Češky se vracejí, nikdo neví, co od nich čekat. Kvitové s Plíškovou hrozí vzájemná bitva

před 1 hodinou

Karolína Plíšková vstoupí do turnaje v Montrealu zápasem s krajankou Kateřinou Siniakovou. | Foto: Reuters

České tenisové hvězdy jdou do akce poprvé od grandslamového Wimbledonu. Americká betonová sezona startuje v Kanadě, tradičním Rogers Cupem.

Praha/Montreal - Delší powimbledonskou dovolenou už mají české tenistky za sebou. A do startu posledního grandslamu sezony rázem zbývají pouhé tři týdny.

Forma Češek je velkou neznámou a příprava na US Open začíná pořádně zostra. Pozornost se nyní upírá do Montrealu, kde se schází nejlepší světové hráčky, aby porovnali svou aktuální výkonnost.

Petra Kvitová plní roli osmé nasazené, a automaticky tak postupuje rovnou do druhého kola. V prvních dnech prestižního podniku bude jen čekat na jméno své soupeřky, která vzejde z duelu mezi Ruskou Jekatěrinou Makarovovou a Estonkou Anett Kontaveitovou.

Pokud uspěje druhá jmenovaná, může se Kvitová těšit na velkou odvetu za porážku ve třetím kole letošního Roland Garros. Pokud dvojnásobná šampionka Wimbledonu druhé kolo zvládne, hrozí atraktivní bitva o čtvrtfinále s krajankou Karolínou Plíškovou.

Jenže sázet na to dost dobře nelze. Samozřejmě, betony by jim - dle obvyklé charakteristiky obou českých hvězd - měly sedět, jenže rozdíly na jednotlivých tenisových površích se v posledních letech smazávají, což nejlépe dokládá fakt, jak fantastickou antukovou sezonu letos Plíšková a zejména Kvitová odehrály.

Na trávě - dalším povrchu lépe odpovídajícímu jejich fyzickým dispozicím i hernímu naturelu - to naopak nebylo ono.

Wimbledon skončil zklamáním, Kvitová vypadla v prvním kole a Plíšková, ačkoli překonala své londýnské maximum, vyhrála na zelené podestýlce jen pět z osmi utkání.

Co z jejich strany přinese Montreal a beton obecně, je tedy těžké, až nemožné odhadovat. Jde ale o hodně i směrem k Turnaji mistryň. Sezona se blíží do své poslední fáze a v pořadí Race to Singapore je Kvitová momentálně čtvrtá a Plíšková osmá.

Ke zmíněnému vzájemnému osmifinále na kanadské půdě chybí tři vyhrané zápasy. Jeden Kvitové a dva Plíškové.

Světová devítka se v prvním kole Rogers Cupu utká s další českou tenistkou Kateřinou Siniakovou. Stane se tak už v pondělí večer středoevropského času a utkání můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.

Půjde o zajímavou konfrontaci, obě hráčky se dosud potkaly na okruhu jen jednou, před dvěma lety v Praze na antuce. Plíšková vyhrála snadno, 6:2, 6:4. Od té doby ale Siniaková ušla dlouhou cestu směrem ke schopnosti porážet, nebo svou nezlomnou houževnatostí přinejmenším potrápit nejlepší tenistky planety.

Jestliže se tak nestane a uspěje Plíšková, bude mít v Montrealu podobnou možnost vendety za grandslamové vyřazení, jako Kvitová. Ve druhém kole by se totiž pravděpodobně pustila do křížku s Nizozemkou Kiki Bertensovou, která ji na začátku července nepustila do vysněného čtvrtfinále Wimbledonu.

Kromě dvou elitních Češek se na turnaji představí další čtyři hráčky narozené ve stejné zemi ve středu Evropy. Kromě Siniakové to bude samozřejmě Barbora Strýcová a také dvě úspěšné kvalifikantky, Lucie Šafářová a Barbora Krejčíková.

V pondělí vstoupí do turnaje Strýcová. Čeká ji boj se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou a do třetice odveta. Strýcová skončila na raketě slovenské tenistky těsně před Wimbledonem, v semifinále skvěle rozehraného turnaje v Birminghamu.

Šafářová se v pondělí večer utká s Australankou Darjou Gavrilovovou. S hráčkou, kterou v posledních dvou zápasech dokázala přehrát. Krejčíková vstoupí do turnaje až v úterý duelem s čínskou hvězdou Čeng Šuaj.

Nasazenou jedničkou je v Montrealu Rumunka Simona Halepová, dolní části pavouka by zase měla dominovat Dánka Caroline Wozniacká. Titul z loňského Rogers Cupu v Torontu obhajuje Ukrajinka Elina Svitolinová, před dvěma lety v Montrealu triumfovala Halepová. Z osobních důvodů se pár dní před startem turnaje odhlásila americká megahvězda Serena Williamsová.

Češkám se na Rogers Cupu v posledních letech příliš nedaří. Kvitová, Plíšková i Šafářová došly maximálně do čtvrtfinále. Změní to letošní ročník?