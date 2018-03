Pozor, jede Ester. Ledecká znervózňuje lyžařské hvězdy a nehodlá se vzdát svého "svěráku"

před 1 hodinou

Česká fantomka je ráda, že ji nejlepší sjezdařky světa registrují, ale nadávala si za nesmyslnou kličku.

Aare - Symbolicky jedenáctá dojela Ester Ledecká ve svém jedenáctém sjezdu Světového poháru. Ve finále elitního seriálu na trati v Aare, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, sice ve středu chybovala, ovšem doufá, že postupně získá zkušenosti a bude pro soupeřky ještě větší hrozbou. Potvrdit to může už dnes v super-G, který startuje v 10:30 a deník Aktuálně.cz ho bude sledovat v online přenosu.

Respekt už si však dvaadvacetiletá Ledecká mezi sjezdařkami vydobyla. Dvakrát vyhrála trénink sjezdu SP, v Aare v něm dojela druhá, a především šokovala triumfem v superobřím slalomu na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

V Aare to bylo znát i při středečním sjezdu. Americká hvězda Lindsey Vonnová hodně zpozorněla, když Ledecká vystartovala, a Italka Sofia Goggiaová v cílovém prostoru nervózně sledovala, jestli se česká závodnice nedostane před ní na druhé místo, čímž by ji připravila o malý glóbus za disciplínu. Tentokrát se to nestalo a obě favoritky si dost oddechly.

"Mám samozřejmě radost, že mě registrují. Doufám, že mě budou registrovat čím dál víc. Budu o to usilovat," řekla Ledecká v cíli poté, co Vonnové pogratulovala k 82. triumfu v SP. "Ester už je pravidelnou hrozbou, ale musí se jí povést jízda a musí víc jezdit," uvedl sjezdařský kouč Tomáš Bank.

Ledecká úspěšně kombinuje alpské lyžování se snowboardingem - z obou sportů si přivezla z Koreji olympijské zlato. Proto jela v Aare tuto zimu teprve čtvrtý sjezd a 11. místo je její druhý nejlepší výsledek. "Musí mít víc šancí jezdit sjezd jako ostatní a tím pádem získá i víc zkušeností. Bude tak mít možnost se zlepšit," prohlásil Bank.

Vlnovka nebyla v plánu

Z malého počtu špičkových sjezdů mohly pramenit její chyby v Aare. Krátce po startu udělala ve druhé bráně vlnovku. "Nesmyslnou kličku," zlobila se Ledecká. "Nedovedu si to vysvětlit. Nakaučované to rozhodně neměla," podotkl Tomáš Bank.

Po jízdě za Ledeckou přišla olympijská vítězka ve sjezdu Goggiaová a ptala se, jestli to byl úmysl. I to svědčí o tom, jak soupeřky Ledeckou sledují. "Já jsem dělala, jako že jo, že to mám takhle dobře nastudované, že to mělo být rychlé," vtipkovala Ledecká a vážně dodala: "Ale ve skutečnosti to úmysl nebyl. No jo, zkušenost."

Možná si špatně přebrala rady, které dostává krátce před startem od dalšího kouče a bývalého sjezdaře Ondřeje Banka. Spolu sledují předchozí jízdy a vymýšlejí ideální stopu. "Polemizovali jsme a asi moje nohy neměly úplně jasný plán, jak to tam vyřešit. Byla jsem trochu zmatená, ale mohlo to dopadnout hůř," dumala Ledecká.

Už se těšila na večerní video rozbor, aby se podívala, kde mohla začít oblouk dřív. Nebo jak se lépe zabalit do sjezdového postavení. "To si všechno řekneme, rozebereme to, aby se to neopakovalo a bude to příště ještě lepší," řekla Ledecká. Z jedenáctého místa měla radost. "Výsledek je fantastický, děkuju celému týmu," uvedla po své premiéře ve finále Světového poháru.

Ještě lepší může být dnes, kdy poprvé od olympijského triumfu pojede super-G. "Moc se těším. Bude to zajímavé," řekla Ledecká.

Prasklý je i druhý lyžák

I ve finále Světového poháru jezdí Ester Ledecká v prasklých sjezdařských botách. V těch samých, které měla na nohou při překvapivém triumfu v olympijském superobřím slalomu. Právě před závodem v Pchjongčchangu se jí přitom uvolnila spona spravující starší prasklinu.

"Sešroubovali mi to a ono to zase tak nevadí," ohnula se Ledecká ke svým červeným lyžákům a ukazovala páskou zalepené místo pod přezkou pravé boty. Problém má i s levou botou. "Na vnitřním lemu lyžáku, ten je taky prasklý, ale tam to nejde opravit. Doufám, že se mi to tam nebude rozevírat víc," řekla Ledecká.

Proč si boty nechává? "Pohodlné teda nejsou, je to svěrák," usmála se Ledecká a vysvětlila, že jsou nejrychlejší, co má. "Já je mám hrozně ráda. Snad vydrží ještě dlouho. Zůstanou, dokud se nerozpadnou," prohlásila dvaadvacetiletá lyžařka.

Zmíněné sjezdové boty jsou staré dva roky. Přitom před olympiádou dostala nové a v tréninku vedle nich používá ještě jedny starší, aby si závodní pár co nejvíc šetřila. "To je důsledek toho, že nemáme čas boty testovat. Na to je potřeba hodně jízd a to se dá dělat jedině před sezonou," podotkl sjezdařský trenér Tomáš Bank.

Staré boty skladuje u rodičů

Vybrat nový pár je složitý proces. Před sezonou většinou dostane dva nové páry na rychlostní disciplíny a dva na technické. Servismani firmy Atomic pak upravují skelet elitním sjezdařům na míru.

"Kdybych to byly surové lyžáky a vrazila bych do nich nohu a šla si zajezdit, tak můžu ukončit kariéru. To by tak strašně bolelo, že to nejde," prozradila Ledecká.

Botu je potřeba zevnitř brousit či vyplňovat. "Je to úplně šílené, strávím tam většinou čtyři pět hodin. Je to nalejzání a vylejzání z boty tam, a zpátky," popsala.

Lepší než ty současné prasklé ale zatím nenašla. "Já na to nemám moc času a nebaví mě to. Snad jednou nafasuju nové, které budou rychlejší a vyměním je," uvedla.

Za kariéru má nastřádaných 50 párů lyžáků. Neprodejných. "Je to šílený svěrák, to nikdo nechce," smála. Vrásky tím přidělává rodičům, kterým boty vozí domů. "Mamka nadává, že jsem jim z toho udělala takový sklad," culila se Ledecká.