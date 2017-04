Skončili jsme po 38 letech první v naší divizi, před play off si věříme, říká Satoranský

před 40 minutami

Českého basketbalistu Tomáše Satoranského čeká v premiérové sezoně v NBA play off.

Washington - Basketbalisté Washingtonu Wizards prožívají nejlepší sezonu od roku 1979, proto není divu, že v hlavním městě Spojených států panuje před startem play off NBA euforie. Tu navíc podle českého rozehrávače Tomáše Satoranského podtrhuje fakt, že se daří i místním hokejistům Capitals.

"V klubu i ve městě je to cítit. Je to dáno i našimi výsledky. Začali jsme špatně, ale pak jsme měli obrovskou šňůru výher, rekordní výhru v domácích zápasech. Skončili jsme po 38 letech první v naší divizi. Po dlouhé době měl Washington tolik vítězství," shrnul Satoranský v rozhovoru pro české novináře vydařenou základní část, po které jde Washington do play off ze čtvrté pozice Východní konference.

"Za tu euforii ve městě může i hokej tím, že jim se dařilo a také vyhráli svou divizi. Play off začali v pátek, hrajeme ho současně a doufejme, že tuto sportovní atmosféru dokážeme využít v náš prospěch a že se nám v play off bude dařit," věří český reprezentant.

V NBA prožívá svou premiérovou sezonu, nastoupil za Washington k 57 zápasům, z nichž tři začal v základní sestavě. Dosáhl na průměry 2,7 bodu, 1,6 asistence a 1,5 doskoku, v průměru odehrál 12,6 minuty. V posledních zápasech dostal více prostoru, ale je si vědom toho, že v play off nebude rotace týmu tak velká.

V Play off si asi Satoranský příliš nezahraje

"Poslední zápasy jsme šetřili naše největší hvězdy. Byl jsem samozřejmě rád za více minut na hřišti a snažil jsem se je využít. V play off moje role asi nebude tak velká. Člověk ale nikdy neví. Musím zůstat připravený. Někdy se přes sezonu stávalo, že mě trenér na hřiště dával, když se nám nedařilo, abych přinesl energii, agresivní obranu… Myslím, že mě může využít, ale neočekávám, že ta role bude tak velká jako v minulých zápasech," připustil odchovanec USK.

Za posledních 38 let se Washingtonu povedlo jen čtyřikrát vyhrát první kolo play off. A přes to druhé neprošel ani jednou. Tentokrát věří, že mají tým na to, aby se dostali alespoň do konferenčního finále.

"Naše ambice jsou jen ty nejvyšší. Rozhodně se nebojíme žádného týmu. I proti těm nejlepším z naší konference jsem hráli dobrý basketbal. Víme, že když budeme hrát naší nejlepší hru, tak můžeme bojovat s jakýmkoliv soupeřem. Tak to z týmu cítím," prohlásil Satoranský.

Tím prvním bude ve čtvrtfinále Východní konference Atlanta Hawks, kterou Wizards v této sezoně ze čtyř soubojů třikrát porazili. "Důležité proti nim je neztrácet balon. Jsou druhý nejlepší tým v počtu bodů po ztrátách soupeře. Pro nás to znamená dobře si přihrávat v útoku, vytvářet si dobré pozice a nesnažit se všechno vytvářet 1 na 1. Oni se dobře stahují do zóny a tam právě vznikají ztráty," poodkryl plán týmu Satoranský.

"Také bude důležité zabránit jejich útočnému doskoku. Musíme hrát naši hru, která nám pomáhala k letošním výsledkům - musíme hrát rychle dopředu a vytvářet tlak na soupeře," dodal k soupeři, který se může opřít o silného pivota Dwighta Howarda.

Washington by však měl těžit z výhody domácího prostředí, kde má čtvrtou nejlepší bilanci z celé ligy se 30 výhrami ze 41 zápasů. "Začínat doma je pro nás ohromně důležité. Už jen tím, jak jsme letos doma hráli a cítíme podporu našich fanoušků. Jsme nadšení, že můžeme první kolo začínat doma. Měli jsme možná i na víc. Mohli jsme skončit třetí nebo druzí v naší konferenci. Máme ale velkou sebedůvěru v naše schopností a tým. Věřím, že tuhle první sérii zvládneme a to nás nastartuje na celé play off," dodal Satoranský.

