Zájmy českých basketbalistů bude nově hájit hráčská asociace

Nově vzniklá Česká basketbalová hráčská asociace si dala za úkol zavedení jednotných smluv, vzdělávacích programů a zdravotního pojištění pro hráče.

Praha - Zájmy basketbalistů v českých soutěžích bude hájit nově vzniklá Česká basketbalová hráčská asociace (ČBHA). Jako cíl si mimo jiné dala zavedení jednotné ligové smlouvy, vzdělávacích programů nebo zdravotního pojištění, ze kterého by se hradily platy zraněných hráčů.

"Všechno zlé je k něčemu dobré, takže sice kvůli zranění nemůžu hrát, ale zase jsem se mohl věnovat spoustě věcí kolem vznikající asociace," řekl na dnešní tiskové konferenci český reprezentant, hráč Nymburka a předseda ČBHA Pavel Pumprla, který je od listopadu mimo hru kvůli zranění kolena.

Inspirovali se ve fotbale a v hokeji

Vznik asociace probíral s fotbalovými i hokejovými odbory, se kterými chce spolupracovat na vzdělávacích programech pro hráče. "U nás to není jako ve velkých sportech, kde se hráči dokážou zabezpečit. Stává se, že basketbalisté v 35 ukončí kariéru a nemají žádnou praxi a uplatnění," uvedl Pumprla.

ČBHA bude také fungovat jako právní poradna a kontrola při podpisu smluv, protože většina hráčů nemá agenta. Vedle vzdělávacího fondu by Pumprla chtěl také založit fond finanční výpomoci hráčům, co se dostanou do ekonomických problémů.

Asociace by rovněž chtěla zajistit profesionální lékařskou péči pro amatérské hráče a jakéhosi průvodce pro cizince, kteří přijdou hrát do českých soutěží. "Některé kluby jim sice zajistí kompletní servis, jiné jim ale pouze řeknou, kde je šatna a v kolik mají být na tréninku," uvedl Pumprla.

Jeho hlavním cílem je zavedení zdravotního pojištění. "Když jsem s hráči a hráčkami probíral vznik asociace, tak právě na tohle se jich spousta ptala, protože ne ve všech klubech si to zohlední ve smlouvách," prohlásil a jako příklady uvedl vlastní zkušenost.

"Když jsem ve Španělsku podepisoval smlouvu, tak jsem volal agentovi, že tam chybí srážky za zranění. A on na to: Tohle tady nemáme. Když se zraníš při výkonu povolání, tak bereš plný plat," řekl bývalý hráč Charleroi nebo madridského Estudiantes.

Ve Francii zraněný hráč bere tři měsíce plný plat a poté nemocenskou kolem tří tisíc eur (asi 80.000 korun). V Itálii dokonce pobírá stoprocentní gáži přes půl roku, zatímco v Izraeli bere tři měsíce 75 procent z platu, navíc celou dobu čerpá národní pojistku.

Jednotná smlouva pro hráče

Dalším z hlavních úkolů asociace je zavedení jednotné ligové smlouvy pro hráče. "Například v Itálii jde o jednu stránku. Jsou tam všechny náležitosti a mění se jen jména, výše platu a bonusy," poznamenal Pumprla.

Právě jednotné smlouvy a snaha o změnu částek za první přestup bude asi největší komplikací. "Nemůžu mluvit za kluby, ale osobně se mi většina navrhovaných věcí líbí. Problémem však může být smlouva, protože většina klubů má vlastní podmínky," řekl Lukáš Houser z asociace klubů.

Pumprla chce asociaci financovat pomocí členských příspěvků a to i od cizinců působících v českých soutěžích. Na chod by měli přispět také sponzoři. "Zatím jim ale nemáme moc co nabídnout. Ale když jsem představoval asociaci hráčům v zahraničí, tak jako jeden z prvních se mi ozval zpátky Tomáš Satoranský a hned se ptal: Kolik chceš?" dodal.

"Zatím pojedeme nízkonákladovou formou a doufáme, že z členských příspěvků pokryjeme jediné dva placené zaměstnance - právničku a účetní. Do budoucna je třeba možnost jako ve Španělsku, kde vždycky první reprezentační zápas je exhibiční a výtěžek jde z části na charitu a z části právě na hráčskou asociaci," uvedl Pumprla.

