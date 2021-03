Závodili s jeptiškami, přihlíželi pouliční bitce. Teď čeští šikulové sahají po Tokiu

Jejich příhody z cestování po světě jsou někdy jak vystřižené z večerníčků Pata a Mata. Na písku jim ale neřekne nikdo jinak než Perun a Dave. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se triumfem na čtyřhvězdičkovém turnaji v Dauhá postarali o historický úspěch a výrazně se jim přiblížila účast na olympijských hrách v Tokiu.

V posledních letech poutal u českých fanoušků větší pozornost ženský plážový volejbal. Ať už to bylo duo Maki a Kiki, tedy Markéta Sluková s parťačkou Kristýnou Kolocovou, nebo následně skvělé výsledky první jmenované po boku Barbory Hermannové, české hráčky hrály na mediální scéně prim a jejich mužští kolegové byli tak trochu v pozadí.

Teď s tím ale český pár Perušič, Schweiner výrazně zacvičil. Během čtyřhvězdičkového turnaje ztratili jediný set a připsali si několik cenných skalpů. Jsou první českou mužskou dvojicí, které se povedlo vyhrát takhle velký turnaj, a výrazně se přiblížili účasti na podniku pod pěti kruhy.

V olympijském žebříčku jsou aktuálně dvanáctí a do Tokia se z tohoto pořadí dostane osmnáct párů. "Od té doby, co jsme se před pěti lety dali dohromady, tak jsme na olympiádu chtěli, i když to tehdy nevypadalo reálně. Teď jsme hodně blízko," řekl Perušič.

Jejich pětiletka společného hraní přitom místy připomíná epizody komediálního seriálu, nebo hůř večerníček s Patem a Matem. Vtipné historky a zážitky z cest jsou hitem sociálních sítí.

Tak kupříkladu jejich cesta na turnaj v Dauhá před třemi lety. Přesouvali se z Floridy, kde odehráli major, a měli jen pár dnů na to, aby vstoupili do akce v Kataru.

V rámci úsporného režimu si tehdy pořídili jen stand-by letenky, které je měly dostat na palubu v případě, že zbydou volná sedadla. Souhrou náhod ale svedli boj o místa v letadle s jeptiškami a prohráli.

"Možná v tom měl prsty i Svatý otec, protože předposlední dvě místa nám vyfoukly dvě postarší služebnice Boží…," napsali tehdy na své facebookové stránce.

Včas se do dějiště turnaje dostal jen Schweiner, Perušič zkoušel štěstí po trase Miami-Atlanta-Istanbul-Dauhá, ale vybitý telefon, zapomenutý pas a prázdná nádrž v půjčeném autě způsobily, že dvojice mezi ropnými šejky nakonec nestartovala.

Předloni na turnaji v Moskvě je zase přivítala teplota minus 13 stupňů, a tak se maximum času raději připravovali v posilovně. To je ale nenapadlo, čeho budou svědky.

"Z okna jsme zahlédli dva opilé Rusy, toho času pravděpodobně bez domova, jak surově mlátí svého kolegu na ulici před ministerstvem zahraničí. Když jsme se naivně dotázali, jestli někdo bude volat policii či záchranku, byli jsme napomenuti, ať zavřeme okno, které jsme neotevřeli, protože to je zakázané."

A ani minulý týden v Dauhá se česká dvojice nenudila. Tentokrát se Perušič s příletem opozdil kvůli starému číslu pasu na letence. Na místě konání je zase překvapily podmínky, za kterých byli hráči testováni na covid-19.

"Českým čtenářům by se podmínky, nasazení a rychlost práce místních zřízenců daly přiblížit jako poměrně umně poskládaná směsice organizace očkování, stavby libovolné z našich dálnic a interakce se stavebním úřadem. Celé panoptikum spojené s odběrem navíc proběhlo při hygienickým standardu, jaký asi zažívají Indové při každoročním koupání v Ganze," vtipkovali.

Problémy měli i při odletu z Dauhá, kdy málem nestihli letadlo kvůli dopingové kontrole. "Za pět minut dvanáct Perun, již od finále plně synchronizován s vlastním tělem, neomylně a v osobním rekordu trefil na tisícinu minimální povolenou hustotu odevzdávaného vzorku a za radostného výkřiku dokonce i dozírající komisařky mohl závod na letiště začít," napsali na Facebooku.

Na pondělní tiskové konferenci v Praze Perušič přiznal, že o přepisy historek na Facebooku se stará sám. "David má na starosti zase Instagram. Všechno se nám to opravdu děje, ani to nemusíme moc přikrášlovat," usmál se.

Nyní mají oba pár dní na oslavu úspěchu s rodinou a blízkými, za týden se společně začnou na Tenerife připravovat na tři dubnové turnaje Světového okruhu v mexickém Cancúnu.