Gudas ohromuje NHL životní sezonou. V žebříčku vystoupal po bok superhvězdy

Proslavil se obávanými bodyčeky a tvrdými pěstmi. V aktuální sezoně hokejové NHL však Radko Gudas předvádí mnohem víc. Je jedním z nejlepších defenzivních obránců v lize. Cena, o kterou by díky tomu mohl usilovat, sice neexistuje, ale to by se v budoucnu mohlo změnit.

Když se řekne nejlepší bek NHL, mnozí si představí Quinna Hughese, hlavního favorita na Norris Trophy pro… nejlepšího beka NHL.

Nebo Erika Karlssona, který prestižní trofej bral za minulou základní část.

Právě jeho korunovace však oživila debatu o tom, kdo by cenu vlastně měl dostávat.

Karlsson loni vyhrál už potřetí, když v 82 zápasech nasbíral famózních 101 bodů (25+76). V samotném bránění, které je - alespoň teoreticky - hlavní náplní jeho práce, už ale ani zdaleka tak úchvatný nebyl.

Proto opět vyskočil do popředí názor, podle něhož by zadáci měli soutěžit o dvě ceny. Jedna by připadla tomu nejproduktivnějšímu, druhá tomu nejlépe bránícímu či nejkomplexnějšímu.

"Norris Trophy je v dnešní době postavená spíš na bodech než na tom, jestli dokážete hrát solidně směrem dozadu," připomněl před časem pro online deník The Athletic generální manažer Nashvillu Barry Trotz, který nápad se dvěma trofejemi vesměs vítá. "Karlsson loni překonal stovku, ale podle mě by ho nikdo neoznačil za důsledně bránícího beka. Je to moderní obránce ofenzivního střihu."

"V naší lize má nyní místo jen jedna cena pro beky. Jsme tradicionalisté. Myslím si ale, že soutěž je dost progresivní na to, aby s tím v budoucnu něco udělala," dodal respektovaný funkcionář.

Kdyby se o cenu pro defenzivně nejzdatnějšího zadáka hrálo už letos, bylo by to zajímavé i z tuzemského pohledu.

Česko má sice v současné NHL pouhopouhé čtyři obránce, ale jeden z nich, 33letý Gudas, patří v bránění k absolutní špičce. Alespoň podle nového žebříčku The Athletic.

Základem žebříčku byla pokročilá statistika RAPM projektu Evolving-Hockey, která umí identifikovat hokejisty s nejlepší schopností zabraňovat soupeřovým šancím při hře pět na pět. Zároveň bere v potaz například to, s jak kvalitními parťáky a proti jak kvalitním sokům daný hráč nastupuje.

Mezi dvacítkou nejlépe bránících beků se objevila očekávaná jména jako Jaccob Slavin či Chris Tanev.

Nejlepší hodnotu RAPM však vykázal Gudas, který skončil na prvním až pátém místě (žebříček rozdělil dvacítku vybraných zadáků do čtyř skupin, v nichž konkrétní pořadí neurčoval). Stejně jako třeba všeobecně opěvovaný Drew Doughty, dlouhé roky nejvytěžovanější obránce NHL.

"V příšerném týmu Anaheimu hraje Gudas nejlepší sezonu kariéry," napsal autor žebříčku Harman Dayal.

Český bek drží skvělý icetime 19:24, druhý nejvyšší v kariéře, a v hodnocení +/- má 11 plusových bodů, přestože většina týmu je v minusu. Na dně je obránce Cam Fowler s 37 (!) minusovými body.

K tomu řízný Čech nastřílel šest gólů, díky čemuž vévodí zadákům Anaheimu. Celkem v 62 startech nastřádal obstojných 16 bodů.

"Gudas na druhou stranu posbíral hodně trestných minut na základě nedisciplinovanosti a je součástí druhého nejhoršího oslabení v lize, takže bych ho nekorunoval jako nejlepšího defenzivního beka sezony. Ale jeho spolehlivá hra ve vlastní třetině je vším, v co Anaheim doufal, když s ním minulé léto podepsal tříletou smlouvu na 12 milionů dolarů," dodal novinář.

Některým částka za Gudase přišla přemrštěná. Kalifornský klub ovšem očividně věděl, za co platí.

Český bek je tak doceněný alespoň finančně. Co se týče individuální ceny, NHL na něj a na hokejisty, jako je on, nemyslí.

"Snad se jednoho dne trofeje pro nejlépe bránícího beka dočkáme. Je jedno, jestli to bude teď, nebo za 20 let. Stejně už to mělo být před 50 lety," prohlásil obránce San Jose Marc-Édouard Vlasic, jenž na vrcholu kariéry platil za neprostupného zadáka.