakovatelná atmosféra wimbledonského centrálního kurtu okouzlí, jiného dokonce ochromí. Česká tenistka Karolína Plíšková ale na největším londýnském tenisovém jevišti žádné speciální pocity neprožívá.

V naprostém klidu dokráčela k dalšímu vítězství a teprve podruhé v kariéře překročila ve Wimbledonu druhé kolo.

"Byl to asi můj nejlepší zápas, který jsem tady na centrkurtu odehrála," řekla světová trojka poté, co z kurtu po setech 6:0, 6:4 vyprovodila olympijskou vítězku Moniku Puigovou.

"Do stavu 6:0, 5:2 to bylo bezchybné," uvedla. "Ne, že bych pak něco výrazně zkazila, spíš ona něco trefila. Prostě to ode mě bylo hodně solidní," pochvalovala si.

Navzdory tomu se její rezervovaný postoj k místnímu proslulému stadionu patrně už nikdy nezmění. Z grandslamových centrkurtů ho řadí na nejnižší pozici v osobním žebříčku.

"Když nastupuju, nic se se mnou neděje. Nemám tady k tomu žádný speciální vztah," kroutila hlavou. Nejvýše staví arénu Arthura Ashe v New Yorku. A nejen proto, že tam před třemi lety hrála dosud jediné grandslamové finále.

"Ten stadion je obrovský, a když jsem tam hrála proti Američankám, bylo to něco," připomněla Plíšková třeba nezapomenutelné vítězné bitvy proti oběma sestrám Williamsovým.

"Když ti lidé zafandí nebo zatleskají, je to hodně znát. Moc hezké mi připadají noční zápasy pod světly. A lidé si to užívají. Je to uvolněnější, velká show, hraje muzika. Tady v Londýně jsou diváci takoví ztuhlí. Sedí, nehýbou se, nemluví," nabídla Plíšková zajímavé srovnání.

Z více důvodů ale byla ráda, že mohla hrát proti Puigové právě na centru. Na letošním Wimbledonu ji nemile překvapila pomalejší tráva na dvorcích, které už stihla vyzkoušet.

Tenisový chrám však nabídl podmínky, které Češce sedí mnohem lépe. "Je rychlejší než ostatní dvorce. Rozehrávala jsem se na desítce, v pondělí hrála na dvojce a centr je bezpochyby nejrychlejší. To bylo moc fajn," pokyvovala Plíšková.

Sedmadvacetiletá hráčka také přiznala, že jí hlavní kurty všech turnajů přece jen více motivují.

"Vždy jsem ráda, když jdu na ten největší. Atmosféra je jiná a můj tenis se vždy zvedne. Snažím se víc a jde mi to líp. Víc se soustředím. Ale ten cíl v hlavě mám samozřejmě pořád stejný - vyhrát," popsala Plíšková.

Bývalá světová jednička zase o jeden dílek rozšířila slušnou sbírku vítězných zápasů na trávě. V součtu s titulem z Eastbourne už vyhrála sedm mačů za sebou, navíc v nich neztratila set.

Ve třetím kole ale narazí na "záludnou" oponentku, jak Tchajwanku Sie Šu-wej sama označila. "Její hra se nedá s nikým srovnat. Její styl je neopakovatelný, možná proto je tak dobrá. Nikdo proti ní nehraje rád," promluvila Češka s velkým respektem.

Vzápětí ale sebevědomě dodala: "Je jiná, ale není neporazitelná. Když budu hrát dostatečně rychle, neměla by mít tolik šancí."

Sie loni hrála ve Wimbledonu osmifinále, podobně jako Plíšková. A blýskla se skalpem Simony Halepové.

Češka s ní utkala dvakrát na betonu, loni v Miami úspěšně, letos v Dubaji nikoli.

"Byly to takové divné zápasy. Teď na trávě bude možná víc využívat čop a podobné údery, protože můžou být efektivní. Umí i na síti a hraje údery, které nemá nikdo rád. Musím se soustředit na sebe a hrát rychle," zdůraznila Plíšková ještě jednou jednoduchý herní plán.