"Jejich cílem je nehrát hokej." Klub NHL dráždí variací nechvalně proslulé taktiky

Nepatří do špičky hokejové NHL a nemá v sestavě ofenzivní superhvězdu typu Connora McDavida. I tak by se mu soupeři nejraději vyhnuli. Tým Los Angeles Kings totiž sází na nervy drásající taktiku.

Vancouver v aktuální sezoně nečekaně vyletěl nahoru a mohl by ovládnout Pacifickou divizi.

Na Los Angeles, které ještě nedávno balancovalo na hraně postupu do play off, ale recept nenašel. Ze čtyř vzájemných klání vydoloval jedinou výhru, navíc prodloužení, jinak nezískal ani bod.

Po jednom z těchto případů projevil svou frustraci obránce Vancouveru Nikita Zadorov.

"Oni v podstatě nehrají. Jen posílají puk podél mantinelu a celý zápas jsou stažení vzadu. Jejich cílem je nehrát hokej a nenechat hrát hokej ani ten druhý tým," rýpl si Zadorov po březnové porážce 2:3, při níž si Vancouver téměř nic nevytvořil a snížil až v závěru při hře bez brankáře.

Podobné výtky směrem k Los Angeles někdy zaznívají i přímo během zápasu.

"Slýcháme to," potvrdil nedávno online deníku The Athletic centr L.A. Blake Lizotte. "Během let se objevilo více hráčů, kteří na nás vyjeli s tím, že prý jen dřepíme vzadu a čekáme. Řekl bych, že jsme na to hrdí. Když nám ostatní začnou říkat tyhle věci, očividně děláme dobře svou práci."

Kings razí systém 1-3-1, v němž forčekuje jediný útočník místo obvyklých dvou.

Zbylí forvardi spolu s jedním obráncem, tedy dohromady tři hráči, pak "ucpou" střední pásmo, kde relativně snadno zastaví projíždějícího soupeře nebo pokusy o přihrávku. Druhý obránce hlídkuje ve vlastní třetině.

Překonat takový obranný val je těžké. Útočící mančaft se často musí uchýlit k nahazování puků do útočného pásma, což nepřispívá k pohledné podívané.

Systém 1-3-1 v NHL používalo a používá vícero klubů, ale momentálně je nejvíc spjatý s Kings, kam ho v roce 2019 přivedl trenér Todd McLellan.

Ten v průběhu aktuální základní části dostal vyhazov, ale prozatimní kouč Jim Hiller, jenž byl do té doby McLellanovým asistentem, v tradici v zásadě pokračuje, což není překvapivé.

Jedním z Hillerových největších trenérských vzorů je totiž Jacques Lemaire, historicky nejznámější vyznavač divácky neatraktivní, ale nesmírně účinné pasti ve středním pásmu. 1-3-1 je v podstatě moderní variací tohoto nechvalně proslulého systému.

L.A. díky defenzivně orientované hře dostává jen 2,57 gólu na zápas, což je třetí nejnižší číslo v lize.

Na individuální úrovni je to i zásluha českého brankáře Davida Ritticha, který ve 23 zápasech dosáhl na výbornou procentuální úspěšnost zákroků 91,9.

Ve střílení gólů patří Kings k šedivému průměru, ale stačí jim to. Jsou blizoučko třetímu postupu do play off v řadě.

"Abych byl upřímný, ze systému 1-3-1 jsem původně nebyl moc nadšený," přiznal hvězdný obránce Los Angeles Drew Doughty.

"S tím, jak v něm pokračujeme, ale vidím, jak je úspěšný a jak moc ostatní týmy frustruje. Jistě, nevypadá to úplně skvěle, když někdy vyčkáváme vzadu, ale funguje nám to. A myslím, že z hodně těch, kteří nás za to kritizují, akorát mluví frustrace," dodal dlouhodobě nejvytěžovanější bek NHL.