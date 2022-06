Sjöströmová získala na MS 19. individuální medaili a stíhá Phelpse

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu v návaznosti na telefonát se švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou řekl, že v souvislosti se snahou Švédska vstoupit do NATO nenastal žádný pokrok. Informovala o tom agentura AFP. Více než měsíc poté, co Švédsko společně s Finskem požádaly o přijetí do aliance, a těsně před jejím summitem, tak jednání patrně zůstávají zablokovaná.

"Švédsko musí přijmout opatření týkající se tak důležitých otázek, jako je boj proti terorismu," uvedl turecký prezident. Erdogan podle AFP volá po konkrétních krocích, které reagují na požadavky Turecka.

Ankara svůj odpor vůči zahájení přijímacího procesu se dvěma skandinávskými zeměmi zdůvodňuje jejich údajnou podporou kurdských ozbrojenců, které turecká vláda označuje za teroristy. Kromě toho kritizuje, že Finsko a Švédsko omezují prodej zbraní do Turecka. Dosavadní odpovědi obou zemí na námitky Turecka minulý týden Ankara označila za "hodně vzdálené" od jejích představ.

Zástupci všech tří zemí o věci znovu jednali v pondělí v centrále NATO v Bruselu. Tématu se bude věnovat i summit Severoatlantické aliance v Madridu, který začíná v úterý. Hlavním motivem vrcholné schůzky budou nejspíše důsledky ruského útoku na Ukrajinu, který byl mimo jiné impulsem pro snahy Švédska a Finska vstoupit do NATO.