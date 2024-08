Že se Ondra vyrovná mladíkům? Má talent učit se novým věcem, chválí ho rakouský rival

Bije to do očí. Když lezci Adam Ondra a Jakob Schubert začínali střední školy, z jejich finálových soupeřů na olympijských hrách v Paříži byli sotva prvňáčci. Obrovský věkový rozdíl oba borci dohání a dnes si to všichni rozdají ve finálové kombinaci boulderu a lezení na obtížnost. Rakušan má pro českého šampiona jen slova chvály.

Adam Ondra na OH 2024 v Paříži | Foto: Reuters

Paříž (od našeho zpravodaje) - Když pod stěnou Le Bourget padne jeho jméno, na tribunách, které jsou z drtivé většiny zaplněné domácími fanoušky, snad není nikdo, kdo by netleskal.

Komentátor představuje jednatřicetiletého českého šampiona jako legendu, čtyřnásobného světového šampiona, trojnásobného vítěze Světového poháru a hlavně průkopníka lezení, který jako první člověk na světě zdolal cestu s obtížností 9c.

Co na tom, že favority soutěže jsou o deset a více let mladší kluci. Ondra má ve světě obrovské jméno a podtrhnul to i kvalifikačním výkonem. V kombinaci boulderu a lezení na obtížnost skončil třetí.

Mezi pátečními osmifinalisty je už jen jeden starší muž než Ondra. Třiatřicetiletý Rakušan Jakob Schubert, který na hrách v Tokiu slavil bronz. Ve zbytku startovního pole už je to samý mladík, nikomu z nich není víc než 22 let.

"Oba se s Adamem stíháme vyvíjet po boku těchhle kluků, i když samozřejmě ve srovnání s nimi máme určité nevýhody a slabiny," naráží na sílu a fyzický fond mladších lezců Schubert.

Sám český šampion přiznal, že pozoruje, jak se v průběhu let staví na stěnách jiné cesty, jak dominuje síla a výdrž. Starší lezci tak musí přizpůsobovat techniku a kondici novým způsobům.

Což se například právě Ondrovi daří a v Paříži to potvrzuje. "Je za tím obrovská dřina a talent učit se novým věcem ve starším věku. Nevím jak Ondra, ale já bych byl občas radši, kdyby hlavně na boulderech byly cesty z naší staré školy," směje se Schubert.

Ondra po postupu přiznal, že by se nezlobil, kdyby stavěči připravili do finále takovou cestu, kde by víc než fyzická odolnost hrála prim technika.

"Čím složitější cesta, složitější na vymyšlení, tím pro mě lepší. Samozřejmě se mi to může vymstít, ale čím to bude komplexnější cesta, tím víc dokážu využít svoji techniku, zatímco když je to jen o fyzičce, tak pro mě těžší," vylíčil Ondra.

Finále olympijské kombinace je v pátek. Start je naplánovaný na 10:15.

Dnešní finálové klání bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportážích.