Soupeřky je nesnáší a pomáhá jim zranění. Bolavé rameno dovedlo Slukovou a Hermannovou k medailím

před 1 hodinou

České plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová zakončily sezonu jako světové dvojky. Teď je čeká dovolená.

Praha - Do každého zápasu šla s bolestí a barevnými tejpy na rameni. I tak Markéta Nausch Sluková po boku Barbory Hermannové slavila jednu medaili za druhou. Na týden se v létě dokonce staly světovými jedničkami a sezonu ukončily jako dvojky. Teď mají v plánu několik týdnů odpočívat.

"Už na mistrovství Evropy jsem říkala, že chci medaili. S trenérem jsme to museli trochu prokonzultovat, aby mě vrátil na zem. Dokázali jsme ji ale pak vybojovat, a že budou následovat další dvě? To jsem netušila. Ale věděla jsem, že jsme na dobré vlně, a že i když na kurtu prohráváme, pořád to neznamená ztracený zápas," prohlásila Hermannová.

Češky získaly na mistrovství Evropy bronz, ještě předtím ovládly turnaj Světové tour v Ostravě, po kontinentálních bojích v Nizozemsku ještě vyhrály major ve Vídni a z finále okruhu v Hamburku o víkendu přivezly stříbro.

A to všechno i přesto, že Nausch Sluková už přes měsíc bojuje s bolavým ramenem. V Rotterdamu a Haagu musela každý den trávit dvouhodinovou rozcvičkou v posilovně, aby dostala ruku do stavu, ve kterém mohla nastoupit na písek.

"Paradox je, že zranění mi začalo po Ostravě a pak jsme stihly posbírat ještě tři medaile. Možná bych měla vždycky mít něco zraněného, aby všechno fungovalo," vtipkovala Nausch Sluková.

Pak ale zvážněla. "Mám trochu poraněnou bicepsovou šlachu. Nějak to s ramenem bojuje, ale nemyslím si, že by to bylo ve stavu, abych musela na operaci, ale potřebuji si odpočinout," uvedla.

Podle trenéra a manžela Markéty Simona Nausche její zranění nejspíš páru opravdu i trochu pomohlo.

"Maki je perfekcionistka, vždycky chce hrát dokonale. Teď jsem jí mohl říct, že tentokrát nemusí, ať to zkusí, jak může. A pomohlo to v psychice i Báře. Maki, když je zdravá, je jedna ze tří nejkomplexnějších hráček na okruhu. Teď když nemohla hrát naplno, ujišťoval jsem Báru, že je taky dobrá a že teď přichází její čas a může ukázat, co v ní je," přiznal.

Hermannová na kurtu v některých pasážích opravdu byla lídrem. "Maki bere tuhle roli zkušenějšího hráče od začátku naší spolupráce, kdy v klíčových momentech vytáhne vždy něco navíc. V posledním roce jsem se o tohle snažila taky, abych Maki ulevila. Kvůli tomu ramenu bylo asi pro Simona snazší mi to znovu připomenout a ono se to povedlo i na tom kurtu," dodala na to konto Hermannová.

Skvělý týmový a bojovný výkon jim pomohl k tomu, že po triumfu na majoru ve Vídni se na týden staly světovými jedničkami. Podle Češek je na kurtu znát, že je soupeřky už nemají moc rády a mají z nich respekt.

"Myslím, že hlavně Brazilky, které jsme porazily ve Vídni, nás teď moc nemusí. Často s nimi před turnajem trénujeme, naposledy nás v tréninku rozmasakrovaly a my je pak na kurtu porazíme. To je určitě jeden z týmů, který se nám minimálně v tréninku bude vyhýbat. Stejně tak třeba Australanky," říká Nausch Sluková.

Soupeřky si totiž už myslí, že našly na české duo recept, ale opak je pravdou. "V tomhle jsme otravné, dokážeme se vrátit z nepříznivých stavů v zápase a zvrátit ho," dodává.

Nyní čeká dívky pauza až do října, kdy začínají první turnaje, které se započítají do kvalifikace na olympijské hry v Tokiu 2020. Vynechají i mistrovství ČR na přelomu srpna a září.