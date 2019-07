Musíme jít s dobou, hlásí Wimbledon. Kvůli rovnosti mizí oslovení slečna nebo paní

před 59 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Další wimbledonská tradice padla. Rozhodčí mají od letošního ročníku zákaz při hlášení skóre oslovovat tenistky "slečno" nebo "paní". Nově musí používat pouze příjmení, tak, jak je tomu u mužů.

Dlouhá desetiletí pevně zakotvený wimbledonský obyčej upozorňovat během utkání na to, zda je konkrétní hráčka vdaná či svobodná, vzal za své. Z toho, co se dříve považovalo za samozřejmé, se v současnosti stalo nepřípustné tabu.

"Musíme jít s dobou," vysvětluje All England Club změnu, která - jak jinak - rozpoutala kontroverzní reakce.

"Některé tradice, jako je oblékání nebo hra na trávě, jsou naše největší přednosti. Jiné musíme odstraňovat s tím, jak se vyvíjí doba. Musíme respektovat přání samotných hráček," vysvětlila novinářům Alexandra Willisová, wimbledonská šéfka komunikace.

Nejslavnější turnaj světa udělal zásadní krok proto, aby v dalším aspektu posílil rovnost pohlaví.

"Ani jsem si toho nevšimla, ale schvaluji to. Rovnost je vždycky dobrá," prohlásila domácí hráčka Heather Watsonová.

Když Britka získala hru v minulosti, zahlásil umpirový rozhodčí "Game, Miss Watson." Zatímco když ji vyhrál Federer, zaznělo jen "Game, Federer".

Oslovení "Miss" nebo "Mrs." nezmizí úplně. Bude se ale používat ve stejných situacích, kdy se používá "Mr." před příjmením tenistů. Konkrétně v případech napomenutí, oznámení o přestávkách na ošetření, nebo výzev k použití jestřábího oka.

Ne všichni jsou ze změny nadšení. Třeba mužská světová jednička Novak Djokovič.

"Měl jsem za to, že je to unikátní a velmi speciální tradice. Myslel jsem si, že je to hezké," prohlásil překvapeně, když byl v Londýně s novinkou konfrontován. "Vím, že není jednoduché tady měnit zavedené tradice, které se dodržují mnoho let. Proto mě překvapuje, že to udělali," dodal.

Když byl upozorněn, že jde o rovnost pohlaví, kroku wimbledonských pořadatelů požehnal. "Jistě, pokud je tohle důvod, tak proč ne? Podporuji to."

Celé téma se výrazněji otevřelo v průběhu minulého ročníku, kdy v All England Clubu nastoupila sedminásobná šampionka Serena Williamsová poprvé jako vdaná paní. Na dvorci premiérově zaznělo "Hra, paní Williamsová".

Zdánlivě drobná změna pak rozjela velké otázky.

Williamsová se dozvěděla, že existuje oficiální wimbledonská kniha faktů, která mimo jiné zmiňuje detaily o manželství všech minulých šampionek, finalistek a semifinalistek dámské dvouhry.

"To jsem nevěděla. A bylo by zajímavé vědět, proč něco takového neexistuje pro obě pohlaví," vyzvídala vždy angažovaná legenda.

Roger Federer tehdy pobavil novináře. Řekl, že si rozdílu mezi oslovením žen a mužů nikdy nevšiml a že je mu osobně jedno, jak rozhodčí oslovují jeho. "Ať si říkají cokoli před mým jménem, hlavně že za slovem hra zazní mé jméno a ne někoho jiného. To dává smysl, ne?" smál se Švýcar.

Současná změna nicméně navazuje na kroky, které Wimbledon činí pro rovnost pohlaví v několika posledních letech. V roce 2009 pořadatelé odstranili status paní nebo slečna z výsledkových tabulí. Pro může se tituly nepoužívaly nikdy.

V roce 2007 Wimbledon zavedl stejné prize money. Ještě v roce 2006 vydělal mužský šampion Federer 655 tisíc liber, zatímco vítězka dámského singlu Amelie Mauresmová získala o 30 tisíc liber méně.