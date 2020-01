Novoměstská stíhačka přinesla další českou radost. Razýmová se posunula na osmé místo

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová byla na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě osmá ve stíhacím závodu na 10 km klasicky a o dvě místa vylepšila výsledek ze soboty. Bodovala i šestnáctá Kateřina Janatová.

Své výhry ze sobotních závodů volnou technikou s intervalovým startem na Vysočině bez problémů zopakovali lídři SP a vítězové Tour de Ski Alexandr Bolšunov z Ruska a Norka Therese Johaugová, kteří ještě zdvojnásobili své náskoky. Čeští muži dnes opět nebodovali.

Osmadvacetiletá Razýmová na Vysočině pokračovala ve skvělých výkonech, díky nimž se v této sezoně zařadila do širší světové špičky. Osmé místo je jejím třetím nejlepším výsledkem v kariéře po páté pozici z listopadu v Ruce a sedmé příčce z prosincového závodu v Davosu.

Prakticky celý závod odjela Razýmová společně s Finkou Kerrtu Niskanenovou, ať již ve dvojici, či s dalšími závodnicemi. Nakonec ji severská soupeřka porazila o tři sekundy. "Osmé místo beru, ale to jedno místečko mě mrzí. V posledním kilometru jsem prohrála s Kerttu, s kterou jsem bojovala od začátku závodu. Myslím, že to šlo ještě o jedno vylepšit," řekla Razýmová.

Dvaadvacetiletá Janatová v sobotu zaběhla životní 13. místo a dnes si pohoršila jen o tři příčky. Šestnácté místo je její druhý nejlepší výkon kariéry, proto bude z Vysočiny odjíždět nadšená. "Hodnotím to víc než nejlepší. Nečekala jsem to."

Mladá Češka se v závodě pohybovala mimo jiné ve společnosti trojnásobné olympijské vítězky Charlotte Kallaové ze Švédska, jež nakonec skončila dvanáctá. Janatovou přítomnost hvězd ve jejím okolí ještě překvapuje. "Trochu mě to stresuje, ale musím si na to zvyknout, jestli chci jezdit na špici," řekla.

Suverénka Johaugová doběhla do cíle s náskokem 1:04,8 minuty před Ruskou Natalijí Něprjajevovou, jež vyhrála sprinterský souboj s Norkami Ingvild Flugstad Östbergovou a Heidi Wengovou. Razýmová ztratila na vítězku bez jedné desetiny dvě minuty.

Další z celkových devíti Češek na startu se na bodované pozice nedostaly. Nejblíže k nim měla stejně jako v sobotu Petra Nováková, jež s číslem 43 obsadila šestatřicátou pozici.

Favorizovaný Bolšunov zvítězil v sobotu o téměř půl minuty a na dnešních 15 kilometrech náskok skoro zdvojnásobil. O druhou příčku svedli s odstupem 47 sekund souboj tři Norové a nejrychlejší byl s číslem sedm Johannes Hösflot Klaebo. Z osmého místa na stupně vítězů se posunul Simen Hegstad Krüger, čtvrtý byl těsně Sjur Röthe.

Nejlepší čeští běžci skončili při absenci Michala Nováka stejně jako v sobotu v závěru čtvrté desítky. Petr Knop a Adam Fellner se seřadili na 38. a 39. pozici.

Závody SP v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Muži - stíhací závod 15 km klasicky:

1. Bolšunov (Rus.) 37:01,3, 2. Klaebo -46,7, 3. Krüger -47,2, 4. Röthe (všichni Nor.) -47,7, 5. Niskanen (Fin.) -56,2, 6. Melničenko (Rus.) -1:32,3, 7. Hyvärinen (Fin.) -1:43,6, 8. Tönseth (Nor.) -1:43,7, 9. Gaillard (Fr.) -1:46,6, 10. De Fabiani (It.) -2:26,2, …38. Knop -4:45,3, 39. Fellner -4:56,8, 55. Rypl -7:11,9, 56. Kalivoda -7:19,7, 58. Bešťák -7:54,1, 62. Kozlovský -8:18,5, 66. Lukeš -9:37,5, 69. Šeller, 70. Dufek (všichni ČR) oba dostiženi.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Bolšunov 1281 b., 2. Klaebo 1122, 3. Usťugov (Rus.) 845, 4. Niskanen 718, 5. Röthe 691, 6. Krüger 531, …66. Novák 34, 83. Pechoušek 21, 112. Černý (všichni ČR) 5, 114. Knop 5, 116. Fellner 5.

Ženy - stíhací závod 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 26:49,7, 2. Něprjajevová (Rus.) -1:04,8, 3. Östbergová, 4. H. Wengová (obě Nor.) obě -1:06,0, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:49,1, 6. Anderssonová (Švéd.) -1:49,4, 7. Niskanenová (Fin.) -1:56,7, 8. Razýmová (ČR) -1:59,9, 9. Hagaová (Nor.) -2:06,8, 10. Digginsová (USA) -2:12,0, …16. Janatová -2:40,4, 36. Nováková -4:21,6, 49. Schützová -5:55,7, 50. Hynčicová -6:08,3, 55. Moravcová -7:10,2, 56. Havlíčková -7:32,2, 57. Sixtová -7:41,3, 60. Holíková (všechny ČR) -8:39,8.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Johaugová 1409, 2. H. Wengová 952, 3. Něprjajevová 939, 4. Digginsová 720, 5. Jacobsenová (Nor.) 699, 6. Maubetová Bjornsenová (USA) 622, …26. Razýmová 216, 37. Janatová 109, 44. Nováková 67, 75. Beranová (ČR) 15.