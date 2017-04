Basketbalistky Kralup a Sparty za střílení vlastních košů přeci jen spadnou do druhé ligy

před 45 minutami

Další zvrat. Kralupy a Sparta přeci jen byly vyloučeny z první basketbalové ligy žen za to, že si ve vzájemném utkání dávaly úmyslně vlastní koše. Rozhodl o tom výkonný výbor svazu, přestože dozorčí a odvolací rada České basketbalové federace trest zmírnila.

Praha - Basketbalistky Kralup nad Vltavou a Sparty byly přeci jen vyloučeny z první ligy žen za to, že si ve vzájemném utkání dávaly úmyslně vlastní koše. Příští sezonu tak začnou ve druhé lize, třetí nejvyšší soutěži. Dozorčí a odvolací rada České basketbalové federace sice v březnu trest zmírnila, ale podle výkonného výboru nepostupovala v souladu s disciplinárním řádem. Proto dnes výbor oba kluby vyloučil za "machinaci porušující regulérnost soutěže".

"Došlo k přezkoumání a výbor jednání obou klubů v utkání ohodnotil jako machinaci porušující regulérnost soutěže," stojí v prohlášení ČBF. Výbor oběma klubům snížil finanční trest na pokutu 1000 korun a vyloučil je ze soutěže. "Obě družstva jsou tak pro příští sezonu přeřazena do 2. ligy žen," uvedl výbor ČBF.

Přísnější tresty dostali i oba trenéři. Marcela Krämer ze Sparty má zakázanou činnost ve všech soutěžích ČBF do 31. prosince. Trenér Kralup Lukáš Rob má stejný trest do 15. ledna 2018. Původně měli mít distanc do srpna a října.

Inkriminovaný zápas se hrál 26. února v Kralupech. Za stavu 61:60 si domácí hráčky daly minutu před koncem úmyslný vlastní koš. Následně oba týmy rezignovaly na snahu o vítězství a útočily na vlastní koše. Úmyslně soupeře faulovaly, trestné hody však hráčky záměrně neproměňovaly. Zástupci Kralup frašku vysvětlovali tím, že chtěli zápas dovést do prodloužení, v němž by mohli zabojovat o výhru o devět bodů, která by je posunula na čtvrtou příčku.

Středočešky nakonec vyhrály 63:62, o čemž rozhodl vlastní koš Sparty, a při stejné bilanci skončily na pátém místě tabulky za Spartou vinou horších vzájemných zápasů.

Na začátku března disciplinární komise vyloučila oba týmy ze soutěže, ale po odvolání Dozorčí a odvolací rada zmírnila trest na třízápasový distanc, který pro Kralupy i Spartu znamenal konec sezony, ale nikoli pád o soutěž níže. Místo toho klubům udělila výraznější pokuty ve výši 20 a 40 tisíc korun.

To však odporuje disciplinárnímu řádu, který podle paragrafu 38 za ovlivnění regulérnosti soutěže nakazuje vyloučit týmy ze soutěže a uložit jim maximální pokutu 1000 korun. Proto výkonný výbor zasáhl, což mu disciplinární řád v takovém případě umožňuje, a trest opět změnil.

Vyloučení Sparty zároveň znamená, že by klub mohl přijít o status sportovního centra mládeže B, který je vázán na působení v druhé nejvyšší soutěži.

