Richter o Řepíkovi: Zkrat s mačetou, zklamal mě. Sparta je nalomená, ale umlátí to

Po událostech ze závěru čtvrtého semifinále play off hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem může být dnešní pokračování série v O2 aréně hodně třaskavé. Kapitán Pražanů Michal Řepík sekl soupeře do žeber a na dva zápasy bude chybět. Řevnivost mezi týmy se teď ještě více vyhrotila. "Jednoznačný zkrat," hodnotí sparťanská legenda Pavel Richter Řepíkův faul.

Za rozhodnutého stavu nedělního semifinále v Třinci vzal Řepík hokejku do obou rukou a praštil Patrika Hrehorčáka do oblasti žeber. Následně se na ledě strhly tvrdé bitky, dvojice utvořili Tomáš Kundrátek s Michalem Kempným a Marko Daňo s Filipem Chlapíkem.

"Mrzí mě, že Řepík tak zákeřně sekne našeho hráče a jde se schovat na střídačku. Je to srabárna," řekl k soupeři třinecký Daniel Voženílek.

Sparťan se omluvil prostřednictvím videa na klubových kanálech a od šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka dostal trest na dva zápasy.

A zatímco Radek Duda nebo Vladimír Vůjtek starší, který vedl Řepíka na jeho prvním mistrovství světa, požadovali v rozhovorech deníku Sport pro kapitána Sparty ještě vyšší stopku, Řepíkův dlouholetý spoluhráč Michal Birner přišel se zcela opačným názorem.

"Dva zápasy pro Řepu jsou naprostý vtip. Kdyby se v play off měli takhle válet všichni hráči po každé sekeře, kterou dostanou, tak je z toho fotbal. Play off je válka, a proto ho všichni milujeme," napsal Birner na sociální síti X.

Richter považuje trest za adekvátní, Řepík ho svým zákrokem zklamal. "Čekal bych to od kohokoliv jiného, ale od něj ne. Byl to zkrat, šel tam jako s mačetou, to se opravdu nedělá," hodnotí pro Aktuálně.cz.

"Hraje přesilovky a všechny důležité situace. Spartě bude chybět, je to komplikace, takhle to nemělo být. Ale budiž, tým to musí překousnout," pokračuje muž, který odehrál v rudém dresu celkem 11 sezon.

Sparta i tak vede v sérii 3:1 a dnes od 18:30 bude mít druhou možnost završit postup do finále. Tentokrát před domácími fanoušky. Richter nebude na tribuně chybět.

"Čekám, že přijde 15 nebo 16 tisíc fanoušků, moc se těším. Třinec sice Spartu nalomil, nicméně výhoda je pořád na její straně. Bude hrát v play off devátý zápas, Třinec už dvanáctý. Nejvíce se ale smějí v Pardubicích, přejí si, ať se jim soupeř do finále pořádně obije," říká Richter.

Zatímco v Třinci se v neděli pískalo na Kempného (kvůli sobotnímu faulu na Hrehorčáka), v Praze se dá očekávat podobná reakce vůči Voženílkovi nebo třeba Daňovi, jenž si v play off u některých fanoušků vysloužil nálepku simulanta.

"Je to strašně vypjatá série. Zhoršilo se to po blbém faulu Voženílka ve druhém zápase. Od té doby po sobě hráči někdy až zbytečně jdou, řeší se vyšší tresty," mrzí Richtera.

"Rozhodčí se chodí dívat na video na každou blbost, po faulu Voženílka na Chlapíka ani nešli," vrací se ještě k situaci z utkání číslo dvě. Třinecký útočník byl trestán dodatečně, ale odvolal se a stál pouze jeden zápas.

"A bylo vidět, jak týmu chyběl. Diváci v Třinci ho viděli na tribuně, někteří vstávali a tleskali. Je pro Třinec důležitý a pro Spartu hrozně nepříjemný. Vyprovokoval ji až k nějakým nesmyslům," popisuje Richter.

Pátý duel považuje za klíčový. Kdyby se měla série znovu vracet do Třince, ještě více by se zamotala a Oceláři by se přiblížili k obratu.

"Ale myslím si, že to Sparta umlátí. Z těch potenciálních tří zápasů, které zbývají, má dva domácí. Kvůli této výhodě se vlastně hraje celých 52 kol. Navíc mi připadá, že oproti Třinci má vyrovnanější a lepší čtyři útočné formace," soudí mistr světa z roku 1985.

Pražané ztratili s Třincem předloňské finále i loňské čtvrtfinále (v obou případech 2:4), letos však zatím zvládají klíčové momenty semifinále.

"Ve druhém zápase srovnali osm sekund před koncem, pak to otočili v prodloužení. I třetí utkání šlo do prodloužení. Určuje to ráz celé série, která je jinak neskutečně vyrovnaná. Stav teď mohl být klidně 3:1 pro Třinec," uznává Richter.