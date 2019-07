Nemám to v sobě, není se za co schovat, uznal Berdych. Netuší, co bude dál

před 46 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Za věrný obrázek toho, jak na tom momentálně je, označil jasnou porážku v prvním kole Wimbledonu český tenista Tomáš Berdych. Někdejší finalista travnatého grandslamu podlehl ve třech setech jednadvacetiletému americkému ranařovi Tayloru Fritzovi.

Třiatřicetiletý hráč nastoupil v All England Clubu k prvnímu soutěžnímu zápasu od začátku března a jeho výkon byl herním výpadkem zaviněným chronickými zdravotními problémy výrazně poznamenaný.

Berdych navíc narazil na silného a hlavně rozehraného soupeře, který před Wimbledonem vyhrál travnatou přípravu v Eastbourne.

"Byl to velký kontrast. Když člověk nemá batoh se všemi trumfy, když není nachystaný, tak se to prostě ukáže. Tohle je mladý kluk, co jde nahoru, takže se nůžky mezi námi krásně otevřely," prohlásil bývalý čtvrtý hráč světa.

Berdych, co se týče bolavých zad, neměl vyloženě špatný den. Nedostatek tréninku i herní praxe ale promluvil sám za sebe.

"Nic mě nebolelo a nebylo to nic extrémně fyzicky náročného. Ale prostě cítím, že to nemám v sobě. Nemám natrénováno, nemám co víc předvést. Tenis je v tomhle super sport, strašně spravedlivý. Nebyl to tragický den, ale když to v těle není, tak se není za co schovat," shrnul realisticky své wimbledonské představení.

Naposledy byl schopný měsíc a půl naplno nepřetržitě trénovat loni na podzim. Od té doby ne. "To je pak hrozně dlouho znát," řekl po vyřazení.

Zažil tak situaci, kterou ze své dosavadní kariéry nezná. "Být na kurtu a netahat za nitky, nediktovat tempo. Spíš jsem jen čekal, co předvede ten druhý. Není to situace, ve které bych si hověl," uvedl.

Ve třetím setu prohrával už 0:5, s kanárem ale odejít nechtěl. Po prvním získaném gemu předvedl sympatické gesto radosti a pak dokonce poprvé v zápase sebral Fritzovi servis. Nakonec padl 4:6, 4:6, 3:6.

"Nikdy nebyl můj styl něco balit. To jsou gesta, která sem nepatří. Zkoušel jsem svou šanci a užíval si čas na kurtu," vysvětlil.

Před turnajem prohlásil, že to může být jeho poslední Wimbledon. Po porážce s Fritzem ale nechtěl dělat žádná unáhlená rozhodnutí. "To nikdy nebude moje parketa, takže ani teď," řekl Berdych a dlouze se zamyslel.

"Musím vyzkoušet všechny malé drobnosti. Pořád se snažím nějaké chytit. A až je všechny vyčerpám…," nedokončil dvojnásobný daviscupový šampion větu. Uznal, že už mu možnosti, jak si pomoci, pomalu docházejí. "Teď vám nic z rukávu nevysypu. Musím si udělat domácí úkol," dodal.

Rozhovor s českými novináři v Londýně dělal v místnosti, na jejíž stěně visela velká fotka z jeho jediného grandslamového finále proti Rafaelu Nadalovi v roce 2010.

"Tohle je docela vtipný, sednout si s touhle fotkou," smál se Berdych. "To je tak akorát, to stačí," reagoval na otázku, zda bude z Wimbledonu odjíždět se sentimentem. "Možná budu jednou vzpomínat, možná začnu někdy trénovat a vrátím se do toho prostředí. Nevím, ale jsem v tomhle docela v pohodě," doplnil.

Přihlášený je na turnaj ve Washingtonu na konci července, pak chce hrát US Open. Má poslední možnosti, jak využít devítiměsíční chráněný žebříček. Potom už by musel hrát kvalifikace. Na žebříčku bude po Wimbledonu zřejmě na 105. pozici.

"Pokud neuhraji nějaké body, bude to už také o něčem jiném," potvrdil, že případné boje v kvalifikacích nebudou něčím, do čeho by se s chutí vrhl.

Zatím ani nechce po vzoru Španěla Davida Ferrera nebo Kypřana Marcose Baghdatise oznamovat dějiště svého posledního turnaje. "Spíš si myslím, že se jednoho dne vzbudím a řeknu si, že už to stačilo."

O tom, zda skvělou kariéru ukončit, nebo ještě pokračovat, se Berdych s nikým radit nebude. "Tohle je rozhodnutí, které je jenom na mně. To je celé. Je to ale hodně předčasné," uzavřel rozhovor po celkově patnáctém Wimbledonu kariéry.