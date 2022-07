V moři neplavu, bojím se žraloků, přiznává plavkyně Seemanová

Evropská komise vede vůči Česku 19 řízení kvůli tomu, že zákonodárci nestíhají v daných termínech schválit legislativu vycházející z evropských směrnic. Státu proto hrozí pokuty teoreticky až v miliardách korun. Před jednáním sněmovny, která bude o některých takových normách rozhodovat, to řekl ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Na konci minulého roku, kdy kabinet Petra Fialy (ODS) přebíral vládu od koalice ANO a ČSSD, chybělo Česku 36 takzvaných transpozic. Pokud by se sečetly všechny pokuty, vyšlo by to podle Šalomouna na dvě miliardy korun. Manko kabinet Spolu a Pirátů se STAN stáhl podle Šalomouna na 22 směrnic, další ale mezi tím přibývají.

Jako příklad uvedl Šalomoun návrh zákona o sdílení videonahrávek, k jehož projednávání ve třetím čtení se poslanci v pátek nedostali kvůli přestávkám vyvolaným opozičními hnutími ANO a SPD. "Reálná pokuta hrozí ve výši kolem 70 až 80 milionů korun," uvedl Šalomoun. Česku sice podle něj nyní pomáhají prázdniny, během nichž Evropská komise není tolik aktivní, v srpnu by však EK mohla žalobu podat. Například za zpoždění novely zákona o svobodném přístupu k informacím hrozí pokuta 48 milionů korun.