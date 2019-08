"Záchranku nevolejte, jen zavřete okno." Perušič se Schweinerem poznávají drsné Rusko

Mistrovství Evropy! I duhý zápas proti Holanďanům zdobila vždy jen chvilková bojovnost a Perunova katastrofická úspěšnost v útočné fázi. Po symbolickém vzdoru ve druhém setu, který Dave za frenetického řevu početné české fanouškovské základny dovedl do vítězného konce, jsme zkušeně odvrátili vlastní mečbol a prohráli 1:2(16:21; 21:18; 15:17) Vídeň i turnaj jsme tak opustili ve valčíkovém rytmu a přesunuli se do destinace z nejvyhledávanějších - Ruska! Za radostného výskotu internetových trollů a osazenstva Hradu jsme dorazili do místa konání a již dvakrát zdemolovali obložení hracích kurtů. Teplota se usídlila na ,,domácích,, třinácti stupních, což vykouzlilo historicky první úsměv na tváři pana Semenova, který nikdy rozcvičku zbytečně neprotahuje... Ruská pohostinnost a vstřícnost je tu patrná na každém kroku, jak jsme se přesvědčili při tréninku v posilovně, když jsme z okna zahlédli dva opilé Rusy, toho času pravděpodobně bez domova, jak surově mlátí svého kolegu na ulici před ministerstvem zahraničí. Když jsme se naivně dotázali, jestli někdo bude volat policii či záchranku, byli jsme napomenuti, ať zavřeme okno, které jsme neotevřeli, protože to je zakázané...:) Zítra v poledne (11ČR) začínáme proti Rakušákům Ermacora/Pristauz a doufáme, že neskončíme jako sobotní demonstranti v této kolébce empatie a svobody... Držte palce nám, ale i dámské složce v sestavě - Maixnerová/Bonnerová, které vletí do turnaje už dnes večer proti Norkám, a Kvapilová/Kubíčková, které oslní publikum zítra spolu s námi :) Mějte se! Perun & Dave