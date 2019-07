Na trávu už si zvykám, hlásí Siniaková. Britové ji naháněli kvůli očekávané bitvě

před 1 hodinou

Londýn (od našeho zpravodaje) - Jen co Kateřina Siniaková vyhrála svůj zápas prvního kola Wimbledonu, už ji v All England Clubu naháněli britští novináři. Důvod? Nebezpečná Češka může v dalším kole ukončit grandslamový sen domácí hvězdy Johanny Kontaové.

Britka ještě do druhého kola ani nepostoupila, nikdo v Londýně ale nepochyboval o tom, že uspěje a postaví se Siniakové. Velmi pravděpodobně se tak stane na jednom ze dvou výstavních wimbledonských dvorců.

Kontaovou v britských médiích pasoval za favoritku Wimbledonu i legendární John McEnroe, čímž ještě víc rozdmýchal národní tenisové šílenství. U výstupů z metra leží krabice plné reklamních triček se jménem Kontaové, které dobrovolníci kolemjdoucím rozdávají ve velkém.

A do toho všeho přichází Siniaková. Tenistka, která loni v All England Clubu slavila titul ve čtyřhře a letos zaujala postupem do osmifinále Roland Garros.

"Jaké to pro vás bude hrát proti Kontaové? Jste připravená na velký kurt? Budete se radit s Markétou Vondroušovou, která s ní vyhrála semifinále v Paříži? Že ne? A kde si tedy seženete potřebné informace o soupeřce?"

Britští žurnalisté přes salvu otázek nakonec odešli s nepořízenou. "To je moje tajemství," smála se Siniaková, v kapse čerstvou výhru nad kamarádkou z Prahy Jekatěrinou Alexandrovovou.

Po nepovedeném prvním setu třiadvacetiletá hráčka zabrala a nakonec v pohodě postoupila výsledkem 2:6, 6:1, 6:1. Potvrdila si, že jí travnatý podklad v průběhu let dělá stále menší problémy.

"Myslím, že už jsem si na trávu zvykla. Cítím se dobře, i tréninky se zlepšily, snad to bude pokračovat," hlásila Siniaková.

Loni postoupila v Londýně do třetího kola po neuvěřitelných bitvách. Američanku Vandewegheovou tenkrát udolala 9:7 ve třetí sadě, Tunisanku Džabúrovou 8:6 a prohrála až třetí třísetovou válku s Italkou Giorgiovou.

Tentokrát strávila na kurtu opět tři sady, tak dlouhé to ale přece jen nebylo, za což byla ráda.

"Ale začínalo to taky dost špatně," usmívala se. Na konci prvního setu se musela vnitřně uklidňovat. "Říkala jsem si, že gemy jsou všechny vyrovnané a že se musím na jejich konci víc soustředit a tolik nechybovat," prozradila.

Ve druhém setu rychle odskočila a chytla správný rytmus. Ruska byla bez šance. "Pak už to bylo o hodně lepší," pochvalovala si Siniaková, jak si poradila s protivnicí, kterou velmi dobře zná. Alexandrovová žije od dětství v Praze a tak spolu obě hráčky často trénují.

"Ani vlastně nevím, jestli jsme kamarádka. Káťa toho moc nenamluví. Takže by mě zajímalo, jak by na tuhle otázku odpověděla ona. Ale když se potkáme, bavíme se. I tátové se baví. Je to hodně skromná holka," popsala Siniaková vztah s Alexandrovovou.

Stejně jako Karolínu Plíškovou i ji hodně zaskočilo, jak je tráva v All England Clubu pomalá. "Je o hodně těžší uhrát bod. Člověk si myslí, že soupeřku rozběhá nalevo, napravo, a bude hotovo, ale ty výměny jsou opravdu dlouhé," uvedla Siniaková.

I proto jí o něco déle trvalo, než si na letošní specifikum zvykla. Roli favoritky však potvrdila a může se v Londýně těšit na velký zápas s domácí modlou.